Chiqui Tapia castigó a Huracán, Deportivo Madryn y Morón pero defendió a los árbitros

Ante esto, el DT de 64 años acusó al juez de haberse “metido” con su familia, a lo que Gariano respondió de manera inadmisible: “Vamos a hablar y te voy a romper todo”, con un tono agresivo, que generó el repudio inmediato de los representantes del equipo de Parque Patricios.

Las sanciones de la AFA contra Deportivo Madryn y Deportivo Morón

Además, el mismo organismo resolvió suspender a un jugador de Deportivo Madryn y a seis de Deportivo Morón tras el escandaloso final que se produjo en el cierre del partido que el club Aurinegro le ganó al “Gallo” 1-0 en el estadio Pablo Sastre, que determinó el pasaje de los locales a la final del reducido.

La Asociación del Fútbol Argentino castigó a Germán Rivero, del Aurinegro, y a Joaquín Livera, Gastón González, Julio Salva, Franco Lorenzón, Emilio Lazza y Elías Contreras, del club bonaerense.

Rivero, autor de nueve goles con la casaca del Depo, mantuvo una pelea a golpes de puño con tres de sus adversarios, mientras que Gastón González, mediocampista del elenco visitante, comenzó con el conflicto ni bien sonó el pitazo inicial.

Por su parte, el arquero Salvá fue rociado con gas pimienta por la policía, al igual que sus compañeros del Gallo Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón Gonzalez y Matías Cortave, cuando intentaba ponerle paños fríos al asunto.

Por otra parte, Carlos Pereyra, quien ofició de entrenador de Morón por la sanción de Walter Otta (por declaraciones contra Claudio Tapia que niega haber dicho), también fue penalizado. Ignacio Milgorana, médico del club bonaerense, fue el último sancionado.

Los incidentes en el partido Deportivo Madryn y Deportivo Morón

Este último domingo 16/11, Deportivo Madryn se impuso por 1-0 en la revancha y, gracias a la ventaja deportiva, avanzó a la final del Reducido de la Primera Nacional, por el segundo ascenso a la máxima categoría. El partido terminó en un escándalo total, peleas a piñas entre los jugadores y represión policial hacia los futbolistas de Morón (incluso, con gas pimienta).

Julio Salvá se encontraba entre medio tratando de poner calma cuando la policía empleó gas pimienta contra la gente del Gallo, con el arquero sufriendo de lleno por los efectos como también Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, Gastón Gonzalez y Matías Cortave, que terminaron muy afectados al recibir el impacto de lleno en sus ojos. Quedando tendidos golpeando el césped por el dolor y la impotencia de lo ocurrido en Chubut, al caer en un duelo marcado por las polémicas donde finalizaron con sus casacas rojiblancas teñidas de naranja por el uso del arma represiva.

La bronca de Deportivo Morón tras conocerse la sanción de la AFA

En este contexto, Javier Martín, vocal de la dirigencia del Gallo, explotó tras los incidentes. “Estábamos rodeados: había mujeres, había chicos. Nos llenaron de piedrazos, de proyectiles, de botellazos. Tuvimos que pelear: con hinchas, con la Policía. Entró la Policía montada”, relató.

Por lo tanto, señaló a Ricardo Sastre -presidente del club de Madryn- y su hermano Gustavo, intendente de la ciudad. “Fue una entrega, a nivel policial y a nivel dirigencial. Piensen que el Intendente que manda acá es uno de los dirigentes del club; el ex Vicegobernador también”, disparó en diálogo con el portal Che Morón. Y sentenció: “No hay muertos de casualidad. Porque nosotros no somos de entrar en pánico ni de separarnos. Pero si hubiese pasado eso y si no hubiera habido gente que protegía al resto que se empezaba a dispersar por pánico, tenemos que lamentar muertos”.

La defensa de Chiqui Tapia a los árbitros

“No siempre la culpa es del árbitro. Cuando un equipo pierde, es porque el otro lo supera, no por un error arbitral”, comenzó expresando Claudio Chiqui Tapia en declaraciones que concedió al Diario Deportivo Olé.

Luego, continúo: “Seguramente hay errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos. Estamos trabajando en base a la próxima pretemporada...”.

“Tan malo el arbitraje argentino no es. Estoy convencido que no lo es”, agregó Tapia.

Más adelante explicó que la AFA debe corregir errores, pero que el público también debe hacerlo: “Los hinchas, los técnicos, los jugadores, también tienen que corregir. Esto no es corregir de un solo lado, o que hay errores de un solo lado”.

“Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos, parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó”, cerró el Chiqui Tapia sobre uno de los temas que más repercusión genera en el fútbol argentino.

Chiqui Tapia en la mira: Arbitrajes escandalosos y murales de la Selección Argentina vandalizados

Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, recibió varios mensajes de advertencia luego de que fueran vandalizados murales de la Selección Argentina campeona del mundo en el Mundial Qatar 2022 a raíz de los polémicos fallos arbitrales de este último fin de semana tanto en Primera División como en la Primera Nacional.

Las intervenciones se registraron en Morón y luego comenzaron a replicarse en otras ciudades, justo en medio de un clima de enojo generalizado tras varios arbitrajes muy cuestionados y que vienen despertando mucha bronca.

Los murales de la Selección Argentina vandalizados y el mensaje a Chiqui Tapia

El primer episodio se produjo tras el escándalo del partido entre Deportivo Madryn y Morón, donde las decisiones arbitrales generaron fuertes reclamos. La situación se agravó con el polémico triunfo de Barracas Central ante Huracán, que le permitió al Guapo acceder a los octavos de final luego de dos penales discutidos. Estos hechos se sumaron a otros fallos recientes que alimentaron la sensación de hartazgo entre los hinchas.

En ese contexto, varios murales que homenajeaban a los campeones del mundo aparecieron intervenidos con aerosoles y frases que apuntaban directamente a Tapia. Entre los mensajes podía leerse, de manera textual y atribuida a los autores anónimos de los grafitis, expresiones como “Chiqui mafia corrupto”, una consigna repetida en distintos puntos del país que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Escándalo en la Primera Nacional: la Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy

Un nuevo escándalo en la Primera Nacional tuvo como protagonista a Deportivo Madryn, luego de que la Justicia fallara a favor de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

Esto se debe a que la denuncia formulada por el árbitro Lucas Comesaña por supuestas amenazas fue desestimada y archivada por el fiscal de la causa, Diego Funes, según informó un cable de la agencia Noticias Argentinas.

Todo comenzó el domingo 19 de octubre, cuando Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganaba 1-0 a Deportivo Madryn, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. Durante el entretiempo de dicho encuentro, el árbitro Comesaña detalló que el ex secretario del equipo jujeño, Leandro Mayor, ingresó al vestuario y efectuó varias amenazas.

En ese contexto, Comesaña declaró que no estaban dadas las condiciones para que continuara el encuentro y terminó suspendiéndolo.

Finalmente, el Tribunal de Disciplina de la AFA decidió tomar (muy) rápidamente cartas en el asunto para darle por perdido 3-0 el partido a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, condenándolo en la serie ya que en la vuelta Deportivo Madryn ganó 1-0.

Unas semanas después cuando el daño deportivo ya estaba hecho contra Gimnasia de Jujuy, el fiscal de la causa confirmó que nada de lo denunciado configura amenazas e incluso detalló que el cuarto árbitro de aquel encuentro, Gustavo Benítez, fue denunciado por la madre de un alcanzapelotas por decirle: “Vamos, salí, boliviano de mierda”.

Como si esto fuera poco, el fiscal Funes aseguró que la seguridad del cuerpo arbitral estuvo asegurada en todo momento para que continuara el encuentro, contradiciendo de esta manera lo planteado por el colegiado Comesaña.

Los dichos del presidente de Morón antes de caer ante Deportivo Madryn

Luego de la clasificación de Deportivo Madryn ante Deportivo Morón en un escandaloso partido por las semifinales de la Primera Nacional, en las redes sociales se viralizó unas declaraciones de Gabriel Mansilla, presidente del “Gallo” aclarando que “hay que hacer autocrítica”.

El “Aurinegro” venció en la tarde de este último domingo 16/11 por 1 a 0 al conjunto de Zona Oeste en la vuelta de las semifinales del Reducido de la Primera Nacional y se clasificó a la final por el segundo ascenso a la Liga Profesional, donde se enfrentará a Estudiantes de Río Cuarto.

Luego de jugarse el duelo de ida en el estadio Nueva Francisco Urbano, donde Deportivo Morón había ganado por la mínima, el presidente del “Gallo” habló: “Hay que desmitificar esto de que hay equipos a los que los favorecen a uno o a otro. Esto es fútbol. Los árbitros también son humanos. A veces se equivocan para uno y a veces para otro”, declaró a Primer Plano (Somos).

“También hay que ser autocrítico cuando uno se equivoca. Más que echarle la culpa a Deportivo Madryn, hay que hacer autocrítica de las acciones que tiene cada uno como dirigente en sus respectivos clubes. Nosotros no nos metemos, no vemos ese tipo de cuestiones”, expresó.

A su vez, el presidente había tomado distancia de lo sucedido recientemente con Gimnasia de Jujuy, también envuelto en polémicas arbitrales: “En particular, lo de Gimnasia de Jujuy fue una negligencia de su dirigencia al meterse en el vestuario del referí; cosa que nosotros no hacemos nunca”.

De esta forma, las declaraciones de Mansilla tomaron más fuerza luego del escandaloso partido de vuelta ante Deportivo Madryn, donde el “Aurinegro” selló su pase a la final ante Estudiantes de Río Cuarto, donde el partido de ida será el próximo sábado (22/11) a las 22.15 horas en Córdoba.

Huracán igualó con Barracas y quedó fuera de los playoffs del Torneo Clausura

Barracas Central y Huracán empataron 1-1 en el partido correspondiente por la última fecha del Torneo Clausura 2025.

El gol del “Globo” lo convirtió Emmanuel Ojeda a los 28’, mientras que en el complemento Rodrigo Insúa lo empató desde el punto de penal a los 32’.

Con este resultado, Barracas Central se mete en los playoffs en la sexta posición con 23 puntos, mientras que Huracán quedó eliminado en la décima posición con 20 unidades.

El “Guapo” quedó décimo en la Tabla Anual en el borde de la clasificación a copas internacionales, por lo que aparte de pelear por el campeonato, también estará pendiente de la posibilidad de la Copa Sudamericana por esta vía.

