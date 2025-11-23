Rosario Central quedó eliminado en octavos de final del Torneo Clausura. El campeón, coronado la semana pasada por su buena performance a lo largo del año, cayó 1-0 ante Estudiantes en el Gigante de Arroyito. El Pincha, que se había metido a playoffs por la ventana, dio la nota.
TRAS EL PASILLO DE ESPALDAS
"Fue una falta de respeto": Holan y Di María defendieron a Rosario Central
El pasillo de espaldas fue la respuesta que encontró Estudiantes al controversial título de Rosario Central. Qué dijo Ariel Holan y Ángel Di María.
Estudiantes dio la nota no solo porque venció a un equipo que, futbolísticamente, jugaba mejor. Sino porque tomó una tajante decisión para hacer frente a lo que ha sido la gran polémica del año: la designación de Rosario Central como Campeón de Liga por haber quedado primero en la Tabla Anual, una tabla que reúne todos los puntos cosechados a lo largo de 2025, sumando Torneo Apertura y Torneo Clausura.
Fue una decisión que tomó el jueves el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, teóricamente con el aval de los representantes de todos los clubes de Primera División. Una vez finalizado el campeonato por el que no se jugaba nada, se definió que habría un campeón. Llamativo.
Estudiantes tenía indicado, por obligación, hacer el pasillo al Canalla una vez que éste saliera al campo de juego. El pasillo del campeón.
Elocuente, el equipo Pincha acató el mandato pero con un detalle: hizo el pasillo de espaldas. Una imagen fuerte que dio que hablar en el mundo futbolero. Tanto como la decisión de coronar campeón a Rosario Central.
Ariel Holan, sobre el pasillo de Estudiantes: "Fue una falta de respeto"
Para Ariel Holan, entrenador del conjunto rosarino, "fue una falta de respeto". Tras el partido, dijo: "Los futbolistas son compañeros. Los problemas de los directivos los tienen que resolver los directivos. Lo que hacen dentro de la cancha, para mí fue una falta de respeto. Yo lo tomo como tal. Para mí fue una falta de respeto".
"Nosotros no pedimos nada. Esto fue una decisión de todo el Comité Ejecutivo de AFA. Yo agradezco que hayan tenido la distinción hacia Rosario Central de considerar que merecía una estrella más para su vitrina y que a partir de ahora va a ser algo que los beneficie a los demás clubes, porque se habló mucho del torneo largo", añadió.
"A mis jugadores yo no se los hubiera permitido", cerró Holan.
Agustín Sández, defensor de Central, coincidió con el DT: "Una falta de respeto, pero fue una decisión de ellos. Cada uno tiene formas de verlo".
Di María, sobre el título de Rosario Central: "No es culpa nuestra, nosotros nos sentimos campeones"
Quien también habló fue Ángel Di María. "Son cosas de ellos. Uno de los chicos nos dijo que iban a hacer ellos. Está muy bien, son cosa de ellos", expresó el Fideo, restándole importancia.
"Hay que preguntarles a los que querían que el líder de la tabla anual saliera campeón, no buscamos eso; venía de los equipos más grandes y aceptamos. Estaban todos los dirigentes y aprobaron. No es culpa nuestra. Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones", argumentó.
Por su parte, el árbitro Pablo Dóvalo señaló que tendrá que informar el pasillo de espaldas: "La actitud de los jugadores de Estudiantes fue una decisión propia. No me compete pero elevaré el informe como corresponde. A mí se me informó un protocolo y ese protocolo no se cumplió". ¿Se viene una sanción para Estudiantes?
