La respuesta de Joan Laporta: ¿Puede volver Lionel Messi a FC Barcelona?

En las últimas horas, sorprendió a todos con un posteo en Instagram que decía lo siguiente: "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…".

Horas más tarde, el Diario Sport publicó la nota con el campeón del mundo y allí declaró: “Después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba. Me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona"

¿Qué dijo Joan Laporta al respecto?

Luego de que Lionel Messi vuelva a hacer hincapié en un posible regreso a FC Barcelona y su triste salida en 2021, el que se expresó fue Joan Laporta.

El presidente del club Culé fue consultado por varios temas en "El Matí de Catalunya Ràdio" y uno de los más relevantes, además de Lamine Yamal y su relación con Real Madrid, fue el posible regreso de Lionel Messi al conjunto español.

Respecto a la visita de Messi al Camp Nou, afirmó: "Fue un acto espontáneo y de barcelonismo. No lo sabía, pero esta es su casa. Cuando me dijeron cómo fue, me pareció un arrebato simpático".

Luego, lejos de afirmar que hay una posibilidad concreta de regreso, Laporta respondió: "Por máximo respeto a Messi, a los profesionales de la casa y a los socios... Que yo haga unas especulaciones que no son realistas, no corresponden ahora".

Es decir, el máximo mandatario del equipo catalán, enfrió todo tipo de posibilidad de que Lionel Messi vuelva a FC Barcelona en el corto plazo.

No es menor tener en cuenta que Lionel Messi firmó la extensión de su vínculo con Inter Miami por dos temporadas más.

