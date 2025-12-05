Muchos tuits y retuits de Javier Milei celebrando la licitación para colocar un Bono del Tesoro Nacional en dólares por 4 años, lo que es leído como el retorno de la Argentina al mercado de deuda, tal como informó Urgente24. Pero en medio de la euforia libertaria, hay otras voces -como la economista Natalia Motyl- críticas y más pesimistas.
"NO SE COMAN LA FAKE"
Euforia libertaria por bono del Tesoro, pero Natalia Motyl advierte: "El peor escenario"
Javier Milei festeja el lanzamiento del bono que implica el regreso de la Argentina al mercado de deuda. Pero hay otras lecturas, menos optimistas...
"Se confirma mi hipótesis del peor escenario: van a apoyarse en el endeudamiento para atrasar más el tipo de cambio y mostrar una desinflación corriendo al 1%. Se la van a dar contra la pera mal", escribó Motyl -que en el pasado fue muy cercana a Javier Milei- en su cuenta de X.
"Salieron a emitir deuda porque luego de dos años no pudieron acumular dólares y los pocos tenían se lo fumaron en el mercado de cambios. Por lo que no les quedó dólares para pagar los vencimientos del año que viene. Y ustedes festejan la mala praxis, obvio", continuó.
Luego, apuntó contra el Presidente: "quién hubiese dicho que el Milei que hasta no hace tanto denostaba el endeudamiento porque nuestros nietos y coso hoy festeja con bombos y platillos la emisión de un bono en dólares".
Además, la economista aseguró que esta licitación no implica que la Argentina vuelva al mercado internacional de deuda. "Ojo, no se coman la fake news", alertó. E ironizó, junto a emojis de payaso: "emitir un bono en el mercado local bajo ley argentina ahora es volver a los mercados internacionales".
Otras voces que le bajan el tono al exitismo reinante en el Gobierno:
