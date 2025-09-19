Luego de separarse del productor Claudio Brusca, Laurita Fernández habló con LAM y tras asegurar que actualmente está soltera y negar rumores de un nuevo romance manifestó sus ganas de convertirse en madre, motivo por el cual decidió congelar óvulos. "Era un tema que yo, no sé tenía como miedo de abrirme, de contarlo", señaló.
"ME ENCANTARÍA FORMAR UNA FAMILIA"
Laurita Fernández congeló óvulos y reveló su deseo por ser madre
Mediante una nota con LAM, Laurita Fernández contó cómo le afectó el procedimiento de criopreservación de ovocitos y reveló por qué decidió hacerlo público.
Por otro lado, la artista lamentó que cuando hizo la prensa de la obra teatral "La cena de los tontos" la prensa en reiteradas ocasiones le pregunta si tenía intenciones de formar una familia mientras que a Martín Bossi y al resto de sus compañeros no se los preguntaban.
Es por eso que finalmente decidió contarlo mediante las redes sociales y aprovechó para destacar el rol de Yanina Latorre quien si bien sabía el procedimiento que estaba haciendo no lo contó al aire. "Hice todo, me iba a sacar sangre y las chicas me reconocían y yo la pasaba mal", confesó.
Sin embargo, luego de hablarlo con sus amigas sintió que tenía por qué ocultarlo. "Me escribieron muchísimos médicos de todos lados", agregó posteriormente sobre quienes señalaron: "Que bueno que pongas este tema sobre la mesa, como que se hable más". "Es una herramienta, que si podés económicamente, está buenísimo. A mí me encantaría obviamente ser madre, me encantaría formar una familia", admitió la bailarina.
El mensaje de Laurita Fernández en redes sobre la congelación de óvulos
La nota que salió por la pantalla de América TV fue posterior que Laurita Fernández se volcara a las redes sociales para hablar al respecto de la congelación de óvulos.
"Bueno, les voy a contar algo íntimo. Hace un par de meses estuve viviendo distintas cosas en la vida en las que me di cuenta que cuanto más hablaba y expresaba mis emociones y decía lo que sentía desde el amor, más liviana y más feliz me sentía", comenzó diciendo.
Y agregó: "La crioprerseveración de óvulos es un tratamiento que más o menos dura 10, 12 días pero en la que no podes estar haciendo ejercicio físico extremo. Sentía que este era el año para hacerlo porque no estoy bailando, así que fui a mi ginecóloga a transmitirle mi deseo".
Finalmente, luego de dos semanas, empezó con el procedimiento: "Ahí mismo me enseñaron cómo aplicarme las inyecciones diarias que tenés que aplicar en la panza, tipo como una lapicerita. Muchos saben que a mí me baja la presión cada vez que me saco sangre y yo tenía miedo a esa parte puntual porque sentía que no iba a poder sola".
