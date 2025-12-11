Finde en Rosario: La Renga, Cumbión del Paraná y Mery Granados

* Sábado a las 23. Anticipadas desde $25.000.

image Cacho Deicas vuelve a los escenarios.

Mery Granados en Casa Brava

Luego de un año inolvidable en el que llevó su música a Europa y recorrió los principales escenarios de Argentina, vuelve a su ciudad natal para despedir el 2025 con un show especial que celebra su crecimiento, sus nuevas canciones y el cariño del público que la acompaña desde siempre.

* Domingo a las 21. $20.000.

Noche de las jugueterías

Durante la jornada, los interesados podrán acceder a promociones especiales con descuentos del 10%, 15%, 20%, 25% , 40 % y 50% en artículos seleccionados, además de cuotas sin interés. También habrá promociones especiales con distintos medios de pago y bancos como el Provincia, que ofrece 10% de descuento y 4 cuotas sin interés.

* Jueves.

image En la antesala a las Fiestas, llega una ayuda económica.

Javier Santaolalla en City Center

Un show único que fusiona música, poesía y ciencia, creado y conducido por Javier Santaolalla, Doctor en Física de Partículas y reconocido divulgador científico, para explorar las emociones humanas más profundas.

La propuesta transforma el desamor en arte y lo entrelaza con reflexiones sobre la vida, el amor y la condición humana, dando lugar a una experiencia catártica, emotiva y cercana. Más que un espectáculo, es un club participativo donde el público se suma activamente a un clima cálido y cómplice, ideal para quienes llegan con el corazón sensible… porque aquí, no pasa nada si alguien está con mal de amores.

* Viernes a las 21. Valor $43.320 en adelante.

Fontanarrosa al atardecer + Pokeferia navideña

Las nuevas luces del Cultural se prenden en un ritual de sonidos y emociones compartidas para toda la familia y amigos.

El Fontanarrosa en coproducción con Comunidad Pokémon Rosario invita a una Feria Navideña con mucho animé y cultura pop.

Además, habrá torneos oficiales y escuelita para aprender los juegos de Pokémon. A su vez encontrarán premios, concurso de dibujo, set de fotos y desfile de cosplay.

* Sábado de 15 a 21.30. Gratis.

Noche de otra galaxia en Complejo Astronómico Municipal

El Ensamble Municipal de Vientos de Rosario despide el año con un concierto especial que pondrá en valor su versatilidad y su aporte a la vida cultural de la ciudad. Conformado por músicos de destacada trayectoria, el grupo abordará un programa que recorrerá bandas sonoras y obras de temática galáctica, acompañadas por un mapping en vivo sobre el domo, realizado por el Programa EspacioLab del CAM.

Se trata de un plan para disfrutar en familia y cerrar la temporada.

* Sábado a las 20.30. Gratis.

Calle Recreativa

Alternativa masiva de convivencia, encuentro, esparcimiento, vida saludable, actividad física y movilidad activa para toda la ciudadanía. Brinda un espacio público ordenado, aprovechado por todas las edades.

Vale tener en cuenta que Rosario fue la primera ciudad del país en implementar un circuito recreativo temporal en octubre del 2010, que en sus comienzos contó con 13 kilómetros de longitud; en el año 2012 se hicieron dos prolongaciones, alcanzando los 28 km. En 2021 se llegó a la extensión actual.

Para combatir el calor

Parque acuático en San Lorenzo

Cuando las altas temperaturas ganan protagonismo, se empiezan a buscar opciones para combatir el calor. A las tradicionales propuestas de piletas se les suma el parque acuático del Polideportivo en San Lorenzo. Un plan ideal porque le aporta al día un plus de diversión.

Este parque acuático es el más grande de la región. Cuenta con toboganes de 21 metros de extensión y un mangrullo de juegos infantiles. Además, tiene una rampa de acceso y se adquirieron dos sillas de ruedas especiales para que las personas con discapacidad motriz también puedan ingresar al natatorio.

* Viernes, sábado y domingo de 10 a 20. $10.000 (menores de 5 sin cargo).

image Excelente propuesta para compartir en familia.

Complejo de Piletas del Parque Alem

Es es uno de los espacios de esparcimiento más concurridos de la ciudad. Tiene guardavidas, servicio de comidas, musicalización y hay actividades especiales durante los fines de semana.

El predio cuenta con una pileta principal de medidas olímpicas y dos piscinas accesorias para actividades recreativas y de esparcimiento que disponen de presencia permanente de guardavidas profesionales.

También, hay servicio de bar/comedor; sanitarios y vestuarios para ambos sexos con agua fría y caliente; servicio permanente de mantenimiento y limpieza; musicalización del predio y clases de aerobics los fines de semana y días feriados; alquiler de reposeras; área protegida y sala de primeros auxilios.

* Viernes, sábado y domingo de 9 a 20. Entrada general $4.500 (a partir de 8 años).

Playa Reserva Natural Granadero Baigorria

Ubicada en calle Estrada y el río, cuenta con baños, duchas, espacios de recreación, un restaurante y una proveeduría, guardavidas, seguridad las 24 horas y una fantástica vista de las islas y el puente Rosario-Victoria.

* Viernes, sábado y domingo de 9 a 20. Entrada general $4.000. Niños de 5 a 12 años $1.500 (menores de 5 y jubilados, gratis).

Más contenidos en Urgente24

BCRA: 90 días de restricción al que compre dólar oficial

Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla

La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)

A 2 años de Javier Milei, crece el malestar social y la economía cruje

Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares