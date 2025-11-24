Cambios en el gabinete de Axel Kicillof: Renunció Sileoni

Sale Alberto Sileoni, entra Flavia Terigi

Axel Kicillof propone como reemplazo de Sileoni a Flavia Terigi, una pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Terigi es desde agosto de 2022 Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, es también profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico.

kicillof-terigi-sileoni Terigi, junto a Kicillof y Sileoni, en una imagen de archivo (NA).

Su pliego deberá ser tratado y eventualmente aprobado por el Senado bonaerense. El Gobernador lo remitirá a la Cámara Alta este miércoles 26.

----------

Otras noticias en Urgente24:

FF.AA.: César Milani corrige a Agustín Rossi y critica a Carlos Presti, ministro de Karina

Juan Schiaretti será sometido a una intervención cardíaca

Yanina Latorre hizo el papelón del año: La fake news que la dejó en la lona

La miniserie de 8 capítulos que todos eligen para ver este fin de semana

Cisne verde: En nombre de 'El Jefe', el TG Carlos Presti es el nuevo Ministro de Defensa