Miles de personas miran el calendario con la esperanza de encontrar un espacio extra entre los feriados. Y cuando se trata de Navidad, la expectativa es mayor. Sin embargo, el 2025 trae una particularidad que ya genera debate, el 25 de diciembre cae jueves, y eso vuelve a poner en discusión si habrá o no un fin de semana largo.
FIN DE AÑO
Feriado por Navidad: El debate que vuelve a encenderse en 2025
La Nochebuena, el 24 de diciembre, no es feriado ni día no laborable según la legislación. Sin embargo, en la práctica la actividad cambia por completo.
Aunque el espíritu navideño suele suavizar las tensiones, la organización de las fiestas, sigue siendo un tema central en la agenda de familias, comercios y empresas.
¿Habrá fin de semana largo por el feriado de Navidad 2025?
De acuerdo con la ley 27.399, la Navidad es un feriado inamovible, lo que significa que no puede trasladarse para armar un descanso extendido. Si cae jueves, queda jueves. El Gobierno no tiene margen legal para modificar la fecha, por lo que el tradicional deseo de unir el feriado con el fin de semana quedará, al menos este año, sin cumplir.
Esto implica que el viernes 26 de diciembre será una jornada laboral normal en la mayoría de los sectores, salvo que empresas o instituciones decidan otorgar asuetos internos, algo que algunos organismos públicos suelen evaluar, pero que no está garantizado ni figura en el calendario oficial.
Para quienes deban trabajar el 25, rige la normativa de siempre en donde el empleado deberá cobrar el doble de una jornada ordinaria.
¿Qué pasa con la Nochebuena si no es feriado ni fin de semana largo?
La Nochebuena, el 24 de diciembre, tampoco es feriado ni día no laborable según la legislación. Sin embargo, en la práctica la actividad cambia por completo. Comercios que cierran al mediodía, bancos con atención acotada y oficinas que liberan al personal antes de lo habitual forman parte del paisaje típico de esta fecha.
Es una costumbre más cultural que normativa, se entiende que millones de familias necesitan tiempo para preparar la mesa, cocinar, trasladarse y recibir a sus invitados. Lo mismo pasa con el 31 de diciembre, víspera de Año Nuevo.
Feriado, fin de semana largo y Navidad: ¿Qué queda confirmado en diciembre 2025?
El calendario oficial establece:
- Lunes 8 de diciembre – Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible, fin de semana largo).
- Jueves 25 de diciembre – Navidad (feriado inamovible, sin fin de semana largo).
