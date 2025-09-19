Laurita Fernández congeló óvulos y reveló su deseo por ser madre

El mensaje de Laurita Fernández en redes sobre la congelación de óvulos

La nota que salió por la pantalla de América TV fue posterior que Laurita Fernández se volcara a las redes sociales para hablar al respecto de la congelación de óvulos.

"Bueno, les voy a contar algo íntimo. Hace un par de meses estuve viviendo distintas cosas en la vida en las que me di cuenta que cuanto más hablaba y expresaba mis emociones y decía lo que sentía desde el amor, más liviana y más feliz me sentía", comenzó diciendo.

Y agregó: "La crioprerseveración de óvulos es un tratamiento que más o menos dura 10, 12 días pero en la que no podes estar haciendo ejercicio físico extremo. Sentía que este era el año para hacerlo porque no estoy bailando, así que fui a mi ginecóloga a transmitirle mi deseo".

Finalmente, luego de dos semanas, empezó con el procedimiento: "Ahí mismo me enseñaron cómo aplicarme las inyecciones diarias que tenés que aplicar en la panza, tipo como una lapicerita. Muchos saben que a mí me baja la presión cada vez que me saco sangre y yo tenía miedo a esa parte puntual porque sentía que no iba a poder sola".

