Marcelo Tinelli le dedicó un tierno posteo a Milett Figueroa... pero era plagiado

Así, vemos cómo un mensaje de amor puede convertirse en noticia y en juicio público en cuestión de horas, mostrando que incluso para las figuras del espectáculo con décadas de trayectoria, la gestión de la imagen es tan importante como el sentimiento en sí.

El reality, Milett Figueroa y la vida privada expuesta al público

Tinelli y Milett viajaron a Perú y mostraron selfies, fotos en Machu Picchu y momentos familiares con sus hijas. En esa línea, el conductor compartió: "Los amo. Maravilloso y único momento en familia". La pareja aprovechó la estadía para reforzar su vínculo frente a cámaras, mostrando escenas de paseos o conversaciones cotidianas con amigos y colaboradores, como Federico Hoppe, Waldo Casal y su primo "El Tirri".

image El viaje a Perú tuvo momentos familiares y grabaciones del reality. Tinelli y Milett navegan entre autenticidad y construcción de imagen, bajo constante escrutinio público.

En diálogo con el programa de televisión peruano Amor y fuego, Candelaria Tinelli también defendió la relación: "Todo bien, más que bien. Felices y la verdad es que nunca hubo nada. A la gente le gusta hablar, hay gente que está aburrida", agregando: "Hay un cariño muy especial".

Por su parte, Marcelo reconoció el error en anunciar su separación de Milett tras tener una desacuerdo con ella: "Obvio que yo expuse una situación que era más laboral y me parece que era algo que no tendría que haberlo hecho y pasó. Puede pasar".

Por ahora, la relación de Tinelli y Milett está entre la autenticidad y la construcción de imagen, un equilibrio delicado en el que cada gesto se analiza y cada palabra se cuestiona. Como cerró Tinelli, con cierta ironía y sinceridad sobre si le incomoda que duden de si el amor entre los dos es real: "No, ¿por qué me va a molestar? Lo vienen diciendo hace 200 años. La duda alberga en quién lo dice". Parece que en la vida de la pareja, lo público y lo privado nunca se separan del todo.

