MUNDIAL SUB-20

Recuerdos de Alberto Fernández: piden que el Chiqui Tapia no vaya a ver la final

Tuiteros en acción: a través de X, la gente pide que Claudio Chiqui Tapia no vaya a alentar a los pibes a la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos.

16 de octubre de 2025 - 09:38
La Selección Argentina Sub 20 alcanzó la final de la Copa del Mundo que se está desarrollando en Chile. Con gol de Mateo Silvetti, el equipo comandado por Diego Placente superó a Colombia por la mínima y estará en la definición ante Marruecos, que sacó a Francia por penales. Le piden a Chiqui Tapia que no aparezca...

Emmanuel Macron, presidente de Francia, sí estuvo en el icónico Lusail Stadium, escenario en el que su país batalló -o mejor dicho, Kylian Mbappé batalló- para vencer a Argentina pero se quedó con las manos vacías. Uno tuvo coraje y el otro no. Uno asumió la responsabilidad y el otro creyó en una tonta superstición que supone que lo que haga uno fuera de la cancha puede repercutir en el resultado final.

Y eso que A.F es un hombre futbolero, eh...

El cuadro que dirige Placente -gracias Mascherano por irte al Inter Miami- ganaron todos los partidos del torneo hasta aquí. La Argentina volverá a disputar una final de una Copa del Mundo Sub-20 luego de 18 años, cuando dio la vuelta olímpica luego de superar 2 a 1 a República Checa con goles de Sergio Agüero y Mauro Zárate.

Argentina es el más ganador del Mundial Sub 20, con seis conquistas.

Argentina es el más ganador del Mundial Sub 20, con seis conquistas.

En ese sentido, y retomando la infantilidad del concepto de la mufa que mencionábamos previamente, vuelve a ocurrir que un presidente -en este caso, el de la Asociación del Fútbol Argentino- es señalado como hipotético responsable de una derrota argentina... (¡!).

Resulta que Chiqui Tapia (o su CM que le maneja las redes sociales) realizó un posteo felicitando al plantel de la celeste y blanca:

¡¡¡VAMOS LOS PIBES FINALISTAS!!! Muchísima entrega y personalidad. Gracias a todo el plantel, a Diego Placente y a sus colaboradores por dejar el alma y el corazón, una vez más, y llevarnos a una nueva final tras 18 años. El orgullo de un país entero. ¡AGUANTE ARGENTINA! ¡¡¡VAMOS LOS PIBES FINALISTAS!!! Muchísima entrega y personalidad. Gracias a todo el plantel, a Diego Placente y a sus colaboradores por dejar el alma y el corazón, una vez más, y llevarnos a una nueva final tras 18 años. El orgullo de un país entero. ¡AGUANTE ARGENTINA!

Los tuiteros hicieron picadillo al Capo de AFA:

image
Uno de los tantos reproches de la gente para con Tapia tiene que ver con que el Chiqui no acompañó al seleccionado Sub-20 en su participación en el Mundial que se está disputando en Chile. El presidente de AFA por supuesto que se querrá colgar la medalla dorada el próximo domingo...

Uno de los tantos reproches de la gente para con Tapia tiene que ver con que el Chiqui no acompañó al seleccionado Sub-20 en su participación en el Mundial que se está disputando en Chile. El presidente de AFA por supuesto que se querrá colgar la medalla dorada el próximo domingo...

Cuándo y dónde es la final del Mundial Sub 20

El encuentro decisivo se disputará este domingo 19 de octubre a las 20.00hs en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Santiago de Chile.

Si el partido termina en empate se disputará una prórroga de dos tiempos de 15 minutos. Habrá un descanso de cinco minutos al final del tiempo reglamentario, pero ninguno entre los dos periodos del alargue. Si el partido siguiera igualado, habrá una tanda de penales.

