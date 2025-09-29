En la tarde del domingo (28/09) Marcela Tauro sorprendió tanto a sus compañeros del ciclo Infama que conduce por la pantalla de América TV como también así a los espectadores luego de confesar que su intención es comenzar una relación con una persona oriunda de Corea.
AMOR ORIENTAL
Marcela Tauro confesó que desea enamorarse de un coreano: Su inesperada explicación
Marcela Tauro aprovechó la conducción del ciclo Infama por América TV para explicar por qué le gustaría iniciar un romance con una persona oriunda de Corea.
"¿Cómo estás de amores, bien?", le preguntaron y la conductora rápidamente respondió: "Estoy sola". Sin embargo, posteriormente llegó la declaración que no pasó desapercibida al indicar que usa máscaras coreanas para mantener óptimo su cutis: "Yo me quiero enamorar de un coreano".
Y explicó el motivo de su interés: "Estoy viendo una serie coreana y son tan románticas, no se besan, no tienen sexo, son tan a la antigua, que me encanta". Además, la conductora destacó el tipo de piel que tienen los asiáticos y propuso ir a comer a una reconocida parrilla que pertenece a un hombre nacido en el país de Asia. "Hay una parrilla coreana en Devoto, tenemos que ir, tenemos que hacer la comida de Infama ahí", les propuso.
Es preciso recordar que la última pareja estable que tuvo la periodista fue Martín Bisio a quien le lleva 20 años. Del joven se separó en 2023 luego de siete años de relación y si bien se reconciliaron brevemente en 2024, finalmente no pudieron encausar el romance.
Marcela Tauro recordó el accidente vial de su expareja José María Álvarez
En medio del accidente vial que protagonizó Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, por el que aún permanece internado en terapia intensiva, Marcela Tauro recordó expareja José María Álvarez chocó y también estuvo gravemente herido.
“También tuvo un accidente de moto en Malvinas Argentinas, estuvo mucho tiempo internado y su cuadro era parecido al de Thiago", dijo la periodista.
Y continuó: "Al principio se había complicado y después salió. La cadena de oración es fundamental".
Asimismo, comentó que en aquel momento recurrieron a prácticas religiosas y espirituales, como el uso de agua bendita y rosarios, y destacó firmemente que “los milagros existen”.
