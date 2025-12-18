Según FECOBA, los comercios, el tránsito, las universidades, los clubes y el acceso al Aeroparque colapsan cada semana justo cuando se desarrolla la temporada alta de consumo por las fiestas de fin de año.
DENUNCIAN "CAOS URBANÍSTICO"
La Federación de Comercio e Industria (FECOBA) pide frenar eventos no deportivos en River Plate
FECOBA advirtió por los perjuicios comerciales y el desorden urbano que generan los recitales en el Monumental de River en Nuñez tienen un enorme impacto.
Existe una alteración permanente de la dinámica de los barrios cercanos al estadio más grande de Sudamérica.
Los sectores e instituciones más afectadas son:
-las graduaciones de las universidades cercanas,
-el normal acceso de los socios a los clubes ubicados sobre la ribera del Río de la Plata (CUBA, Liceo Naval y Círculo Naval, entre otros)
-restaurantes de la Costanera
-tránsito vehicular hacia el Aeroparque Jorge Newbery.
FECOBA denuncia “falta de planificación”
“Estamos recibiendo numerosos reclamos por la falta de planificación en una zona estratégica de la Ciudad y por el impacto negativo que esta situación genera”, afirmó el presidente de FECOBA, Fabián Castillo.
El dirigente empresario reclamó “ordenar de manera urgente la zona”, habilitando la apertura de los comercios ubicados sobre la avenida Figueroa Alcorta y calles aledañas.
Le solicitó al Gobierno porteño que “arbitre las medidas necesarias para garantizar el flujo normal del tránsito ante la imposibilidad de acceso a cientos de emprendimientos privados para socios y pasajeros”.
1-Airbag ya había hecho 3 presentaciones el 31 de mayo, el 1° de junio, y el 5 de octubre.
2- "El último ritual Piojoso" de Los Piojos el 24 de junio.
3-El 4 de octubre el rapero estadounidense Kendrick Lamar
5- El 7 y 8 de noviembre, los shows de Dua Lipa
6-El 15 y 16 del mismo mes se presentó la banda británica OASIS.
7-María Becerra el 12 y 13 de diciembre estrenando el escenario 360° por primera vez en el estadio.
8-Ya hay un mínimo de 6 shows confirmados para el 2026 en River el 13, 14 y 15 de febrero Bad Bunny, el cantante de República Dominicana.
9-AC/DC volverá con 3 fechas a tocar en River: 23, 27 y 31 de marzo.
10-Otra vezAirbag. Será el último en tener acción en este 2025 en el estadio Monumental cerrando el año con dos recitales a desarrolarse el miércoles 17 y jueves 18 de diciembre.