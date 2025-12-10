Fiestas en época de crisis: En Rosario ofrecen la canasta más económica

ROSARIO. Atravesado por la crisis económica, el gobierno de Maximiliano Pullaro lanzó un auxilio a aquellas personas que también tienen dificultades a la hora de acceder a los alimentos. Teniendo en consideración las Fiestas que se acercan, la Provincia lanzó una canasta navideña con 5 productos por menos de $6.000.
Rosario enfrenta la crisis económica
Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios santafesino, Gustavo Rezzoaglio, celebró el lanzamiento de la caja con productos navideños que tiene el costo más bajo del país. La misma ya se puede adquirir en supermercados y comercios de Rosario así como también de otras 16 localidades del sur provincial a tan sólo $5.990.
Se trata de una iniciativa privada propuesta por la Cámara de Supermercados de Rosario y la Región (Casar), que cuenta con el respaldo del gobierno provincial a través del Acuerdo Santa Fe que impulsa el Ministerio de Desarrollo Productivo encabezado por Gustavo Puccini.
Durante la presentación, el funcionario aseguró que "Es un esfuerzo de los supermercados que ofrecen esta canasta navideña con los productos imprescindibles a menos de 6.000 pesos".
La canasta más barata de todo el país
Por su parte, el presidente de Casar, Sergio Cassinerio, remarcó que "ésta es con seguridad la canasta más barata de todo el país". Sobre esa línea, detalló que la caja trae una botella de sidra, un pan dulce, un budín, un turrón y una garrapiñada. "Elementos que son muy básicos, pero que son los que visten una mesa navideña", agregó.
Vale tener en cuenta que hoy en día, las cajas navideñas que se observan en los supermercados cuestan alrededor de $20.000 (un poco más, un poco menos, pero no salen de costos más altos). En tanto, el precio que propone la administración de Pullaro es un gran respiro para las familias que padecen el contexto crítico.
Ante esto, es imposible no destacar que la consultora Focus Market realizó una encuesta de magnitud nacional en la que compara los precios de la canasta navideña de este año con el 2024. Los valores aumentaron en promedio 27%, menos que la inflación estimada, que en el acumulado 2025 ya fue del 24,8% hasta octubre.
"Lo importante es hacer que este producto se pueda derramar sobre toda la gente, por eso hemos conseguido este precio, aplicando una ingeniería de costos entre proveedores y comercios que nos permite llegar a estos valores", explicó Cassineiro.
Para los interesados, la canasta se podrá adquirir en 71 locales de comercios adheridos a Casar que se encuentran en Arroyo Seco, Gálvez, Funes, Totoras, Pérez, Granadero Baigorria, Ricardone, Villa Constitución, Alcorta, Firmat, San Lorenzo, Cañada de Gómez, Casilda, Arequito, Chañar Ladeado, Bigand, Armstrong y Chabás.
El turno de Santa Fe
Sin quedar atrás, este jueves (11/12) a las 9.30, se llevará adelante la presentación de la canasta navideña en la ciudad de Santa Fe.
En este caso, se estima que la iniciativa llegará a más de 150 supermercados.
