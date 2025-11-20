Actualmente Robert Lewandowski, delantero de FC Barcelona, es el segundo máximo goleador de la Liga de España, solamente por detrás de Kylian Mbappé de Real Madrid. Aseguran que que Joan Laporta, presidente del club Culé, le pidió al delantero polaco que deje de convertir goles.
DE NO CREER
Insólito: Dicen que FC Barcelona le pidió a Robert Lewandowski que no haga goles
Confirman que FC Barcelona (Joan Laporta) le pidió a Robert Lewandowski que no convierta goles por un insólito motivo.
En la nota de Sport titulada: "La sorprendente petición del Barça a Lewandowski: ¡le dijeron que no marcara goles!", el periodista Miguel Sanz reveló una de las curiosidades más extrañas (aunque con cierta lógica) de los últimos tiempos.
El pedido de FC Barcelona (Joan Laporta) a Robert Lewandowski
El periodista español Miguel Sanz mencionó el libro de Robert Lewandowski, 'Lewandowski: el verdadero', publicado por Sebastian Staszewski y asegura que está dando mucho para hablar en Polonia.
Ahora, no solo da para hablar en el país de origen del delantero sino que el resto del mundo está sorprendido con el pedido que le hizo FC Barcelona al ex Borussia Dortmund.
En el libro se revela que hace unos años, FC Barcelona le pidió a Lewandowski que deje de hacer goles por un insólito motivo.
Esto pasó en La Liga 2022/23, con el Barça ya campeón. Lewan tenía 23 goles y si llegaba a los 25 tantos debían pagarle 2.5M€ al Bayern.
Por eso mismo, Joan Laporta le habría pedido que no convierta más tantos en las últimas dos jornadas, cosa que finalmente terminó pasando.
De igual manera, Lewan terminó siendo el "pichichi" de esa Liga.
Fragmento de Diario Sport del libro
"'Robert, queremos que dejes de marcar goles en los últimos partidos'. El jugador lo miró con asombro. Si bien el título de campeón ya estaba decidido, al igual que el premio al mejor goleador, en más de una década jugando al más alto nivel, nadie le había pedido que dejara de anotar un gol en toda su carrera", explica.
Robert Lewandowski en FC Barcelona
Robert Lewandowski llegó al FC Barcelona el 19 de julio de 2022, tras el acuerdo oficial con el Bayern de Múnich para su traspaso. Al día siguiente, el 20 de julio, fue presentado como nuevo jugador del club.
Hasta el momento, el delantero lleva 172 partidos disputados y 111 goles marcados con la camiseta del conjunto Culé.
En cuanto al palmarés del futbolista polaco, en el equipo Blaugrana, se ha consagrado dos veces en la Liga de España, dos veces en la Supercopa de España y una vez en la Copa del Rey.
Actualmente Lewan tiene 7 (mismos goles que Julián Álvarez) y es el segundo máximo goleador de la liga española.
+ EN GOLAZO 24
Repudio de los hinchas de River contra Betsson, sponsor de Boca
El graph de TyC Sports que pone en vilo a todo Boca: "La noticia del día"
Aseguran que River quiere uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano