Julieta Makintach en Telenoche: "yo le hubiera permitido a todos filmar todo"

“Muchas decisiones me eran ajenas. Yo hubiera permitido a todos filmar todo. El documental no era mío, nunca vi el capítulo uno”.

La pelea con dos jueces colegas

Makintach reveló que los jueces que la acompañaban en el tribunal (Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso) estaban al tanto de las grabaciones.

“Les dije: ‘Mi amiga quiere hacer un documental, pero no se preocupen porque no va a interferir en nada’.

Además, apuntó contra sus ex colegas por haber negado que sabían que el documental se iba a grabar.

No quería nada más que llegar al final de este juicio y tomar una decisión sobre algo que conmovió al mundo. Yo no quiero ser actriz, no quiero fama, no quiero plata. Se habló de no sé cuántos millones de dólares. Manchar a alguien es gratis y a una carrera de 27 años también.

“El juicio político fue sanador. Toda la prueba fue demostrando que yo no tenía que ver con la productora, ni con plata, ni con contrato. El escritor dijo que nunca habló conmigo. Eso fue muy sanador para mí”.

“Yo sé que los familiares de Maradona depositaron su confianza en mí, eso es lo que más me duele. Si los traicioné, lo lamento. Pero yo me llevo otra enseñanza: se habla del ser y el parecer. En el parecer, se armó una bola de nieve sobre el documental millonario, oculto y clandestino. Yo sé que soy íntegra y honesta, pero entre el ser y el parecer, me quedo con el ser”.

image Julieta Makintach en Telenoche

Julieta Makintach: justicia en apenas 12 días

El jury se desarrolló en el subsuelo del anexo del Senado bonaerense, en La Plata.

Makintach fue acusada de abuso de poder por permitir una filmación clandestina del documental “Justicia Divina” durante el juicio por la muerte de Maradona.

Se concluyó que la magistrada utilizó su cargo para habilitar ingresos y filmaciones prohibidas dentro del edificio judicial para un documental comercial sobre la muerte de Diego Maradona. Para el jurado, hubo una parcialidad manifiesta vinculada a su interés personal por el éxito del documental.

Eso terminó dañando gravemente la imagen del Poder Judicial.