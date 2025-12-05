urgente24
Guerra de deuda: Luis Caputo toma pero no deja tomar y complica a Axel Kicillof

Luis Caputo anticipó que no dejará tomar deuda en dólares a Axel Kicillof. Mientras tanto, ofrece una tasa del 6,5% para recolectar reservas.

5 de diciembre de 2025 - 13:21

EN VIVO

5 DE DICIEMBRE DE 2025. El mismo día en el que Luis Caputo anunció el regreso de Argentina al mercado de deuda privada, el propio ministro de Economía anticipó la negativa a Axel Kicillof y su proyecto de endeudamiento para la Provincia de Buenos Aires. Según 'Toto', la ley que el gobernador bonaerense empujó en la Legislatura la madrugada del jueves no contaría con los requisitos legales necesarios para no convertirse en déficit fiscal.

Agarrado de la normativa, que prevé la aprobación del Ministerio de Economía para el financiamiento extranjero a las provincias, Caputo se mostró dispuesto a empujar al Gobierno bonaerense a una crisis ante el inminente vencimiento de obligaciones antiguas. Algo que elevó la tensión, que ya venía alta por la falta de convocatoria de la Casa Rosada y los proyectos reformistas que intenta generar el oficialismo nacional.

Desde La Plata, la lectura es simple. Un castigo a la oposición política y su actor central actual ante un peronismo desordenado y disminuido luego de la derrota de octubre.

Mientras tanto, arriban los F-16 tan promocionados por Luis Petri. Llegarán a Córdoba pasadas las 14 y mañana sobrevolarán CABA.

Esto pasa en la tarde de Urgente24:

Live Blog Post

Los F-16 llegaron a Río Cuarto

Finalmente, los aviones arribaron escoltados por tres aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo hicieron en el Aeropuerto de Las Higueras, tras un largo viaje desde Natal, Brasil.

Live Blog Post

Javier Milei, otra vez en boca de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos enarboló la tarea de Javier Milei en Argentina durante el sorteo de la Copa del Mundo en Washington. "está haciendo a Argentina grande otra vez. Él es MAGA", aseguró ante la consulta de la prensa argentina presente en el recinto.

Live Blog Post

Axel Kicillof le contesta a Luis Caputo

Javier Milei / Luis Caputo quieren bloquearle el Endeudamiento a Axel Kicillof, que fue aprobado en la madrugada del jueves, argumentando que no cumple la "ley de responsabilidad fiscal". Ante esta situación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires respondió fuertemente. Y se recalienta la pelea...

Al hablar con la prensa luego de presentar patrulleros nuevos para La Plata, Axel Kicillof fue consultado al respecto, y aclaró que "toda esta actualización es para el rollover, para refinanciación porque después te hablan estos de la JP Morgan y nadie entiende nada. No se aprobó endeudamiento, la ley se llama de Financiamiento, y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal".

Live Blog Post

Se viene el rediseño de la SIDE

La reestructuración del sistema de Inteligencia del Estado volvió a quedar en el centro de la agenda oficial. Tras la llegada de Cristian Auguadra a la conducción de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Gobierno comenzó a delinear un plan integral que apunta a modificar desde los perfiles del personal hasta la columna vertebral jurídica que regula al organismo.

La iniciativa incluye reformas administrativas, una revisión del marco legal vigente y una inversión tecnológica que, de concretarse, implicaría una actualización inédita para el sistema de inteligencia argentino.

Live Blog Post

Mucha euforia libertaria por la deuda

Muchos tuits y retuits de Javier Milei celebrando la licitación para colocar un Bono del Tesoro Nacional en dólares por 4 años, lo que es leído como el retorno de la Argentina al mercado de deuda, tal como informó Urgente24. Pero en medio de la euforia libertaria, hay otras voces -como la economista Natalia Motyl- críticas y más pesimistas.

"Se confirma mi hipótesis del peor escenario: van a apoyarse en el endeudamiento para atrasar más el tipo de cambio y mostrar una desinflación corriendo al 1%. Se la van a dar contra la pera mal", escribó Motyl -que en el pasado fue muy cercana a Javier Milei- en su cuenta de X.

Live Blog Post

Sobra gente y falta empleo: Complejo escenario industrial

Llegó el esperado efecto dominó a los despidos en el Parque Industrial de Pilar por el cierre de la fábrica de lavarropas Whirlpool. Allí, las empresas proveedoras vinculadas a su cadena de valor comenzaron a cesar sus actividades y a despedir personal.

La firma logística Translog anunció el cierre de sus operaciones y desvinculó a casi todo su personal. La noticia se suma a los despidos en Novax, proveedor de piezas plásticas para los lavarropas que fabricaba Whirlpool. En este caso, la empresa reconoció que por lo menos 38 puestos de trabajo están en riesgo, según informó 'Pilar a diario'.

CONSPIRACIONES