Guerra de deuda: Luis Caputo toma pero no deja tomar y complica a Axel Kicillof

5 DE DICIEMBRE DE 2025. El mismo día en el que Luis Caputo anunció el regreso de Argentina al mercado de deuda privada, el propio ministro de Economía anticipó la negativa a Axel Kicillof y su proyecto de endeudamiento para la Provincia de Buenos Aires. Según 'Toto', la ley que el gobernador bonaerense empujó en la Legislatura la madrugada del jueves no contaría con los requisitos legales necesarios para no convertirse en déficit fiscal.
Los F-16 llegaron a Río Cuarto
Finalmente, los aviones arribaron escoltados por tres aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo hicieron en el Aeropuerto de Las Higueras, tras un largo viaje desde Natal, Brasil.
Deja tu comentario