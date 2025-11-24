No a Fernando Burlando: Julieta Makintach seguirá en libertad

El pedido de Burlando

El abogado Fernando Burlando, que representa a Dalma (39) y Gianinna Maradona (36), había solicitado el jueves de la semana pasada ante el Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli. Un jurado de enjuiciamiento la destituyó el 18 de noviembre.

El pedido de Burlando se basó en el “peligro cierto de fuga, peligro de entorpecimiento concreto, conducta grave orientada a influir en testigos y manipular prueba”.

“La gravedad institucional del caso, el descaro de las conductas perpetradas en plena función y la magnitud del daño producido imponen la detención preventiva como única medida eficaz”, sostuvo en el escrito de nueve páginas.

Makintach está acusada de los delitos de cohecho, peculado, malversación, abuso de autoridad y violación de deberes.

Ahora, Rossignoli resolvió rechazar ese pedido de detención y las medidas de resguardo, como la prohibición de salir del país pero por una cuestión de procedimientos: de acuerdo al artículo 151 del Código Procesal Penal, ese requerimiento solo podría hacerse "a pedido del fiscal".

Lo que sí resolvió el juez fue:

“imponerle la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos del presente proceso, mediante cualquier medio, quedando comprendido todo contacto directo, indirecto o por interpósita persona, así como comunicaciones telefónicas, mensajes electrónicos, aplicaciones de mensajería, redes sociales, publicaciones o comentarios que puedan alcanzarlos, salvo cuando ello sea expresamente autorizado o resulte necesario para el desarrollo del propio proceso judicial, manteniéndose la vigencia de esta medida durante todo el trámite del presente proceso”.

También rechazó los pedidos de la defensa de Makintach que había solicitado la nulidad de todo el proceso y la recusación de los fiscales Cecilia Chaieb, Carolina Asprella y José Ignacio Amallo.

La ex jueza había planteado que los fiscales actuaron con poca objetividad durante el proceso de investigación. Además argumentó el ocultamiento de prueba en referencia a los testimonios de testigos en la causa penal. La recusación ya había sido rechazada por la fiscalía.

Makintach está imputada en una causa penal que tramita en la Justicia de San Isidro.

Los motivos del pedido

Burlando basó el pedido de detención en ciertas acciones que realizó Makintach durante las seis jornadas que se extendió el jury que terminó con su destitución y el contacto con alguno de los testigos que declararon en la causa penal de San Isidro.

La denuncia menciona el contacto con una policía, custodio del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro, y una médica esteticista. Burlando también hace referencia a una situación que vivó una periodista de Infobae luego de que declaró en el jury a la jueza.

“Me destrozaste”, le dijo al increparla, frente a varios colegas que estaban realizando la cobertura. Para el abogado, el accionar de Makintach es un “claro intento de amedrentamiento por su labor informativa”. La denuncia también menciona a otros periodistas.

El acusador expresó que estas acciones “evidencian un modus operandi orientado a manipular, condicionar y amedrentar a quienes aportan prueba esencial”.

“Estos actos constituyen un patrón que no es episódico. Nos encontramos ante la existencia de una conducta sistemática que es imprescindible hacer cesar”, agregó.

"Justicia divina"

El abogado Fernando Burlando presentó el pedido de detención ante el juez de Garantías Esteban Rossignoli. En cuanto a la presunta manipulación de la prueba, el letrado se refirió a la investigación de los fiscales de San isidro sobre la conducta de Makintach en el juicio por la muerte del Diez y su rol en el documental "Justicia Divina" sobre el debate: "Ello se ve evidenciado al haber utilizado su rol funcional para abrir puertas, acceder a dependencias, manipular oficinas, registros y personal."

"Además, resulta evidente que posee vínculos con personal policial, técnico, judicial y extrajudicial que ya fueron utilizados en el documental clandestino", remarcó.

El abogado de Dalma y Gianinna también hizo referencia a las presentaciones públicas que hizo Makintach luego de ser destituida.

