Llega diciembre, se suman despedidas de año, celebraciones para cerrar una etapa y abrir un nuevo ciclo, y con eso llegan las Fiestas. Los festejos de Navidad y Año Nuevo ya están a la vuelta de la esquina y lejos de traer paz, comienza un periplo por encontrar productos de la canasta navideña que, por supuesto, aumentaron de precio.
FELIZ NAVIDAD
Llega la Navidad y la inflación no perdona a la canasta navideña
A un paso de las fiestas, Papá Noel no trae calma. La Navidad viene con más gastos y la compra de la canasta navideña, con aumentos.
La consultora Focus Market realizó una encuesta de magnitud nacional en la que compara los precios de la canasta navideña de este año con el 2024. Los precios aumentaron en promedio 27%, menos que la inflación estimada, que en el acumulado 2025 ya fue del 24,8% hasta octubre.
Sin embargo, algunos productos pasaron con creces ese promedio. La Torta española de Frutos Secos 200g subió 47%, “le sigue con el 44%, Pan dulce con frutas 400g, y con el 38% Turrón español blando de almendra 200g”, plantea el comunicado.
Mientras que los productos que se mantuvieron relativamente estables, están el Pan dulce c/chips de chocolate 400g, 9%, le sigue con 7% Garrapiñadas de maní 80g, y con el 1% Champagne x 750cc.
Motivos del aumento de precios en la canasta navideña
Este aumento de precios contenido en la Canasta Navideña refleja la baja demanda ante una situación económica débil. Asi lo plantea Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market:
Los encuestados manifestaron hacer las compras navideñas una semana antes de las fiestas (44%), mientras que el 27% las realiza un mes antes y el 21%, solo se adelanta unos días, cuando no el mismo día de Navidad (8%).
La lógica de pagos de regalos responde al mismo método que utilizan los argentinos para realizar las compras de mercado, el 61% paga la Canasta Navideña con crédito, el 27% espera a cobrar el aguinaldo para usarlo en los festejos, el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas y el 11% usa ahorros.
Di Pace agregó:
Dispersión de precios de la canasta navideña
Los negocios tienen precios variados y puede haber diferencias de hasta el 100% con los precios presentados en este informe, siempre dependiendo de las marcas que se encuentren y que el comunicado no especifica.
Por ejemplo, el pan dulce de frutas de 400g que se presenta a $5.750, en algunos supermercados se encuentra a más de $9.000. La garrapiñada de maní de 80g, que figura a $1.350, puede encontrarse a casi $3.000 en algunos locales.
El turrón blando de almendra de 200g puede llegar a costar $20.000.
Con una economía en crisis, salarios que cada vez valen menos en el bolsillo e industrias enteras viendo cómo hacer para no cerrar, las Fiestas en Argentina van a estar complicadas para la mitad de la población.
