Esto pasó en La Liga 2022/23, con el Barça ya campeón. Lewan tenía 23 goles y si llegaba a los 25 tantos debían pagarle 2.5M€ al Bayern.

Por eso mismo, Joan Laporta le habría pedido que no convierta más tantos en las últimas dos jornadas, cosa que finalmente terminó pasando.

De igual manera, Lewan terminó siendo el "pichichi" de esa Liga.

Fragmento de Diario Sport del libro

"'Robert, queremos que dejes de marcar goles en los últimos partidos'. El jugador lo miró con asombro. Si bien el título de campeón ya estaba decidido, al igual que el premio al mejor goleador, en más de una década jugando al más alto nivel, nadie le había pedido que dejara de anotar un gol en toda su carrera", explica.

Robert Lewandowski en FC Barcelona

Robert Lewandowski llegó al FC Barcelona el 19 de julio de 2022, tras el acuerdo oficial con el Bayern de Múnich para su traspaso. Al día siguiente, el 20 de julio, fue presentado como nuevo jugador del club.

Hasta el momento, el delantero lleva 172 partidos disputados y 111 goles marcados con la camiseta del conjunto Culé.

En cuanto al palmarés del futbolista polaco, en el equipo Blaugrana, se ha consagrado dos veces en la Liga de España, dos veces en la Supercopa de España y una vez en la Copa del Rey.

Actualmente Lewan tiene 7 (mismos goles que Julián Álvarez) y es el segundo máximo goleador de la liga española.

