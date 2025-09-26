Ángel de Brito reveló el principal motivo de la separación de Marcelo Tinelli

Ángel de Brito expuso a Nancy Pazos

En la actualidad Nancy Pazos está en el centro de varias polémicas, sobre todo por su duro cruce con Mariana Brey en el programa A la Barbarossa como también así por sus entredichos con Roberto Funes Ugarte, y en esta ocasión que se sumó a la lista fue Ángel de Brito.

En medio de una nota para Los Profesionales de Siempre, el conductor mostró el mensaje que le había enviado su colega por el Día de la Primavera en el que le pidió que la ayude a "recuperar seguidores" de la cuenta social X luego de que haya perdido su cuenta y le pidió: "De paso, seguime".

"Yo la quiero mucho a Nancy. Me parece un gran personaje de este circo en el que estamos todos. El gran payaso de este circo es Nancy. Todos los días está buscando algo para ser nota, obviamente", disparó picante.

Además, cuando le preguntaron sobre la ausencia de su colega en los Martín Fierro 2025 aprovechó para apuntar nuevamente: "Debe ser porque no está nominada y debiera estar nominada Nancy Pazos. Mejor que no venga, así no la tengo que saludar".

