Hansi Flick le devuelve la sonrisa a Joan Laporta, Carlo Ancelotti se la quita a Pérez

Comencemos.

7 errores de Carlo Ancelotti

Alejandro Alcázar escribe en Sport.es/, cercanos al FC Barcelona ambos. Por lo tanto, voz autorizada para opinar desde el enfoque catalán al gran DT italiano del equipo madrileño:

"Carlo Ancelotti va a muerte con sus ideas, no en balde lleva a sus espaldas más de 1.200 partidos y no admite lecciones. Además, es el eterno optimista, de los que ve el vaso siempre medio lleno aunque no le quede ni una gota. La temporada en cursos está siendo un vaivén continúo, con situaciones que parece solucionar pero que vuelven a aparecer. Tiene varios asuntos pendientes, empezando por un plan de juego que el madridismo le reclama desde que arrancó el curso.

#Estilo, dibujo y sistema

El italiano sigue sin dotar de un estilo al Madrid. Sus máximas son defensa y talento ofensivo, pero la ecuación no acaba de salir. Y no sale porque el talento ofensivo no defiende y el estilo no funciona. El segundo problema que aparece cada dos por tres es la improvisación. Cambia jugadores de sitio en lugar de colocar a cada uno donde más rinde. Se enroca en utilizar a los mismos hombres como Tchouameni, que al no da el nivel de mediocentro lo pone central. La cantera no le vale.

El tercer asunto por solventar es la mutabilidad de su sistema. Bellingham es el eje de todo. Hace que sus dibujos se muevan entre el 4-2-1-3 y el 4-3-1-2, buscando el 4-3-3 y el 4-4-2 sin llegar a blindarlos. El inglés condiciona el dibujo: se suma al ataque con tres delanteros y quema toda la gasolina de su tanque intentando defender; es más feliz y efectivo con dos delanteros, como el año pasado, que le liberan de replegar y le permite llegar al área rival con más libertad.

#Irregularidad, creatividad, gestión y el físico

El cuarto problema es la irregularidad permanente de unos jugadores a los que solo les entra el hambre cuando el rival le roba víveres de la nevera. Esa falta de rigor y motivación se plasma regalando minutos a los equipos contrarios. Hay jugadores acomodados ante la permisividad del italiano, que mantiene a los de siempre aunque no estén bien.

El quinto asunto que no acaba de funcionar es confiar la creatividad en la medular en el músculo (Tchouameni, Valverde, Camavinga) en lugar de organizadores (Modric, Ceballos, Güler). La creatividad queda exclusivamente en las botas de los delanteros.

#Siete menos uno del Madrid

El sexto problema y del que nadie va a mover al italiano es cambiar esa gestión amable y política con los pesos pesados. Ellos nunca pagan el pato como hace con los secundarios: siempre desaparecen de las alineaciones los mismos (Ceballos, Asencio, Güler, Brahim o Fran García, pero no los Tchouameni, Lucas, Bellingham, Vinicius...

Y por último, y consecuencia del anterior, es que no mide el cansancio de algunos jugadores, los sigue poniendo pese a que estén al límite como lo están Valverde, Bellingham o Rudiger. Se cura en salud y si pierden, Florentino no le podrá echar en cara que no los ha sacado."

El silencioso Flick

Marca.com/ es de la capital española, y siempre ha sido cercano al Real Madrid. Aquí el comentario de Luis F. Rojo sobre el DT alemán afincado en tierra catalana:

"Uno de los grandes triunfadores de la Supercopa del pasado fin de semana ha sido Hansi Flick. Es cierto que los focos se han centrado en un Lamine Yamal extraordinario o en un Raphinha que ofrece una exhibición en cada partido. Hasta Laporta estuvo en el centro del meollo festejando en el césped con los jugadores y levantando la copa como si fuera uno más de la plantilla. En cambio, el técnico alemán siempre se mantuvo en un discreto segundo plano a pesar de la importancia de su trabajo y de conseguir su primer título con el Barcelona.

Flick se jugaba mucho en esta Supercopa y en estos primeros partidos del año. A nadie se le olvida como acabó 2024, con una pésima racha de resultados y dejándose el liderato en Liga después de tener una gran renta de puntos a su favor. El técnico no estaba cuestionado porque el rendimiento del equipo en los primeros dos meses fue espectacular, pero muchos ya andaban con la mosca detrás de la oreja.

#Regreso al pasado

El Barcelona exigía una reacción y debía ser inmediata. Y así ha sido. En esta Supercopa, hay que dejar en un evidente segundo plano al 0-4 conseguido frente al Barbastro en Copa, el equipo azulgrana ha dado un paso de gigante. Y en eso Flick tiene mucho que ver. En primer lugar por resetear al equipo para que volviera a ser el de principio de temporada.

#Presión constante

Lo ha conseguido con creces. El equipo que hemos visto en la Supercopa ha vuelto a ser ese que presionaba sin descanso sobre la salida del equipo rival. Desde el minuto uno hasta el noventa, algo que ya no sucedía en esos partidos de final de año. Sus jugadores han seguido siempre el plan establecido. No se han ido por las ramas y todos han actuado con una concentración que se estaba echando de menos.

El alemán ya sabe lo que es ganar un título y lo ha hecho ante el Real Madrid y goleando.

#Gestión de partido

Mención especial a la media hora final frente al Real Madrid en la que con un jugador menos el Barcelona no sufrió en absoluto. Supo jugar con inteligencia imprimiendo el ritmo adecuado y sin descomponerse a pesar de la inferioridad numérica. El cambio de Olmo por Lamine, que a priori puede parecer una barbaridad, fue una excelente decisión del técnico teniendo en cuenta el momento del partido.

#Gran planteamiento

El planteamiento de Flick para la final fue excelente y la clave del baño que dieron los azulgranas al Real Madrid. El alemán supo leer mucho mejor que Ancelotti lo que iba a ser el partido y fue capaz de mantener el plan a pesar del gol inicial de Mbappé. El Barça siempre jugó a lo que quiso Flick y el resultados quedan a la vista de todos.

Flick ha demostrado que es un ganador y que las finales se le dan bien. Ha ganado las seis que ha dirigido como técnico. Las anteriores fueron con el Bayern, esta con el Barcelona. La de este domingo ha sido vital porque siendo un torneo menor, una derrota habría abierto otra vez la caja de los truenos.

#Vuelve la Copa

Pero no hay descanso. Como él mismo dijo, el equipo va partido a partido sin pensar en el futuro a largo plazo. Este miércoles tienen el enfrentamiento de octavos de Copa frente al Betis. Y el sábado viajan a Getafe para jugar el partido de Liga frente a los de Bordalás. En esta competición el Barça ya tiene poco margen de error. Veremos cómo reacciona al efecto Supercopa."