Feriado por Navidad: El debate que vuelve a encenderse en 2025

¿Qué pasa con la Nochebuena si no es feriado ni fin de semana largo?

La Nochebuena, el 24 de diciembre, tampoco es feriado ni día no laborable según la legislación. Sin embargo, en la práctica la actividad cambia por completo. Comercios que cierran al mediodía, bancos con atención acotada y oficinas que liberan al personal antes de lo habitual forman parte del paisaje típico de esta fecha.

Es una costumbre más cultural que normativa, se entiende que millones de familias necesitan tiempo para preparar la mesa, cocinar, trasladarse y recibir a sus invitados. Lo mismo pasa con el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo.

hombre navidad sexo benzoix

Feriado, fin de semana largo y Navidad: ¿Qué queda confirmado en diciembre 2025?

El calendario oficial establece:

Lunes 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María ( feriado inamovible , fin de semana largo).

– Día de la Inmaculada Concepción de María ( , fin de semana largo). Jueves 25 de diciembre – Navidad (feriado inamovible, sin fin de semana largo).

Más noticias en Urgente24

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III

El misterio de los F-16 que a Rumania le cuestan 1 euro y a Argentina US$300M

Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores

¿El peor noviembre de la historia?; Milei a bordo de un F16; ¿El Zorro factura US$ 17 millones por año?

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo