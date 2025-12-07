Vuelve el entusiasmo por la inteligencia artificial a Wall Street: los inversores están de fiesta

Ese panorama de tasas más bajas ha reforzado el vínculo positivo entre crecimiento económico y ganancias corporativas. Aunque el empleo muestra signos de desaceleración y la tasa de desempleo ha subido ligeramente, muchos economistas consideran que esto está asociado a la caída en los niveles de inmigración y no a una contracción más profunda de la economía, apuntó el mismo medio.

El gasto en vacaciones comenzó con fuerza y las solicitudes semanales de desempleo permanecen excepcionalmente bajas, señales que respaldan las proyecciones de robustos resultados empresariales en 2026, especialmente en el sector tecnológico.

Nvidia no es el único protagonista

Pese al protagonismo de gigantes como Nvidia, Microsoft y Meta, que dominan la conversación y la capitalización del S&P 500, el repunte no se limita a las grandes tecnológicas. El índice Russell 2000, que agrupa a empresas más pequeñas, alcanzó recientemente un récord, y el S&P 500 con ponderación igualitaria se encuentra cerca de uno. Esta amplitud en las ganancias brinda cierta protección frente a una posible corrección en los titanes de la IA.

Otro factor clave para la confianza del mercado es la estabilidad de las expectativas de inflación. Aunque el indicador favorito de la Fed se mantiene en 2,8 % anual, por encima del objetivo del 2 %, los inversores creen que las presiones inflacionarias continúan moderándose. Esta percepción se refleja en la brecha entre los bonos nominales y los TIPS, una medida crucial para Wall Street.

Finalmente, el largo plazo también ofrece motivos para el optimismo. Tras más de una década marcada por tasas reales negativas y temores de estancamiento secular, los rendimientos reales han vuelto a niveles previos a la crisis financiera.

Este cambio se atribuye tanto a mayores déficits y una inflación más elevada como al renovado dinamismo económico alimentado por inversiones privadas en IA y energías renovables. Para muchos, este entorno sugiere que la economía opera nuevamente a su potencial, un fundamento esencial para un mercado bursátil saludable.

