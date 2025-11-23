"Fue una falta de respeto": Holan y Di María defendieron a Rosario Central

Ariel Holan, sobre el pasillo de Estudiantes: "Fue una falta de respeto"

Para Ariel Holan, entrenador del conjunto rosarino, "fue una falta de respeto". Tras el partido, dijo: "Los futbolistas son compañeros. Los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Lo que hacen dentro de la cancha, para mí fue una falta de respeto. Yo lo tomo como tal. Para mí fue una falta de respeto".

"Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de AFA. Yo agradezco que hayan tenido la distinción hacia Rosario Central de considerar que merecía una estrella más para su vitrina y que a partir de ahora va a ser algo que los beneficie a los demás clubes, porque se habló mucho del torneo largo", añadió.

"A mis jugadores yo no se los hubiera permitido", cerró Holan.

Agustín Sández, defensor de Central, coincidió con el DT: "Una falta de respeto, pero fue una decisión de ellos. Cada uno tiene formas de verlo".

Quien también habló fue Ángel Di María. "Son cosas de ellos. Uno de los chicos nos dijo que iban a hacer ellos. Está muy bien, son cosa de ellos", expresó el Fideo, restándole importancia.

"Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la tabla anual saliera campeón, no buscamos eso; venía de los equipos más grandes y aceptamos. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones", argumentó.

Por su parte, el árbitro Pablo Dóvalo señaló que tendrá que informar el pasillo de espaldas: "La actitud de los jugadores de Estudiantes fue una decisión propia. No me compete pero elevaré el informe como corresponde. A mí se me informó un protocolo y ese protocolo no se cumplió". ¿Se viene una sanción para Estudiantes?

