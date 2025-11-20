El ridículo título que el "Chiqui" Tapia el dio a Rosario Central de Ángel Di María

Esta camada de jugadores, que lejos está de ser la mejor Selección Argentina de la historia, se ganó el amor de la gente a base de títulos, pero lo está empezando a perder, y no solo eso, empezaron a salir los antiscaloneta, ya que consideran, al igual que quien escribe, que los jugadores del seleccionado no se involucran y dejan que todo esto pase, y los ven como cómplices de Tapia, y hasta algunos ya ponen en tela de juicio la validez de los títulos de la selección, ya que sospechan que fueron “conseguidos” por el “Chiqui” Tapia fuera de la cancha.

