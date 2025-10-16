Finalmente si bien en más de una ocasión Yanina Latorre había asegurado que su rol como panelista en LAM estaba cerca de terminarse, teniendo en cuenta que previo al ciclo conducido por Ángel de Brito, lleva adelante su programa Sálvese quien pueda, esta vez afirmó que no continuará en 2026.
BAJA SENSIBLE
Yanina Latorre confirmó que se va de LAM: Cuándo y por qué
Finalmente, Yanina Latorre hizo oficial su salida del reconocido ciclo televisivo que lidera Ángel de Brito por medio de la pantalla de América TV.
Fue mediante el ciclo radial que conduce por El Observador expresó: "Es lógico no puedo seguir conduciendo, terminando y yendo a otro programa o llegando 20 minutos tarde". "Ya empecé a no ir los feriados o falto cada tanto que antes no faltaba", reconoció.
"Lo dijimos desde principio de año con Ángel", agregó posteriormente aunque lo cierto es que por primera vez lo oficializó para la decepción de sus fanáticos que lamentaron que no sigua haciendo de "angelita".
Asimismo, rápidamente deslizó que Mariana Brey debería ser su reemplazante: "Para mí le van a ofrecer a Brey. Ella está en Bondi, le van a decir que vaya a LAM". "Brey es muy efectiva", agregó posteriormente sobre quien actualmente en televisión se desempeña en A la Barbarossa por Telefe y además trabaja en diversos canales de streaming como Neura, Carnaval y desde hace algunos días en Bondi.
Yanina Latorre no quiere saber nada con que Beto Casella llegue a América TV
El hecho de que Beto Casella tenga un pie y medio afuera de El Nueve no tardó en generar repercusión teniendo en cuenta que uno de los canales que pican en punta para continuar su carrera es América TV y Yanina Latorre no dudó en contestar al respecto de la fuerte posibilidad.
En medio de una nota que dio para el programa Ya fue todo vía streaming dejó en claro que está en contra de compartir pantalla con el reconocido conductor: "No soy fan de Beto. ¿Qué te voy a decir?".
Además, desestimó la importancia de su desembarco al canal perteneciente Grupo América y opinó que las autoridades deberían darle más importancia al programa Pasó en América, conducido por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas.
"Me gusta Pasó en América", expresó posteriormente y añadió picante: "Me parece fresca Sabrina. A mí Beto me da demodé".
-----------------------------
Más contenido en Urgente 24:
Aeropuerto de Ezeiza: Atentos por cambios en Migraciones
Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar
Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?
El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco
La playa de agua turquesa a pocas horas de Buenos Aires que enamora a todos