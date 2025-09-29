Marcela Tauro confesó que desea enamorarse de un coreano: Su inesperada explicación

Marcela Tauro recordó el accidente vial de su expareja José María Álvarez

En medio del accidente vial que protagonizó Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, por el que aún permanece internado en terapia intensiva, Marcela Tauro recordó expareja José María Álvarez chocó y también estuvo gravemente herido.

“También tuvo un accidente de moto en Malvinas Argentinas, estuvo mucho tiempo internado y su cuadro era parecido al de Thiago", dijo la periodista.

Y continuó: "Al principio se había complicado y después salió. La cadena de oración es fundamental".

Asimismo, comentó que en aquel momento recurrieron a prácticas religiosas y espirituales, como el uso de agua bendita y rosarios, y destacó firmemente que “los milagros existen”.

