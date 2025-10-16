La política misionera quedó en shock tras el fallecimiento de Hernán Damiani, histórico referente de la UCR, mientras participaba de un programa de streaming. Su partida deja un vacío enorme en el radicalismo, donde su influencia iba más allá de cargos y listas, y deja varias preguntas sobre el futuro del partido en plena campaña electoral.
CONMOCIONANTE
Tragedia en vivo: Un candidato de la UCR misionera falleció en pleno streaming
Hernán Damiani, histórico de la UCR y candidato suplente, se descompensó en vivo en un streaming y murió. Misiones conmocionada y la política sin palabras.
El histórico aporte de Hernán Damiani al radicalismo misionero
Hernán Damiani, de 65 años, no era simplemente un político más, sino un actor central del radicalismo misionero desde la vuelta de la democracia en 1983, cuando militaba en la Franja Morada.
Su carrera lo llevó a ocupar varios cargos, como diputado provincial en varias etapas y diputado nacional, donde presidió la Comisión de Legislación Penal, y además fue concejal de Posadas. Incluso fue partícipe de la convención constituyente que redactó la Carta Orgánica Municipal de Posadas.
El Concejo Deliberante de Posadas lo reconoció en agosto de 2024 por su aporte al desarrollo democrático y la formación de nuevas generaciones, con palabras del concejal Pablo Velázquez: "un merecido reconocimiento a quien desde su lugar buscó el recambio político e intentó desde el ejemplo y la palabra formar nuevas generaciones".
Damiani era un armador nato: coordinaba afiliaciones, fiscalización y logística electoral, siempre buscando mantener la presencia del radicalismo en todos los municipios de Misiones, incluso frente a la fuerte presencia del Frente Renovador y del peronismo.
Su influencia interna se combinaba con un estilo de consenso, capaz de tender puentes entre distintas corrientes del partido, algo que lo diferenciaba de muchos dirigentes que priorizan las discusiones internas por sobre la estrategia territorial. Sus colegas lo recuerdan como alguien que siempre estaba dispuesto a escuchar y a mediar, manteniendo firme su postura sobre los valores históricos del radicalismo sin perder de vista la renovación de la dirigencia.
Streaming trágico: Damiani se descompuso en plena transmisión
La muerte de Damiani ocurrió mientras participaba del programa Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming, donde debatía sobre las elecciones legislativas de octubre. Sufrió un infarto en plena transmisión, ante la mirada de Walter Villalba, Aída Vaztique y otros invitados, y fue trasladado al Hospital Madariaga, donde se confirmó su fallecimiento.
En esta línea, Lucas Doroñuk, conductor del ciclo, pidió a la audiencia: "Acá pasa a segundo plano todo, lo político, lo ideológico, el programa ya nada tiene importancia. Pedimos respeto y por favor, no compartan ni viralicen las imágenes".
La conmoción no tardó en llegar a los referentes provinciales y nacionales: el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua escribió en X: "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo", mientras que el senador chaqueño Víctor Zimmermann manifestó: "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro correligionario Hernán Damiani. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento".
Su fallecimiento abre además un obstáculo inmediato de cara a las elecciones: Damiani era segundo suplente en la lista de diputados nacionales encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy, por lo que su ausencia deja también un hueco en la UCR provincial.
Con su partida, la UCR pierde tanto a un candidato como a un constructor de consenso y un formador de cuadros que, con su mirada clara y su trayectoria, había logrado unir generaciones distintas en torno a un proyecto político coherente y sólido.
