Llega la Navidad y la inflación no perdona a la canasta navideña

La falta de sobrestockeo previo a las fiestas marca una diferencia con otros períodos inflacionarios de la Argentina. En un contexto donde la demanda sigue débil y las expectativas de aumentos se moderaron, tanto empresas como consumidores evitan adelantarse. Esto sugiere una economía en proceso de reacomodamiento, con un menor “adelanto de consumo” y mayor racionalidad en la gestión de inventarios. La falta de sobrestockeo previo a las fiestas marca una diferencia con otros períodos inflacionarios de la Argentina. En un contexto donde la demanda sigue débil y las expectativas de aumentos se moderaron, tanto empresas como consumidores evitan adelantarse. Esto sugiere una economía en proceso de reacomodamiento, con un menor “adelanto de consumo” y mayor racionalidad en la gestión de inventarios.

Los encuestados manifestaron hacer las compras navideñas una semana antes de las fiestas (44%), mientras que el 27% las realiza un mes antes y el 21%, solo se adelanta unos días, cuando no el mismo día de Navidad (8%).

La lógica de pagos de regalos responde al mismo método que utilizan los argentinos para realizar las compras de mercado, el 61% paga la Canasta Navideña con crédito, el 27% espera a cobrar el aguinaldo para usarlo en los festejos, el 12% utiliza rendimientos de cuentas remuneradas y el 11% usa ahorros.

image Forma de pagos de regalos de Navidad. Fuente: Focus Market.

Di Pace agregó:

El foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrezcan descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica. El foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrezcan descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica.

Dispersión de precios de la canasta navideña

Los negocios tienen precios variados y puede haber diferencias de hasta el 100% con los precios presentados en este informe, siempre dependiendo de las marcas que se encuentren y que el comunicado no especifica.

Por ejemplo, el pan dulce de frutas de 400g que se presenta a $5.750, en algunos supermercados se encuentra a más de $9.000. La garrapiñada de maní de 80g, que figura a $1.350, puede encontrarse a casi $3.000 en algunos locales.

El turrón blando de almendra de 200g puede llegar a costar $20.000.

Con una economía en crisis, salarios que cada vez valen menos en el bolsillo e industrias enteras viendo cómo hacer para no cerrar, las Fiestas en Argentina van a estar complicadas para la mitad de la población.

