Los movimientos de AFA para beneficiar a determinados equipos son cada vez más grotescos y poco disimulados, lo contrario a lo que solía hacer Don Julio cuando era el mandamás de AFA. Ahora el “Chiqui” Tapia le dio un título a Rosario Central de Ángel Di María (miedo a que no gane el Clausura) y lo habilitó a jugar por dos títulos más y con la chance de un tercero.
ES EL COLMO
El ridículo título que el "Chiqui" Tapia el dio a Rosario Central de Ángel Di María
La AFA le dio un título oficial a Rosario Central de Ángel Di María, algo ridículo, además jugará dos finales y la chance de una tercera.
Rosario Central y Ángel Di María son los nuevos campeones
AFA acaba de mandarse otra de las suyas, acaba de declarar por escritorio campeón a rosario Central por ser el primero de la tabla anual. Oficialmente Rosario Central sumó una nueva estrella por ser Campeón de la Fase de Liga. La ridiculez más grande de los últimos años de AFA. Obviamente porque está Ángel Di María, uno de los cómplices de Tapia al igual que el resto de los jugadores de la Selección Argentina, ya que siempre miraron para otro lado sin denunciar las asquerosidades de Tapia, así les consiguió dos Copa América y una Copa del Mundo.
Por si esto fuera poco Rosario Central jugará dos copas más. Primero disputará la Supercopa Internacional ante el ganador del Trofeo de Campeones, el cual será protagonizado por Platense (ganador del Apertura) y el ganador del Clausura.
Además, le inventaron un nuevo trofeo, sin nombre todavía, será un triangular entre Rosario Central, Platense y el ganador del Torneo Clausura. El campeón de este triangular ganará un nuevo título y la posibilidad de enfrentar en la Supercopa Argentina a Independiente Rivadavia.
Algo realmente increíble, pero lo que más de bronca es que jugadores como Ángel Di María se presten para esto, ya que él y el resto de los jugadores de la Selección Argentina se la pasaron mirando para otro lado con todas estas cosas, todo a cambio de los títulos que consiguió Argentina, porque seamos sinceros, 36 años sin ganar nada y de golpe gana todo, hasta reviven un torneo como la Finalissima que hacía décadas no se jugaba.
Esta camada de jugadores, que lejos está de ser la mejor Selección Argentina de la historia, se ganó el amor de la gente a base de títulos, pero lo está empezando a perder, y no solo eso, empezaron a salir los antiscaloneta, ya que consideran, al igual que quien escribe, que los jugadores del seleccionado no se involucran y dejan que todo esto pase, y los ven como cómplices de Tapia, y hasta algunos ya ponen en tela de juicio la validez de los títulos de la selección, ya que sospechan que fueron “conseguidos” por el “Chiqui” Tapia fuera de la cancha.
