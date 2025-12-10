Fiestas en época de crisis: En Rosario ofrecen la canasta más económica

La canasta más barata de todo el país

Por su parte, el presidente de Casar, Sergio Cassinerio, remarcó que "ésta es con seguridad la canasta más barata de todo el país". Sobre esa línea, detalló que la caja trae una botella de sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada. "Elementos que son muy básicos, pero que son los que visten una mesa navideña", agregó.

image Buena, bonita y barata.

Vale tener en cuenta que hoy en día, las cajas navideñas que se observan en los supermercados cuestan alrededor de $20.000 (un poco más, un poco menos, pero no salen de costos más altos). En tanto, el precio que propone la administración de Pullaro es un gran respiro para las familias que padecen el contexto crítico.

Ante esto, es imposible no destacar que la consultora Focus Market realizó una encuesta de magnitud nacional en la que compara los precios de la canasta navideña de este año con el 2024. Los valores aumentaron en promedio 27%, menos que la inflación estimada, que en el acumulado 2025 ya fue del 24,8% hasta octubre.

"Lo importante es hacer que este producto se pueda derramar sobre toda la gente, por eso hemos conseguido este precio, aplicando una ingeniería de costos entre proveedores y comercios que nos permite llegar a estos valores", explicó Cassineiro.

Para los interesados, la canasta se podrá adquirir en 71 locales de comercios adheridos a Casar que se encuentran en Arroyo Seco, Gálvez, Funes, Totoras, Pérez, Granadero Baigorria, Ricardone, Villa Constitución, Alcorta, Firmat, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda, Arequito, Chañar Ladeado, Bigand, Armstrong y Chabás.

El turno de Santa Fe

Sin quedar atrás, este jueves (11/12) a las 9.30, se llevará adelante la presentación de la canasta navideña en la ciudad de Santa Fe.

En este caso, se estima que la iniciativa llegará a más de 150 supermercados.

Más contenidos en Urgente24

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block II

250 Stryker a US$ 1 para Polonia, 27 a la Argentina en US$ 100 millones: perdió Techint

El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M

Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares

Javier Milei ante el desafío del Congreso, y la tensión en la calle