La Federación de Comercio e Industria (FECOBA) pide frenar eventos no deportivos en River Plate

-restaurantes de la Costanera

-tránsito vehicular hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

FECOBA denuncia “falta de planificación”

“Estamos recibiendo numerosos reclamos por la falta de planificación en una zona estratégica de la Ciudad y por el impacto negativo que esta situación genera”, afirmó el presidente de FECOBA, Fabián Castillo.

El dirigente empresario reclamó “ordenar de manera urgente la zona”, habilitando la apertura de los comercios ubicados sobre la avenida Figueroa Alcorta y calles aledañas.

Le solicitó al Gobierno porteño que “arbitre las medidas necesarias para garantizar el flujo normal del tránsito ante la imposibilidad de acceso a cientos de emprendimientos privados para socios y pasajeros”.

El periodista de A24 y Carnval Stream Fabian Doman, en una columna de opinión, solicitó que en River Plate se organicen eventos multitudinarios solamente los fines de semana ya que tanto sábado como domingo merma mucho el tránsito vehicular en toda la ciudad de Buenos Aires.

Los 10 principales recitales en el Monumental en 2025 y principios de 2026

1-Airbag ya había hecho 3 presentaciones el 31 de mayo, el 1° de junio, y el 5 de octubre.

2- "El último ritual Piojoso" de Los Piojos el 24 de junio.

3-El 4 de octubre el rapero estadounidense Kendrick Lamar

5- El 7 y 8 de noviembre, los shows de Dua Lipa

6-El 15 y 16 del mismo mes se presentó la banda británica OASIS.

7-María Becerra el 12 y 13 de diciembre estrenando el escenario 360° por primera vez en el estadio.

8-Ya hay un mínimo de 6 shows confirmados para el 2026 en River el 13, 14 y 15 de febrero Bad Bunny, el cantante de República Dominicana.

9-AC/DC volverá con 3 fechas a tocar en River: 23, 27 y 31 de marzo.

10-Otra vezAirbag. Será el último en tener acción en este 2025 en el estadio Monumental cerrando el año con dos recitales a desarrolarse el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre.

River acordó el cobro de US$ 650.000 por cada recital en el caso de los artistas extranjeros, mientras que la cifra es diferente para músicos argentinos. River acordó el cobro de US$ 650.000 por cada recital en el caso de los artistas extranjeros, mientras que la cifra es diferente para músicos argentinos.

