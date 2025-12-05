La reconfiguración parlamentaria que dejó el recambio legislativo volvió a mover el tablero político y obligó al Gobierno de Javier Milei a recalibrar su estrategia en Diputados. Con la primera minoría asegurada, pero lejos del número que garantiza la aprobación automática de proyectos, La Libertad Avanza se enfrentará a una dinámica distinta a la que atravesó durante sus primeros dos años de gestión. Y en ese escenario, el PRO anticipa que ya no actuará como un socio silencioso.
El PRO redefine su lugar en el Congreso y le marcará la cancha al oficialismo
El PRO quiere que el oficialismo empiece a hablar más; en ese sentido, ya no actuarán como socios de LLA en el Congreso sino que los podrán a negociar.
El partido fundado por Mauricio Macri dejó en claro que preservará su autonomía frente al oficialismo y que, aunque mantendrá el acompañamiento en los ejes centrales del programa libertario, no está dispuesto a resignar espacio político. La decisión de evitar un interbloque con LLA terminó de exponer un cambio de tono que se venía acumulando.
El PRO se planta: “Si quieren aprobar leyes, tendrán que hablar más”
Dirigentes del PRO plantean que la relación con el Gobierno entrará en una nueva etapa. “El oficialismo cometió un error al tensionar con quienes los sostuvieron durante dos años sin pedir nada a cambio”, afirmó un referente del espacio al periodista Sebastián Simonetti TN, y advirtió que, a pesar de haber quedado como primera minoría, LLA “necesita 129 votos incluso para sanciones básicas”.
Ese diagnóstico se repite en varias voces del bloque, que señalan que Milei priorizó el armado propio antes que la construcción de consensos que aseguren gobernabilidad. Aun así, el diálogo institucional no se cortó: Cristian Ritondo se reunió con Martín Menem antes de su ratificación como presidente de la Cámara, un gesto que confirma que la tensión no implica ruptura.
Coincidencias, diferencias y un mensaje político
En el PRO reiteran que desde diciembre de 2023 mantienen la misma postura: apoyar las iniciativas que coinciden con su ADN y marcar límites donde haya desacuerdos. Entre esos puntos de fricción mencionan el DNU de acceso a la información pública y el decreto que amplió los fondos de la SIDE, medidas que el bloque rechazó.
En los próximos meses desembarcarán en el Congreso proyectos sensibles para el Gobierno, como el Presupuesto y las reformas laboral, tributaria y penal. Desde el PRO aclararon que acompañarán las transformaciones estructurales, aunque sin perder capacidad de negociación.
Un bloque ordenado para recuperar protagonismo
Cerca de Ritondo destacan un objetivo inmediato: tener un bloque más chico pero alineado internamente. La consigna es reforzar la identidad partidaria y recuperar visibilidad en la agenda pública, luego de un período en el que —según admiten en privado— el PRO fue más comentarista que actor principal.
Pero ese reposicionamiento no implica retirarle respaldo al Presidente. En el bloque recuerdan, con ironía, que “el PRO votó más veces con Milei que algunos diputados que entraron por las listas libertarias”, una forma de recordarle al oficialismo el rol que jugaron en la gobernabilidad durante el comienzo de la administración.
La polémica por el endeudamiento bonaerense
El contrapunto más reciente entre ambos espacios surgió en la Legislatura bonaerense. Sebastián Pareja, figura cercana a Karina Milei, acusó al PRO de “acuerdos con la vieja política” por haber contribuido a facilitar la Ley de Financiamiento que pidió Axel Kicillof. Desde el macrismo respondieron con dureza: aseguraron que solo respaldaron la parte vinculada al rollover y que sus votos estuvieron lejos de ser un cheque en blanco.
Además, aclararon que la discusión por los cargos en el directorio del Banco Provincia “es un tema institucional” y que los representantes del PRO reemplazan a funcionarios que respondían a Patricia Bullrich y Diego Santilli.
La interna sumó un episodio insólito: en el PRO sostienen que el peronismo logró los dos tercios necesarios para aprobar el endeudamiento porque Ramón “Nene” Vera —un dirigente alineado con Pareja— no llegó a la sesión porque “se habría quedado dormido en el hotel”. “Pareja atacó al PRO por sostener una postura institucional, pero su propio diputado terminó facilitando el número al kirchnerismo”, afirmaron desde el partido amarillo.
Un equilibrio frágil que definirá el clima político de 2026
La nueva etapa pone al Gobierno ante un desafío que había logrado esquivar durante sus primeros dos años: negociar. Y deja al PRO ante una oportunidad para reconstruir volumen político sin romper puentes con el oficialismo. Lo que ocurra en los próximos meses determinará si el vínculo entre ambos espacios puede reconvertirse en un acuerdo más maduro o si la tensión terminará ampliando las grietas dentro del propio oficialismo ampliado.
