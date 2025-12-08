Mala para la industria y los trabajadores, buena para los exportadores

En el sector informal, las cifras son aún más alarmantes: el 89% de los asalariados informales y el 88% de los cuentapropistas de baja calificación se encuentran bajo el umbral de pobreza.

La crisis del ingreso se ve agravada por lo que los investigadores llaman "pobreza residencial". El gasto en servicios básicos (gas, luz, agua) pasó de representar el 4% del salario mediano a fines de 2023 a constituir el 11% del mismo salario en 2025, una suba que anula la capacidad de ahorro y obliga al pluriempleo, que ya alcanza al 12% de los ocupados.

Industrias

En paralelo al colapso del consumo interno, la producción y el empleo enfrentan una caída libre, especialmente en actividades que dependen de la demanda doméstica y la protección arancelaria.

El sector textil, por ejemplo, registró en septiembre de 2025 un nivel de utilización de la capacidad instalada de apenas el 37,1%, una cifra que se ubica por debajo de los niveles de uso durante el año de la pandemia, según cifras de la Fundación ProTejer difundidas por Infogremiales.

Desde la asunción del presidente Milei, la industria textil, confecciones, cuero y calzado, sufrió la mayor caída porcentual de empleo de todos los sectores, comparable solo con la construcción, perdiendo casi 14.000 puestos de trabajo formales.

Esta destrucción de empleo y producción se produce en un contexto de apertura importadora. Entre enero y octubre de 2025, las importaciones de productos textiles e indumentaria se dispararon un +89% interanual en cantidades (332.696 toneladas), acentuando la subutilización de equipos fabriles nacionales.

El escenario de turbulencias y caída de la demanda interna llevó a IProfesional a cuestionar qué negocios resultan rentables en Argentina, ya que la contracción golpea duramente a los comercios de electrodomésticos, muebles y electrónica.

image IProfesional analogiza la macroeconomía al dinamismo cromático de los semáforos económicos

Grandes compañías de línea blanca, como Whirlpool, cerraron plantas (despidiendo 220 empleados en Pilar), mientras que otras, como Electrolux y Mabe, enfrentan serios problemas de operatividad.

Exportadores

Las importaciones de línea blanca se han disparado en el primer semestre: las heladeras crecieron casi 1.200% y los lavarropas un 5.146% en el centro del país, creando una sobreoferta que deprime los precios y agrava la capacidad ociosa de las plantas.

Similar situación se observa en supermercados y autoservicios, que acumulan seis meses consecutivos de merma en las ventas, llevando a cadenas como Vea, Yaguar y Easy a desactivar sucursales y a alimenticias como Mondelez y Georgalos a establecer parates y suspensiones masivas de personal.

El sector bancario también se encuentra en dificultades, reportando pérdidas las principales entidades a causa de la combinación de menor margen, mayor morosidad, caída de bonos y un costo de fondeo más elevado.

En este panorama sombrío, solo los nichos atados al dólar y al mercado internacional parecen prosperar, configurando una "economía que se está bimonetizando y bifurcando", según el experto Miguel Ponce, en diálogo con IProfesional.

Los negocios en "verde" incluyen la agroindustria, que espera una cosecha récord con precios internacionales firmes, la minería, cuyas exportaciones alcanzaron un récord histórico de $4.850 millones de dólares en los primeros 10 meses del año, con el litio creciendo un 42.8% interanual.

Finalmente, la energía también es una de las grandes ganadoras, con inversiones masivas aplicadas al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), destacándose los proyectos de licuefacción de gas natural y el desarrollo de Vaca Muerta, que concentran la mayor rentabilidad bajo las nuevas reglas de juego.

