El Gobierno bonaerense confirmó este lunes (24/11) que el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, dejará su cargo aduciendo "razones personales". El gobernador Axel Kicillof ya definió su reemplazo: Flavia Terigi.
QUIÉN LO REEMPLAZA
Cambios en el gabinete de Axel Kicillof: Renunció Sileoni
El Director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, presentó su renuncia. Axel Kicillof ya definió reemplazo.
De acuerdo a lo informado oficialmente, Kicillof remitirá este miércoles el pliego de Terigi para que sea aprobado por el Senado.
En un comunicado difundido este mediodía, la Provincia indicó que Sileoni agradeció al Gobernador “la oportunidad y el honor que me ha conferido de estar al frente del sistema educativo bonaerense, así como también la decisión de ubicar a la educación en el centro de su gestión de gobierno”.
También enumeró logros de la gestión, como “transformaciones curriculares, presencia territorial, cercanía con las escuelas y desarrollo de la infraestructura”, que, dijo, “han sido algunas de las prioridades en estos años de trabajo”.
“Estamos muy orgullosos de las personas que conforman nuestro sistema educativo: estudiantes, docentes, auxiliares, cooperadoras, funcionarios, organizaciones gremiales, y familias”, concluyó Sileoni, que continuará cerca de Kicillof “desde otros espacios”, según se comunicó.
Sale Alberto Sileoni, entra Flavia Terigi
Axel Kicillof propone como reemplazo de Sileoni a Flavia Terigi, una pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Terigi es desde agosto de 2022 Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.
Su pliego deberá ser tratado y eventualmente aprobado por el Senado bonaerense. El Gobernador lo remitirá a la Cámara Alta este miércoles 26.
