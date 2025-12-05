urgente24
DINERO bono > Javier Milei > Deuda

"NO SE COMAN LA FAKE"

Euforia libertaria por bono del Tesoro, pero Natalia Motyl advierte: "El peor escenario"

Javier Milei festeja el lanzamiento del bono que implica el regreso de la Argentina al mercado de deuda. Pero hay otras lecturas, menos optimistas...

05 de diciembre de 2025 - 14:11
Javier Milei exultante por el bono del Tesoro, pero hay voces críticas...

Javier Milei exultante por el bono del Tesoro, pero hay voces críticas...

Captura de pantalla 2025-12-05 121538

"Se confirma mi hipótesis del peor escenario: van a apoyarse en el endeudamiento para atrasar más el tipo de cambio y mostrar una desinflación corriendo al 1%. Se la van a dar contra la pera mal", escribó Motyl -que en el pasado fue muy cercana a Javier Milei- en su cuenta de X.

"Salieron a emitir deuda porque luego de dos años no pudieron acumular dólares y los pocos tenían se lo fumaron en el mercado de cambios. Por lo que no les quedó dólares para pagar los vencimientos del año que viene. Y ustedes festejan la mala praxis, obvio", continuó.

Seguir leyendo

Luego, apuntó contra el Presidente: "quién hubiese dicho que el Milei que hasta no hace tanto denostaba el endeudamiento porque nuestros nietos y coso hoy festeja con bombos y platillos la emisión de un bono en dólares".

Además, la economista aseguró que esta licitación no implica que la Argentina vuelva al mercado internacional de deuda. "Ojo, no se coman la fake news", alertó. E ironizó, junto a emojis de payaso: "emitir un bono en el mercado local bajo ley argentina ahora es volver a los mercados internacionales".

Captura de pantalla 2025-12-05 120950
Captura de pantalla 2025-12-05 121027
Captura de pantalla 2025-12-05 121115
Captura de pantalla 2025-12-05 120943

Otras voces que le bajan el tono al exitismo reinante en el Gobierno:

image
Captura de pantalla 2025-12-05 121316
image
image
image
image
image

-------------

Otras noticias en Urgente24:

Los F-16 llegarán a Argentina antes que la ley de Derribo: Qué piden las provincias fronterizas

Sergio Lapegüe reveló el infierno que vive: "Me sacó con un arma"

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables

Se le vino la noche a Jorge Rial: La amenaza que lo dejó paralizado

Entre los F-16 y la ola de calor: Javier Milei empuja el paquete de reformas en el Congreso

FUENTE: Urgente24

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES