Cayó la faena, subieron los costos y los frigoríficos se preparan para cerrar

image Rendimientos de frigoríficos según Cainca. Fuente: Bichos de Campo.

Desde ese organismo comentaron al mismo medio:

Entre noviembre del 2023 y el momento actual, el incremento promedio en los servicios generales fue del 289%, mientras los ingresos por subproductos crecieron el 213%. Esto generó un punto de quebranto en las plantas. La situación es muy delicada y muchas empresas están el aborde del cierre. Entre noviembre del 2023 y el momento actual, el incremento promedio en los servicios generales fue del 289%, mientras los ingresos por subproductos crecieron el 213%. Esto generó un punto de quebranto en las plantas. La situación es muy delicada y muchas empresas están el aborde del cierre.

Este retroceso preocupa no sólo a quienes trabajan directamente en la cadena, sino también a los consumidores: menos faena significa menor oferta, lo que inevitablemente impacta en el precio de los cortes vacunos, que ya vienen subiendo fuertemente, tal como informó Urgente24.

Precios al alza y consumo interno

En un escenario donde la oferta se retrae, el precio de la carne vacuna volvió a dispararse. El valor, en pocos meses, acumuló aumentos que rondan el 15%, impulsados por una demanda sostenida, la escasez de hacienda y los costos crecientes.

Pese a la suba, la demanda interna no parece dar tregua: algunos registros muestran una recuperación del consumo, aunque lejos de los niveles históricamente altos. Carniceros argumentaron a Urgente24 estar absorbiendo la totalidad o parte de los aumentos de precio, porque sino no habría ventas.

Un rodeo estancado, sin horizonte claro

El problema de fondo parece estructural: aunque hubo años de faena elevada, el stock ganadero no logra recuperarse. El rodeo nacional —es decir, la cantidad de animales disponibles para faena futura— se encuentra hace tiempo casi estancado. En ese contexto, mantener niveles altos de producción resulta insostenible, y la salida lenta de animales jóvenes al mercado fractura la sustentabilidad del sistema.

Para muchos actores del sector, la discusión actual ya no es simplemente de precios: se vuelve una cuestión de equilibrio entre producción, abastecimiento interno y viabilidad económica de los frigoríficos.

Más noticias en Urgente24

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

Telefe empieza a cortar cabezas: Qué famosa conductora se queda sin sueldo

Boca 0-1 Racing: un Xeneize sin reacción fue superado por una Academia chata pero efectiva

Duro revés de Jonatan Viale: Audio de su madre pidiendo pauta

La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River