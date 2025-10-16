Marcelo Tinelli volvió a estar en el centro de la escena con un posteo romántico dedicado a Milett Figueroa, pero esta vez la sorpresa no fue amorosa: el mensaje terminó señalado por un supuesto plagio. Lo que parecía un gesto tierno se transformó en polémica, volviendo a quedar en duda la autenticidad de su reconciliación.
PAPELÓN
Marcelo Tinelli le dedicó un tierno posteo a Milett Figueroa... pero era plagiado
La reconciliación de Marcelo Tinelli con Milett Figueroa quedó otra vez en duda. Un detalle en una publicación (que modificó) lo expuso por un aparente plagio.
El posteo de Marcelo Tinelli que desató la polémica
Hace apenas unos días, Marcelo Tinelli sorprendió con un mensaje que parecía reafirmar su reconciliación con Milett Figueroa: "Te voy a amar cada día de mi vida, entre sonrisas, entre llantos, te voy a amar de cualquier manera, te voy a amar en tus días buenos, pero también te amaré mucho más en tus días malos, si es necesario. Te voy a amar de la manera más sincera. Te voy a amar porque tú me haces sentir bien. Porque me haces feliz. Te amaré por siempre, mi vida” .
La manera en que fue leído por Matías Vázquez en el programa generó emoción y elogios inmediatos, mostrando un lado romántico poco habitual de Tinelli, conocido más por su rol de conductor que por sus declaraciones públicas de amor.
Sin embargo, en Perú empezaron a sonar las alertas: el posteo había sido copiado de otra publicación romántica. "Esto alimenta mi teoría de que ellos están separados y que dicen estar juntos por el reality, como no siente nada por ella tuvo que recurrir a la copia", sostuvo Pampito.
Frente a la repercusión, Tinelli optó por modificar el mensaje, dejando una versión más simple: "Feliz de estar en tu país y contigo, amorcito. Te amo siempre, y hacer esta sesión de fotos con el genio de Javier Valencia".
Así, vemos cómo un mensaje de amor puede convertirse en noticia y en juicio público en cuestión de horas, mostrando que incluso para las figuras del espectáculo con décadas de trayectoria, la gestión de la imagen es tan importante como el sentimiento en sí.
El reality, Milett Figueroa y la vida privada expuesta al público
Tinelli y Milett viajaron a Perú y mostraron selfies, fotos en Machu Picchu y momentos familiares con sus hijas. En esa línea, el conductor compartió: "Los amo. Maravilloso y único momento en familia". La pareja aprovechó la estadía para reforzar su vínculo frente a cámaras, mostrando escenas de paseos o conversaciones cotidianas con amigos y colaboradores, como Federico Hoppe, Waldo Casal y su primo "El Tirri".
En diálogo con el programa de televisión peruano Amor y fuego, Candelaria Tinelli también defendió la relación: "Todo bien, más que bien. Felices y la verdad es que nunca hubo nada. A la gente le gusta hablar, hay gente que está aburrida", agregando: "Hay un cariño muy especial".
Por su parte, Marcelo reconoció el error en anunciar su separación de Milett tras tener una desacuerdo con ella: "Obvio que yo expuse una situación que era más laboral y me parece que era algo que no tendría que haberlo hecho y pasó. Puede pasar".
Por ahora, la relación de Tinelli y Milett está entre la autenticidad y la construcción de imagen, un equilibrio delicado en el que cada gesto se analiza y cada palabra se cuestiona. Como cerró Tinelli, con cierta ironía y sinceridad sobre si le incomoda que duden de si el amor entre los dos es real: "No, ¿por qué me va a molestar? Lo vienen diciendo hace 200 años. La duda alberga en quién lo dice". Parece que en la vida de la pareja, lo público y lo privado nunca se separan del todo.
