Euforia libertaria por bono del Tesoro, pero Natalia Motyl advierte: "El peor escenario"

Captura de pantalla 2025-12-05 121538

"Se confirma mi hipótesis del peor escenario: van a apoyarse en el endeudamiento para atrasar más el tipo de cambio y mostrar una desinflación corriendo al 1%. Se la van a dar contra la pera mal", escribó Motyl -que en el pasado fue muy cercana a Javier Milei- en su cuenta de X.