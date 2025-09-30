El "palito" de Sabrina Rojas a Marcelo Tinelli: ¿Puesta en escena o romance en puerta?

Marcelo habló de los rumores de romance con Sabrina

Asimismo, en la tarde del lunes (29/09) Marcelo Tinelli visitó el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi y en diálogo con Ángel de Brito dio su versión al respecto.

"Cuando tiré lo de Milett, por ejemplo, el otro día digo: 'Por ahí no sé si era el momento para tirarlo ahí en ese momento'", expresó el conductor acerca del anuncio sobre la ruptura.



Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bondi_liveok/status/1972743165108252701&partner=&hide_thread=false MARCELO TINELLI CONFESÓ LO QUE PASÓ ENTRE ÉL Y SABRINA ROJAS



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:30hs junto a @AngeldebritoOk @juliargen @LaRomiScalora pic.twitter.com/ty6gsV7d3d — Bondi (@bondi_liveok) September 29, 2025



Y siguió: "Siento que me equivoqué". Sin embargo, su colega aprovechó para indicarle que asimismo mediante chistes instaló la idea de que estaría iniciendo una relación con su compañera de programa.

"No salí, no salgo, ni saldría", agregó posteriormente negando rotundamente la posibilidad del nuevo amorío y argumentó que "esas cosas en el streaming por ahí pasan" aunque comprende que los recortes rápidamente pueden generar repercusión.

