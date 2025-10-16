Yanina Latorre confirmó que se va de LAM: Cuándo y por qué

Yanina Latorre no quiere saber nada con que Beto Casella llegue a América TV

El hecho de que Beto Casella tenga un pie y medio afuera de El Nueve no tardó en generar repercusión teniendo en cuenta que uno de los canales que pican en punta para continuar su carrera es América TV y Yanina Latorre no dudó en contestar al respecto de la fuerte posibilidad.

En medio de una nota que dio para el programa Ya fue todo vía streaming dejó en claro que está en contra de compartir pantalla con el reconocido conductor: "No soy fan de Beto. ¿Qué te voy a decir?".

Además, desestimó la importancia de su desembarco al canal perteneciente Grupo América y opinó que las autoridades deberían darle más importancia al programa Pasó en América, conducido por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas.

"Me gusta Pasó en América", expresó posteriormente y añadió picante: "Me parece fresca Sabrina. A mí Beto me da demodé".

-----------------------------

Más contenido en Urgente 24:

Aeropuerto de Ezeiza: Atentos por cambios en Migraciones

Terror por el precio del nuevo iPhone en Argentina: cuánto va a costar

Revelan qué profesiones "resisten" la inteligencia artificial: ¿Cómo salvarte del reemplazo laboral?

El pueblo en Buenos Aires con la mejor cocina al disco

La playa de agua turquesa a pocas horas de Buenos Aires que enamora a todos