Milei a lo Julio César, UxP en crisis y el PRO busca sobrevivir (Cambiemos 2.0)

Javier Milei como Julio César, según GROK.

Javier Milei como Julio César, según GROK.

Javier Milei como Julio César, según GROK.

Javier Milei como Julio César, según GROK.

"Divide y reinarás" se le atribuye a Julio César, y Javier Milei lo cumple en el Congreso, quebrando a UxP -al borde del KO- y al PRO -lucha por sobrevivir-.

2 de diciembre de 2025 - 17:47

EN VIVO

Antes del recambio legislativo del 10 de diciembre -y de la sesión preparatoria de mañana (03/12) para que juren los nuevos diputados y se renueven las autoridades- se están produciendo numerosos movimientos en el Congreso de la Nación. La frase "divide y reinarás", atribuida a Julio César, parece reflejar cabalmente las intenciones de Javier Milei, que logró sacarle legisladores tanto al PRO -que busca desesperadamente sobrevivir, absorbido por La Libertad Avanza- y a Unión por la Patria (UxP), que hoy perdió otros 3 diputados y quedó al borde del 'knockout'.

A Milei le interesa particularmente lo que suceda en el Congreso, ya que diciembre marca el inicio de la ola reformista que el Gobierno pretende instalar, con la reforma laboral como principal eje (pero no el único). El Gobierno nacional necesita conseguir todos los aliados posibles para lograr que se aprueben estas reformas. Cuánto más dividida esté la oposición, más fácil le será al oficialismo conseguir los votos. En este esquema, los gobernadores -necesitados de fondos- juegan un papel clave, negociando recursos a cambio de apoyos legislativos.

Para asegurar el respaldo necesario, el oficialismo viene desplegando una estrategia de negociación en distintos frentes. La senadora Patricia Bullrich activó contactos con los bloques aliados en la Cámara Alta para impulsar la reforma y el Presupuesto 2026. Por su parte, en Diputados Martín Menem busca sumar voluntades y arrebatar la primera minoría al peronismo (por ahora, hay paridad: 94 para LLA, 94 para UxP).

En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, realizan rondas de diálogo con los gobernadores, con promesas de recursos. La pregunta si es estas promesas serán cumplidas (¿Javier Milei habilitará la billetera?) o terminará sucediendo lo mismo que con Guillermo Francos, quien lograba acuerdos pero Luis Caputo luego no enviaba el cheque...

Todo lo que está ocurriendo por estas horas, y lo que sucederá en los próximos días en el Congreso -pero también en el ámbito político en general-, te lo contamos en el VIVO vespertino de Urgente24:

Alconada Mon desmiente a Lorena Villaverde: "Fue condenada por narcotráfico y enviada a prisión en USA"

"La senadora electa Lorena Villaverde siempre afirmó que la Justicia de EEUU retiró los cargos en su contra; los documentos muestran que fue condenada y enviada a prisión, que se ordenó hacer otra vez el juicio y que ella se marchó a la Argentina", escribió el periodista Hugo Alconada Mon, que realizó una investigación en el diario La Nación sobre el "derrotero judicial" de la legisladora libertaria.

Captura de pantalla 2025-12-02 193333
Captura de pantalla 2025-12-02 193341

Algunos fragmentos de la nota de Alconada Mon en La Nación, sobre los antecedentes de Lorena Villaverde:

La senadora electa por Río Negro, María Lorena Villaverde, fue detenida y condenada por narcotráfico en Estados Unidos, fue enviada a una prisión federal, logró que se anulara su condena y se fijara un nuevo juicio oral en su contra, y también consiguió que la excarcelaran, momento en que se marchó a la Argentina, donde permanece desde entonces, según surge de las probanzas judiciales oficiales que cotejó LA NACION.

La acusación contra Villaverde se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. La Fiscalía Federal con asiento en el estado de Florida se presentó ante la jueza Mary Scriven y retiró formalmente los cargos en su contra, atento el tiempo transcurrido sin haber logrado avanzar contra la actual diputada nacional, según consta en el 8:02-cr-00280, identificado como “USA v. Restrepo, et al”.

(…) Los problemas de Villaverde con la Justicia de Estados Unidos comenzaron el 15 de julio de 2002, cuando fue detenida en Sarasota. La acusaron de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo (por entonces de 43 años) y el cubano Jesús Ferrer (de 33 años en aquel momento), de acuerdo a documentación del Departamento de Aplicación de la Ley del Estado de Florida (FDLE).

(…) Detenida, la acusación en su contra se formalizó dos días después, el 17 de julio. Ella, Restrepo y Ferrer afrontaron dos cargos federales cada uno. ¿Cuáles? Venta, distribución o expendio de drogas ilícitas, y conspiración de 2 o más personas para distribuir narcóticos. ¿Pena máxima? 20 años de prisión.

En los tribunales, Villaverde compareció ante la jueza Mary S. Scriven, quien fijó una fianza de US$50.000 para excarcelarla y ella se declaró no culpable –al igual que Restrepo y Ferrer-, motivo por el que la jueza fijó el eventual juicio oral contra los tres para el 3 de septiembre de ese mismo año ante otro juez: Richard A. Lazzara.

(...) El 27 de septiembre llegó el primer gran golpe procesal. El colombiano Restrepo, sospechado de trabajar para el Cartel de Cali, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable, a cambio de una reducción de su condena. Y el 10 de octubre lo siguió el cubano Ferrer.

En ese contexto, Villaverde cambió de letrado. Se desprendió de Lida y convocó a Gennaro Cariglio Jr en la antesala del juicio oral, que comenzó a desarrollarse con la selección de los miembros del jurado, el 15 de octubre de 2002, ante un tercer juez, William S. Castagna.

Tras dos días más de audiencias, el jurado llegó a un veredicto. El 18 de octubre de 2002, halló culpable a Villaverde de ambos cargos, por lo que el juez Castagna fijó la fecha de la sentencia para el 22 y ella fue puesta bajo custodia del US Marshals Service de inmediato; es decir, que quedó detenida después del veredicto y ya no fue dejada en libertad mientras esperaba la sentencia.

Seis días después, Villaverde reaccionó. Pidió ser sometida a un nuevo juicio y recuperar su libertad. Y el 31 de octubre, el juez Castagna le dio la razón, en parte. ¿Por qué? Porque accedió a su pedido para afrontar un nuevo juicio, pero rechazó su pedido de recuperar la libertad bajo fianza previa al juicio, por lo que continuó tras las rejas.

A continuación, el juez Castagna fijó fecha para el nuevo juicio: 5 de noviembre de 2002, en tanto que el fiscal federal Bryant Camareno solicitó el decomiso de US$17.000, pedido que recibió el visto bueno, de manera preliminar, el 10 de enero de 2003.

Trece días después, la defensa de Villaverde presentó un pedido al juez para que le impusiera una pena por debajo del rango recomendado por las “Guías de Sentencia Federal”. Ese pedido de clemencia, cabe aclarar, sólo es posible ante circunstancias atenuantes especiales, como la cooperación sustancial con el gobierno, haber tenido un rol menor en la operatoria criminal, una situación familiar extraordinaria, problemas médicos inusuales u otros factores no contemplados adecuadamente por esas “Guías”.

En este caso, además, la defensa de Villaverde pidió –y logró– algo más. ¿Qué? Que la Justicia mantuviera bajo secreto el contenido de su pedido, según verificó LA NACION en los registros oficiales del expediente disponibles, lo que suele ocurrir cuando el acusado o acusada cooperó con el gobierno o teme represalias.

Retorno a la Argentina

En el intervalo, Villaverde logró su excarcelación, aunque no surge cuándo ocurrió en los registros oficiales que cotejó LA NACION. Sí aparece con claridad, por el contrario, que incumplió con las condiciones de su libertad bajo vigilancia. Por ese motivo, el 14 de marzo de 2003, la autoridad supervisora pidió que se emitiera una nueva orden de arresto en su contra, que el juez concedió. Desde ese momento, ella quedó sujeta a arresto inmediato por los US Marshals.

El 11 de abril, mientras tanto, el juez Lazzara condenó a Restrepo a 2 años de prisión –pena que luego se redujo a año y medio, gracias al apoyo de la Fiscalía, que en un escrito reconoció su “ayuda sustancial”-, más otros 3 años de libertad vigilada; catorce días después, condenó a Ferrer a 3 años y 11 meses de prisión, más 5 años de libertad vigilada.

(...) Villaverde, tras incumplir con las condiciones que fijó la Justicia para su excarcelación, retornó a la Argentina en una fecha imprecisa. Sí consta que se instaló en el partido bonaerense de Tigre, donde contrajo matrimonio y luego se divorció entre acusaciones cruzadas sobre amenazas y defraudación, para luego mudarse a su provincia natal, Río Negro. Allí forjó vínculos estrechos con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos, semanas atrás, acusado de narcotráfico y estafa.

Desde el momento en que Villaverde resultó inhallable para la Justicia de Estados Unidos, en tanto, el expediente criminal en su contra quedó paralizado en Florida, a la espera de su detención. Hasta que catorce años y medio después, el 24 de agosto de 2017, se presentó la Fiscalía para retirar formalmente los cargos criminales contra Villaverde, a lo que accedió la jueza Scriven, un día después".

Diputados: Unión por la Patria ratificó su conducción y podría cambiar el nombre

A horas de la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria reunió a sus integrantes actuales y los electos que jurarán este miércoles (03/12) y ratificó a sus autoridades.

De acuerdo a lo trascendido, la reunión duró varias horas y se consensuó -pese a los rumores- la continuidad de Germán Martínez como presidente del bloque, Cecilia Moreau vice y Paula Penacca, secretaria parlamentaria. Además, en la sesión se ratificará a Moreau en la vicepresidencia del cuerpo que les corresponda.

Según dijo a parlamentario.com uno de los asistentes de la reunión, “nadie objetó sobre las tres autoridades”, sino más bien imperó un clima de “unidad”. “No hubo ninguna voz disonante, sino mucha unidad de concepciones en lo que hay que oponerse”, agregó esta fuente, que admitió que en algunos proyectos podrá llegar a haber “particularidades” en las posturas.

moreau-martinezjpg
Cecilia Moreau y Germ&aacute;n Mart&iacute;nez.

Cecilia Moreau y Germán Martínez.

Mientras se llevaba a cabo la reunión se confirmó la salida de los 3 diputados catamarqueños comandados por el gobernador Raúl Jalil, que efectivamente no asistieron a la cita. La única catamarqueña que sí se quedó fue Claudia Palladino, quien participó, habló ante sus compañeros y fue aplaudida, según Semanario Parlamentario.

La novedad es que Unión por la Patria podría dejar de llamarse así: hay versiones de que podría rebautizarse Fuerza Patria.

Previsible: Manuel Adorni echó a Rolandi, y empoderó a Aimé “Meme” Vázquez

Cuando Manuel Adorni asumió como jefe de Gabinete se esperaba que realice cambios, y esta tarde se confirmaron dos movimientos: echó al vicejefe de Gabinete José “Cochi” Rolandi, y en su lugar designó a Aimé “Meme” Vázquez.

La salida de Rolandi estaba 'cantada', ya que había llegado de la mano de Nicolás Posse y 'sobrevivió' a su salida, quedando al mando de Guillermo Francos. Con el desplazamiento de Francos, se sabía que sería también desplazado.

Por su parte, Aimé 'Meme' Vázquez venía siendo la mano derecha de Adorni en la Secretaría de Medios, y ahora lo seguirá siendo pero en la Jefatura de Gabinete.

¿Quién es Aimé Vázquez?

Según había publicado Juan Pablo Kavanagh en Perfil hace menos de un mes, 'Meme' tiene una consultora de comunicación -¿posible incompatibilidad de funciones?- y es la mano derecha de Adorni. Pero también tiene un vínculo con Diego Santilli: trabajó en la vicejefatura del Gobierno de la Ciudad con 'El Colo'.

Además de moverse por la Secretaría de Comunicación y Medios sin un puesto formal, siempre al lado de Adorni, Vázquez se desempeñó durante muchos años, desde 2011 hasta 2021, en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en distintos ministerios, como Educación y la vicejefatura de Santilli. Allí, trabajando en el GCBA, conoció a Luis Betnaza, el hijo del empresario homónimo (quien fue durante décadas el principal operador de Paolo Rocca en Techint), con el que se casó y fundó, el 21 de marzo de 2023, una consultora de comunicación, Magma Sinergia SRL, aunque no es la única tarea que brinda dicha empresa: la firma se encarga de tareas de marketing tradicional, digital, publicidad, desarrollo de software y servicios de telecomunicaciones y comercialización.

image
Foto de Meme V&aacute;zquez, publicada por Perfil.

Foto de Meme Vázquez, publicada por Perfil.

Nuevo bloque en Diputados: Provincias Unidas + 2 aliados (Pichetto, ¿afuera?)

De acuerdo a lo informado por el periodista Ezequiel Spillman, mañana (03/12) se anunciaría en Diputados el nuevo bloque de Provincias Unidas, que incluirá a dos de la Coalición Cívica, Maxi Ferraro y Mónica Frade. El interbloque sería presidido por Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe (quien hoy presentó su renuncia).

De ser así, todo indica que Miguel Pichetto no formaría parte de este interbloque, ya que él pretendía ser el presidente pero se decidió que lo sea Scaglia. Igual, continúan las negociaciones y nada está dicho.

Captura de pantalla 2025-12-02 162633
image

En principio, el bloque quedaría constituido por 19 miembros: seis diputados de la provincia de Córdoba, cuatro de Santa Fe (Scaglia, José Nuñez, Esteban Paulón y Pablo Farías), cinco radicales (Jorge Rizzotti, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Pablo Juliano y María Inés Zigarán), el rionegrino Jorge Capozzi, Pichetto y Massot (ambos a confirmar), y Ferraro y Frade.

LLA, cerca de la 1era. minoría en Diputados: Todos miran al 'Gato' Fernández

A esta hora, en Diputados hay paridad en la primera minoría: tanto LLA como UxP tienen 94 bancas. Sin embargo, el bloque que lidera Germán Martínez podría perder otro diputado. Se trata del puntano Jorge “Gato” Fernández, quien habría deslizado que dejaría el bloque UxP aunque aún no lo confirmó de manera formal.

Según publica Semanario Parlamentario, a un día de la sesión preparatoria, las negociaciones todavía no están cerradas. Con el puntano Fernández dentro de UxP, habría un empate entre el oficialismo y el peronismo. Aunque LLA todavía podría sumar a otros legisladores y quedarse con la primera minoría asegurada definitivamente.

Esta tarde, el oficialismo aseguraba estar 94 a 93, aunque todavía no había ingresado ninguna nota formal de Fernández sobre a qué bloque -o monobloque- va a pertenecer. Según supo Semanario Parlamentario, el "Gato" sí participó de la reunión del bloque UP en el tercer piso del Palacio Legislativo.

Carolina Piparo renuncia a su banca para asumir en ¿Banco Nación?

Carolina Piparo anticipó la renuncia a su banca una semana (finalizaba el 10 de diciembre), debido a que ingresará a un despacho que depende del Gobierno. De acuerdo a lo que trascendió esta tarde, sería un cargo en el Banco Nación.

“Va a asumir, a instancias de Karina, en un cargo que depende del Ejecutivo”, explicaron al portal Infobae. Según dicho medio, se trataría de directora del Banco Nación.

VER NOTA

El PRO, hundido, se aferra a la ilusión de un Cambiemos 2.0

El PRO agoniza y se queda sin el poder que un día supo tener, perdiendo cada vez más legisladores tanto en manos de LLA como por el ascenso de un nuevo espacio federal impulsado por los gobernadores del norte, que llega para disputar poder real en el Congreso.

Ahora reflota una versión que había surgido meses atrás: el partido de Mauricio Macri quiere reeditar Cambiemos para armar un interbloque en la Cámara de Diputados junto con la UCR y el MID para convertirse en la tercera fuerza del cuerpo legislativo.

Según la agencia Noticias Argentinas, el PRO tiene 13 diputados, mientras que la UCR aportaría ocho, a los que se sumaría el entrerriano Francisco Morchio y los legisladores del MID Oscar Zago y Eduardo Falcone.

Si esta versión renovada de Cambiemos lograra armar un interbloque podría convertirse en la tercera fuerza y obtener más lugares en las comisiones que son claves para el armado de leyes.

Raúl Jalil rompe a UxP: 3 diputados catamarqueños arman nuevo bloque

La Cámara de Diputados volvió a sacudirse este martes con un movimiento que ya se venía rumoreando pero que terminó confirmándose en las últimas horas: tres legisladores de Catamarca rompieron con Unión por la Patria y conformaron su propio bloque, un gesto político que impacta de lleno en la disputa por la primera minoría parlamentaria, hoy extremadamente ajustada.

La nueva bancada llevará el nombre “Elijo Catamarca”, y está integrada por Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, todos alineados políticamente con el gobernador peronista Raúl Jalil.

La decisión, formalizada en una nota enviada al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, deja al bloque libertario de Javier Milei con el mismo número de diputados que Unión por la Patria: 94 por lado. El equilibrio, por ahora, se mantiene.

VER NOTA

Lorena Villaverde y una jugada preventiva: Seguirá en Diputados

La senadora electa de LLA Lorena Villaverde retiró su renuncia a Diputados para permanecer allí, por si no puede asumir su banca en el Senado, ante las impugnaciones por "inhabilidad moral".

La senadora electa por Río Negro no juró el pasado viernes 28/11 junto al resto de los senadores electos, dado que -ante las impugnaciones- el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, pidió devolver el pliego a la Comisión de Asuntos Constitucionales, argumentando que todavía quedaban “cuestiones por resolver sobre el título y las mayorías necesarias”. La explicación formal encubría un dato político clave: no estaban los votos para habilitar su jura. Urgente24 había anticipado que el peronismo iba a impugnar su pliego.

VER NOTA

