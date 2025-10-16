Tragedia en vivo: Un candidato de la UCR misionera falleció en pleno streaming

image Damiani murió tras descompensarse en vivo durante un programa de streaming. Su fallecimiento dejó un vacío electoral y político que afecta a la UCR y su logística de campaña.

Su influencia interna se combinaba con un estilo de consenso, capaz de tender puentes entre distintas corrientes del partido, algo que lo diferenciaba de muchos dirigentes que priorizan las discusiones internas por sobre la estrategia territorial. Sus colegas lo recuerdan como alguien que siempre estaba dispuesto a escuchar y a mediar, manteniendo firme su postura sobre los valores históricos del radicalismo sin perder de vista la renovación de la dirigencia.

Streaming trágico: Damiani se descompuso en plena transmisión

La muerte de Damiani ocurrió mientras participaba del programa Dólar Blue, emitido por La Casa del Streaming, donde debatía sobre las elecciones legislativas de octubre. Sufrió un infarto en plena transmisión, ante la mirada de Walter Villalba, Aída Vaztique y otros invitados, y fue trasladado al Hospital Madariaga, donde se confirmó su fallecimiento.

En esta línea, Lucas Doroñuk, conductor del ciclo, pidió a la audiencia: "Acá pasa a segundo plano todo, lo político, lo ideológico, el programa ya nada tiene importancia. Pedimos respeto y por favor, no compartan ni viralicen las imágenes".

Porque murió el candidato misionero Hernán Damiani mientras participaba de un debate en streaming.

La conmoción no tardó en llegar a los referentes provinciales y nacionales: el gobernador de Misiones Hugo Passalacqua escribió en X: "Con gran estupor y profunda tristeza recibo la inesperada noticia del fallecimiento de Hernán Damiani. Mi reconocimiento a su trayectoria, militancia y sus fuertes convicciones. Guardaré por siempre en mi memoria nuestra sincera amistad y el respeto mutuo", mientras que el senador chaqueño Víctor Zimmermann manifestó: "Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro correligionario Hernán Damiani. Acompaño a su familia y amigos en este doloroso momento".

Su fallecimiento abre además un obstáculo inmediato de cara a las elecciones: Damiani era segundo suplente en la lista de diputados nacionales encabezada por Gustavo González, Guadalupe Kolodziej y Nicolás Godoy, por lo que su ausencia deja también un hueco en la UCR provincial.

Con su partida, la UCR pierde tanto a un candidato como a un constructor de consenso y un formador de cuadros que, con su mirada clara y su trayectoria, había logrado unir generaciones distintas en torno a un proyecto político coherente y sólido.

