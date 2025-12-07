Tras semanas de incertidumbre marcadas por el temor a que el entusiasmo por la inteligencia artificial (IA) hubiera sobrepasado las ganancias reales, Wall Street vuelve a respirar con alivio. Las acciones se van recuperando y cotizan cerca de máximos históricos, alimentadas tanto por la confianza en la IA como por factores económicos que sostienen el optimismo de los inversores.
WALL STREET RESPIRA
Vuelve el entusiasmo por la inteligencia artificial a Wall Street: los inversores están de fiesta
Los inversores de Wall Street deja atrás la ansiedad y roza nuevos récords, impulsado por la inteligencia artificial y el crecimiento en diversos sectores.
La combinación de valoraciones todavía manejables, un crecimiento económico resiliente, una inflación estable y mejores perspectivas de largo plazo reforzaron la expectativa de que el repunte bursátil podría continuar.
Uno de los principales focos de debate es si las acciones están excesivamente caras. Aunque algunos indicadores tradicionales, como las ratios precio-beneficio, sugieren niveles elevados, estas medidas aún se encuentran por debajo de los picos alcanzados durante el auge de las puntocom en los años noventa.
La relación de las inversiones en acciones con los bonos
Además, otros parámetros muestran una realidad más matizada. Según publicó Wall Street Journal, muchos analistas prefieren evaluar el mercado comparando el rendimiento de las ganancias de las empresas con el de los bonos del Tesoro, considerado el punto de referencia más seguro. Esa diferencia, conocida como rendimiento excedente, permite medir la compensación que reciben los inversores por asumir mayor riesgo.
Una versión refinada de esta comparación, el llamado “rendimiento CAPE excedente”, se ubicó en noviembre en 1,7 %, un número bajo según estándares históricos, pero no inédito. De hecho, ha aumentado desde el 1,2 % de enero, impulsado principalmente por el descenso en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. La desaceleración del mercado laboral y la reanudación de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal contribuyeron a ese alivio en la deuda pública.
Ese panorama de tasas más bajas ha reforzado el vínculo positivo entre crecimiento económico y ganancias corporativas. Aunque el empleo muestra signos de desaceleración y la tasa de desempleo ha subido ligeramente, muchos economistas consideran que esto está asociado a la caída en los niveles de inmigración y no a una contracción más profunda de la economía, apuntó el mismo medio.
El gasto en vacaciones comenzó con fuerza y las solicitudes semanales de desempleo permanecen excepcionalmente bajas, señales que respaldan las proyecciones de robustos resultados empresariales en 2026, especialmente en el sector tecnológico.
Nvidia no es el único protagonista
Pese al protagonismo de gigantes como Nvidia, Microsoft y Meta, que dominan la conversación y la capitalización del S&P 500, el repunte no se limita a las grandes tecnológicas. El índice Russell 2000, que agrupa a empresas más pequeñas, alcanzó recientemente un récord, y el S&P 500 con ponderación igualitaria se encuentra cerca de uno. Esta amplitud en las ganancias brinda cierta protección frente a una posible corrección en los titanes de la IA.
Otro factor clave para la confianza del mercado es la estabilidad de las expectativas de inflación. Aunque el indicador favorito de la Fed se mantiene en 2,8 % anual, por encima del objetivo del 2 %, los inversores creen que las presiones inflacionarias continúan moderándose. Esta percepción se refleja en la brecha entre los bonos nominales y los TIPS, una medida crucial para Wall Street.
Finalmente, el largo plazo también ofrece motivos para el optimismo. Tras más de una década marcada por tasas reales negativas y temores de estancamiento secular, los rendimientos reales han vuelto a niveles previos a la crisis financiera.
Este cambio se atribuye tanto a mayores déficits y una inflación más elevada como al renovado dinamismo económico alimentado por inversiones privadas en IA y energías renovables. Para muchos, este entorno sugiere que la economía opera nuevamente a su potencial, un fundamento esencial para un mercado bursátil saludable.
