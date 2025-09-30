Desde que hace algunos días Marcelo Tinelli usó su nuevo programa Estamos de paso para anunciar su separación de Milett Figueroa, rápidamente comenzaron a aparecer los rumores que indacaban a Sabrina Rojas como la nueva pretendiente del conductor, teniendo en cuenta que también forma parte del nuevo ciclo que se emite por el canal de streaming Carnaval.
INESPERADA DECLARACIÓN
El "palito" de Sabrina Rojas a Marcelo Tinelli: ¿Puesta en escena o romance en puerta?
Durante el evento del Martín Fierro 2025, Sabrina Rojas fue consultada sobre las versiones de romance con el conductor y sorprendió con su respuesta.
Si bien al parecer solo se trataba de versiones falsas, lo cierto es que la modelo fue entrevistada en la previa a los Martín Fierro 2025 y lejos de negarlo hizo una declaración que no pasó desapercibida. Momi Giardina, expareja del empresario oriundo de Bolivar, le preguntó directamente: "¿Ya estás de novia con Marcelo?".
Inesperadamente, la artista le contestó: "Todavía no". No obstante, a su vez, sumó para cambiar el rumbo de la nota: "Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett".
De esa forma tiró la pelota afuera y los entrevistadores con humor iniciar la búsqueda de la mujer en cuestión que en la ceremonia dijo que su expareja "se aventuró" al hablar públicamente y así dejó atrás la pregunta sobre un posible romance con el comunicador.
Marcelo habló de los rumores de romance con Sabrina
Asimismo, en la tarde del lunes (29/09) Marcelo Tinelli visitó el programa #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi y en diálogo con Ángel de Brito dio su versión al respecto.
"Cuando tiré lo de Milett, por ejemplo, el otro día digo: 'Por ahí no sé si era el momento para tirarlo ahí en ese momento'", expresó el conductor acerca del anuncio sobre la ruptura.
Y siguió: "Siento que me equivoqué". Sin embargo, su colega aprovechó para indicarle que asimismo mediante chistes instaló la idea de que estaría iniciendo una relación con su compañera de programa.
"No salí, no salgo, ni saldría", agregó posteriormente negando rotundamente la posibilidad del nuevo amorío y argumentó que "esas cosas en el streaming por ahí pasan" aunque comprende que los recortes rápidamente pueden generar repercusión.
