Rocío Marengo recordó lo que sufrió hasta quedar embarazada: "No fue fácil"

Rocío Marengo recordó cómo se enteró que estaba embarazada

Es preciso recordar que cuando Rocío Marengo recibió el mensaje que estaba embarazada estaba en el programa de Juana Viale.

"A mí me desbordó", recordó y contó que fue el expresidente Mauricio Macri, que también estuvo como invitado en el ciclo televisivo, el primero en enterarse luego de preguntarle si estaba bien al notar su reacción tras observar su celular.

Asimismo, luego de que se hiciera público el embarazo la actriz grabó un video para el programa que se emite por la pantalla de El Trece en el que expresó con felicidad: "Hola Juana, acá estoy. No embarazada, embarazadísima y feliz, feliz, feliz. De 11 semanas. Este bebito lleva 11 semanas".

Luego de observar las imágenes es que la conductora recordó el momento y que a raíz del inesperado llanto por parte de su invitada notó de qué se trataba: "Yo decía: 'Esta, tipo, está embarazada. No hay otra'".

