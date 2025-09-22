En la tarde del domingo (21/09) Rocío Marengo fue entrevistada por Pablo Montagna en el programa radial Pasa Montagna por Radio Rivadavia y brindó detalles de su embarazo, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort y contó lo que le costó finalmente quedar embarazada.
TARDA EN LLEGAR Y AL FINAL HAY RECOMPENSA
Rocío Marengo recordó lo que sufrió hasta quedar embarazada: "No fue fácil"
En diálogo con el periodista Pablo Montagna por Radio Rivadavia, Rocío Marengo recordó cómo le afecto el hecho de buscar quedar embarazada.
En primera instancia la reconocida artista contó que se sorprendió por el cariño recibido luego de que se conociera que está esperando su primer hijo. Asimismo, reveló que al pretender formar familia y no lograrlo la tenía "recontra pinchada".
"Hay cosas que no podemos comprar, que por eso tenemos que valorar", dijo al referirse a la salud y recordó que se preguntaba: "¿Por qué a mí no me toca?". Sobre la pregunta si hubiese sido madre soltera, indicó: "Yo creo que sí".
Sobre cómo lo transitó su pareja que ya es padre, señaló: "Era muy desgastante como pareja". "No fue fácil acompañarme muchos meses y años en un camino cuesta arriba", confesó al respecto del proceso que debió pasar para cumplir su sueño.
Rocío Marengo recordó cómo se enteró que estaba embarazada
Es preciso recordar que cuando Rocío Marengo recibió el mensaje que estaba embarazada estaba en el programa de Juana Viale.
"A mí me desbordó", recordó y contó que fue el expresidente Mauricio Macri, que también estuvo como invitado en el ciclo televisivo, el primero en enterarse luego de preguntarle si estaba bien al notar su reacción tras observar su celular.
Asimismo, luego de que se hiciera público el embarazo la actriz grabó un video para el programa que se emite por la pantalla de El Trece en el que expresó con felicidad: "Hola Juana, acá estoy. No embarazada, embarazadísima y feliz, feliz, feliz. De 11 semanas. Este bebito lleva 11 semanas".
Luego de observar las imágenes es que la conductora recordó el momento y que a raíz del inesperado llanto por parte de su invitada notó de qué se trataba: "Yo decía: 'Esta, tipo, está embarazada. No hay otra'".
