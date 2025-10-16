Recuerdos de Alberto Fernández: piden que el Chiqui Tapia no vaya a ver la final

El cuadro que dirige Placente -gracias Mascherano por irte al Inter Miami- ganaron todos los partidos del torneo hasta aquí. La Argentina volverá a disputar una final de una Copa del Mundo Sub-20 luego de 18 años, cuando dio la vuelta olímpica luego de superar 2 a 1 a República Checa con goles de Sergio Agüero y Mauro Zárate.

image Argentina es el más ganador del Mundial Sub 20, con seis conquistas.

En ese sentido, y retomando la infantilidad del concepto de la mufa que mencionábamos previamente, vuelve a ocurrir que un presidente -en este caso, el de la Asociación del Fútbol Argentino- es señalado como hipotético responsable de una derrota argentina... (¡!).

Resulta que Chiqui Tapia (o su CM que le maneja las redes sociales) realizó un posteo felicitando al plantel de la celeste y blanca:

¡¡¡VAMOS LOS PIBES FINALISTAS!!! Muchísima entrega y personalidad. Gracias a todo el plantel, a Diego Placente y a sus colaboradores por dejar el alma y el corazón, una vez más, y llevarnos a una nueva final tras 18 años. El orgullo de un país entero. ¡AGUANTE ARGENTINA! ¡¡¡VAMOS LOS PIBES FINALISTAS!!! Muchísima entrega y personalidad. Gracias a todo el plantel, a Diego Placente y a sus colaboradores por dejar el alma y el corazón, una vez más, y llevarnos a una nueva final tras 18 años. El orgullo de un país entero. ¡AGUANTE ARGENTINA!

Los tuiteros hicieron picadillo al Capo de AFA:

image Uno de los tantos reproches de la gente para con Tapia tiene que ver con que el Chiqui no acompañó al seleccionado Sub-20 en su participación en el Mundial que se está disputando en Chile. El presidente de AFA por supuesto que se querrá colgar la medalla dorada el próximo domingo...

Cuándo y dónde es la final del Mundial Sub 20

El encuentro decisivo se disputará este domingo 19 de octubre a las 20.00hs en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Santiago de Chile.

Si el partido termina en empate se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos del alargue. Si el partido siguiera igualado, habrá una tanda de penales.