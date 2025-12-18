Finde en Rosario: Noche del 'Carlito', Los Abuelos de la Nada y feria navideña

image Gran opción musical.

Cielo Razzo en Bioceres Arena

La banda cierra la gira nacional “El día fuera del tiempo” en su ciudad. A lo largo de este 2025, Cielo Razzo recorrió gran parte del país presentando su último trabajo de estudio. Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, San Luis, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, entre otros puntos.

* Sábado a las 20. Anticipadas a partir de $35.000.

Fernando Montalbano en bar El Cairo

Montalbano, quien celebra 40 años de trovador, compartirá versiones personales de Serrat —uno de sus mayores referentes—, y además, composiciones propias y de otros autores. Cantante invitada: Laura Giliberti.

* Sábado a las 21. $10.000.

Nonpalidece en Jaguar Haus

La banda despide el año en la ciudad con una verdadera fiesta en la que repasarán sus canciones más emblemáticas.

Este 2025, luego de lanzar su disco Hecho en Jamaica, dieron a conocer el documental en el cual se aprecia cómo se gestó este trabajo que corona sus más de 25 años de trayectoria.

* Viernes a las 21. $35.000.

Mercado de las Artes en Edificio Ex Aduana

Durante la jornada, las y los artistas exhibirán y pondrán a la venta sus obras, al tiempo que realizarán creaciones en vivo utilizando técnicas de acuarela, óleo, dibujo, acrílico y caricaturas. El público podrá apreciar la amplia diversidad de producciones, así como también observar los procesos creativos y dialogar con sus protagonistas.

La programación contará con la presentación del dúo lírico integrado por la soprano Morena Sánchez Mastrángelo y el tenor Martín Otaduy, así como del conjunto Pro Música de Rosario. Además habrá música que acompañará el recorrido por las exposiciones y un servicio de comidas y bebidas, creando un ambiente ideal para disfrutar de una jornada de arte al aire libre.

* Sábado de 19 a 23. Gratis.

Feria Navideña de Artesanos en Plaza Pringles

Se trata de un evento que cada año reúne a más de cien artesanas y artesanos de la ciudad con una amplia variedad de productos únicos y originales, ideales para realizar regalos exclusivos durante las fiestas.

Allí el público podrá recorrer los stands y conocer piezas elaboradas de manera artesanal mediante diversas técnicas, apoyando la producción local y el trabajo cultural independiente.

* Viernes, sábado y domingo de 10 a 20.

Entretenimiento para los más chicos

Circo del Ánima

Una mágica Navidad, un espectáculo de Flavio Mendoza. Música, acrobacias y Papá Noel en vivo.

"Es el broche de oro en mi carrera. Gracias al circo y sus enseñanzas, tanto artísticas como profesionales, logré llegar a ser el bailarín y coreógrafo creador del show de teatro más exitoso del país. Comenzando con Stravaganza en el año 2011 y siguiéndole 8 años consecutivos de una respuesta increíble por parte del público. Ese cariño me incentivó a apostar siempre más a este arte que me llena el alma. Le debía a mi familia y a mi hijo este homenaje, de ahí surge el nombre, este circo del alma, el alma de mis padres y abuelos que me enseñaron que los únicos sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan".

Una fusión cautivadora de arte, tecnología y talento. Una experiencia que celebra los valores más preciados de la Navidad: amor, paz y unión.

La idea es que tanto grandes como chicos puedan disfrutar de una noche inolvidable de la mano de melodías encantadoras interpretadas en vivo y acróbatas que sorprenderán con su destreza y habilidad.

* Viernes, sábado y domingo. Valor desde $25.000 (menores de 3 años no abonan).

Parque temático con dinosaurios y laberinto Saer

El gran espacio público, que lleva el nombre del destacado escritor de Serodino Juan José Saer, se encuentra en proceso de crecimiento. En esta primera etapa cuenta con juegos, dinosaurios enormes, un laberinto, una cascada y el Jurassic Tank, que obtuvo el segundo lugar en el Mundial de Tanques de Agua.

También se creó una cueva y un sector de búsqueda de restos fósiles. Hay un juego de ajedrez, una casita de duendes, un teléfono público en el cual cada número permite escuchar una conversación imaginaria entre Saer y una persona y una fuente de los deseos.

Dirección: Av. Mariano Moreno 594, Serodino. Entrada libre y gratuita.

