En una entrevista exclusiva con Telenoche, Julieta Makintach expresó: “Lo que vimos fue un teaser, un piloto de lo que podría ser un proyecto a futuro: a diferencia del tráiler, que se hace con el material terminado, esto es una especie de adelanto”.
TRAS SER APARTADA POR UN JURY
Julieta Makintach en Telenoche: "yo le hubiera permitido a todos filmar todo"
Julieta Makintach fue eyectada por la grabación de “Justicia Divina” una producción audiovisual que se grabó durante el juicio por la muerte de Maradona.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires tomó la decisión por unanimidad y también la inhabilitó a ocupar cualquier otro cargo judicial.
La ex jueza contó que asistió a un cumpleaños en donde se encontraba su amiga, María Lía Vidal, quien le presentó la idea de un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona.
Con respecto a la prohibición del ingreso de cámaras en las audiencias, la jueza manifestó que ella no tuvo poder de decisión.
“Muchas decisiones me eran ajenas. Yo hubiera permitido a todos filmar todo. El documental no era mío, nunca vi el capítulo uno”.
La pelea con dos jueces colegas
Makintach reveló que los jueces que la acompañaban en el tribunal (Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso) estaban al tanto de las grabaciones.
“Les dije: ‘Mi amiga quiere hacer un documental, pero no se preocupen porque no va a interferir en nada’.
Además, apuntó contra sus ex colegas por haber negado que sabían que el documental se iba a grabar.
“El juicio político fue sanador. Toda la prueba fue demostrando que yo no tenía que ver con la productora, ni con plata, ni con contrato. El escritor dijo que nunca habló conmigo. Eso fue muy sanador para mí”.
“Yo sé que los familiares de Maradona depositaron su confianza en mí, eso es lo que más me duele. Si los traicioné, lo lamento. Pero yo me llevo otra enseñanza: se habla del ser y el parecer. En el parecer, se armó una bola de nieve sobre el documental millonario, oculto y clandestino. Yo sé que soy íntegra y honesta, pero entre el ser y el parecer, me quedo con el ser”.
Julieta Makintach: justicia en apenas 12 días
El jury se desarrolló en el subsuelo del anexo del Senado bonaerense, en La Plata.
Makintach fue acusada de abuso de poder por permitir una filmación clandestina del documental “Justicia Divina” durante el juicio por la muerte de Maradona.
Eso terminó dañando gravemente la imagen del Poder Judicial.