Luego de haber vuelto al ruedo por el canal de streaming Carnaval, Marcelo Tinelli usó su nuevo programa Estamos de paso para lanzar la primicia sobre su separación de Milett Figueroa aunque al parecer a Ángel de Britono lo sorprendió en lo más mínimo.
"RE CANTADO"
Ángel de Brito reveló el principal motivo de la separación de Marcelo Tinelli
En medio de una nota, Ángel de Brito explicó por qué razón su colega y Milett Figueroa habrían decidido ponerle punto final a la relación sentimental.
"¿Cómo te tomaste la separación de Marcelo? ¿Te lo veías venir, era algo cantado?", quiso saber el movilero de Sálvese quien pueda y el reconocido conductor contestó sin dudar: "Sí, re cantado. Para mí, sí, sí. Iba a pasar, qué sé yo, me pareció siempre una relación bien, digamos, pero sin mucho compromiso tampoco".
Posteriormente, atinó a deslizar cuál habría sido los motivos principales por los que no continuaron con el romance: "Distintas edades, distintos proyectos de vida. Seguramente Milett quiere ser mamá, Marcelo ya 'cerró la fábrica', como decían las abuelas".
"Yo creo que puede ser algo que pesó también en la relación, viste, cuando tenés distintos proyectos se complica un poco. Además no lo veía tampoco muy simbiótico", añadió tajante.
Ángel de Brito expuso a Nancy Pazos
En la actualidad Nancy Pazos está en el centro de varias polémicas, sobre todo por su duro cruce con Mariana Brey en el programa A la Barbarossa como también así por sus entredichos con Roberto Funes Ugarte, y en esta ocasión que se sumó a la lista fue Ángel de Brito.
En medio de una nota para Los Profesionales de Siempre, el conductor mostró el mensaje que le había enviado su colega por el Día de la Primavera en el que le pidió que la ayude a "recuperar seguidores" de la cuenta social X luego de que haya perdido su cuenta y le pidió: "De paso, seguime".
"Yo la quiero mucho a Nancy. Me parece un gran personaje de este circo en el que estamos todos. El gran payaso de este circo es Nancy. Todos los días está buscando algo para ser nota, obviamente", disparó picante.
Además, cuando le preguntaron sobre la ausencia de su colega en los Martín Fierro 2025 aprovechó para apuntar nuevamente: "Debe ser porque no está nominada y debiera estar nominada Nancy Pazos. Mejor que no venga, así no la tengo que saludar".
