Pone primera: Alejandra Monteoliva asumió, prometió, y ahora debe cumplir

image Alejandra Monteoliva levanta bandera.

Por su parte, la jornada cerrará con una actividad partidaria donde se reunirá con referentes de La Libertad Avanza de Santa Fe.

Quién es Alejandra Monteoliva

De 55 años, Monteoliva es licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. A su vez, realizó una maestría en Colombia, país en el que trabajó como consultora en diferentes organizaciones durante 19 años, incluyendo la Policía Nacional de Colombia, donde se desempeñó en el área de formación.

En 2012 fue designada como ministra de Seguridad de la provincia de Córdoba, durante la gestión de José Manuel de la Sota, pero renunció un año después, luego del acuartelamiento policial ocurrido en diciembre de 2013.

Su primer paso por el gobierno nacional ocurrió en 2015, también de la mano de Bullrich, quien la designó como directora nacional del Sistema de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, durante la gestión de Mauricio Macri (Cambiemos).

Actualmente, Monteoliva se desempeñaba como Secretaria de Seguridad Nacional de Bullrich (una virtual viceministra) desde diciembre de 2023, y desde ese puesto tuvo un rol importante en el desarrollo del Plan Bandera.

Plan Bandera en marcha

El Plan Bandera se trata de una estrategia federal integral diseñada para recuperar el control territorial en Rosario y su área metropolitana, una de las zonas más afectadas por la violencia narco en la Argentina. El objetivo principal es combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado, mediante una presencia sostenida del Estado y la coordinación directa entre las fuerzas federales y el gobierno provincial.

El plan se ejecuta a través de un Comando Unificado de las Fuerzas Federales que reúne a Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estas fuerzas actúan de manera coordinada con el gobierno de la provincia de Santa Fe y el municipio de Rosario.

El despliegue se concentra en los barrios más críticos de la ciudad, con patrullajes permanentes, operativos de saturación, control vehicular, dispositivos cinotécnicos, presencia de brigadas de elite y acciones de inteligencia criminal.

Además del patrullaje y los operativos, el Plan Bandera contempla acciones específicas como la destrucción de búnkeres de droga, la apertura de líneas de denuncia anónima, la incautación de armas ilegales y la participación del Servicio Penitenciario Federal en el control de las cárceles con presos vinculados al crimen organizado. También se promueve la articulación con organismos nacionales como ANMaC para programas de desarme voluntario y campañas de concientización.

image 2026 en la mira.

