La Selección Argentina Sub 20 alcanzó la final de la Copa del Mundo que se está desarrollando en Chile. Con gol de Mateo Silvetti, el equipo comandado por Diego Placente superó a Colombia por la mínima y estará en la definición ante Marruecos, que sacó a Francia por penales. Le piden a Chiqui Tapia que no aparezca...
MUNDIAL SUB-20
Recuerdos de Alberto Fernández: piden que el Chiqui Tapia no vaya a ver la final
Tuiteros en acción: a través de X, la gente pide que Claudio Chiqui Tapia no vaya a alentar a los pibes a la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos.
En 2022, en la antesala de la final del Mundial de Qatar 2022 entre la Scaloneta y Les Blues, trascendió que Alberto Fernández habría declinado la invitación por parte del Rey de Qatar, Hamad bin Jalifa Al Thani, para presenciar el partido en un palco por temor a una hipotética derrota y que de esta manera lo rotularan de mufa.
Emmanuel Macron, presidente de Francia, sí estuvo en el icónico Lusail Stadium, escenario en el que su país batalló -o mejor dicho, Kylian Mbappé batalló- para vencer a Argentina pero se quedó con las manos vacías. Uno tuvo coraje y el otro no. Uno asumió la responsabilidad y el otro creyó en una tonta superstición que supone que lo que haga uno fuera de la cancha puede repercutir en el resultado final.
Y eso que A.F es un hombre futbolero, eh...
Al Chiqui Tapia le piden lo mismo que a Alberto Fernández
Los pibes del seleccionado Sub-20 se metieron en la final del Mundial este miércoles (15/10) ante una durísima Colombia, en un duelo que tenía picante desde la previa por la final que le ganó la Albiceleste al combinado cafetero en la Copa América 2024. Si bien esta categoría es menor, se ha generado una rival entre ambos países en el pasado reciente.
El cuadro que dirige Placente -gracias Mascherano por irte al Inter Miami- ganaron todos los partidos del torneo hasta aquí. La Argentina volverá a disputar una final de una Copa del Mundo Sub-20 luego de 18 años, cuando dio la vuelta olímpica luego de superar 2 a 1 a República Checa con goles de Sergio Agüero y Mauro Zárate.
En ese sentido, y retomando la infantilidad del concepto de la mufa que mencionábamos previamente, vuelve a ocurrir que un presidente -en este caso, el de la Asociación del Fútbol Argentino- es señalado como hipotético responsable de una derrota argentina... (¡!).
Resulta que Chiqui Tapia (o su CM que le maneja las redes sociales) realizó un posteo felicitando al plantel de la celeste y blanca:
Los tuiteros hicieron picadillo al Capo de AFA:
Cuándo y dónde es la final del Mundial Sub 20
El encuentro decisivo se disputará este domingo 19 de octubre a las 20.00hs en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Santiago de Chile.
Si el partido termina en empate se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos del alargue. Si el partido siguiera igualado, habrá una tanda de penales.