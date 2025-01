Real Madrid vs. FC Barcelona sin cerveza, mensaje para la FIFA y su Mundial 2034

En 1876, la empresa Anheuser-Busch creó una cerveza ligera en Saint-Louis (Missouri).

El nombre Budweiser alude a 3 marcas de cerveza:

Budweiser Budvár,

1795 Budweiser Pivovár, y

American Bud.

Anheuser-Busch Companies, Inc. es propiedad hoy de la compañía brasilera-belga InBev, que rebautizó el holding Anheuser-Busch InBev (AB InBev).

Sus marcas: Budweiser, Stella Artois, Beck’s, Leffe, Hoegaarden, Bud Light, Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes Cristal, Michelob Lager, Harbin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske, Hasseroder y Jupiler.

FIFA tiene 6 FIFA Partners (la petrolera saudita Aramco, Adidas, Coca-Cola, Hyundai, Qatar Airways y VISA) y 7 sponsors (Verizon, Dove Men + Care, los productos lácteos y helados chinos Mengniu, McDonald's, Lays, Bank of America y Budweiser).

cerveza en la cancha.webp Los aficionados occidentales que viajaron a Qatar quedaron decepcionados con la prohibición de la cerveza, un tema que preocupaba a la FIFA desde el anuncio del país de Medio Oriente como anfitrión del Mundial.

El negocio

Vayamos ahora a la nota de Luciano Trindade para el diario brasilero Folha de Sao Paulo titulada 'La experiencia en Qatar debilita a la FIFA en el choque con Arabia Saudita por la cerveza en el Mundial de 2034':

El 18/12/2022, 2 días antes de la inauguración del Mundial , la FIFA (Federación Internacional de Fútbol ) sorprendió a muchos turistas que iban a Qatar al anunciar que no se permitiría la venta de cerveza dentro de los estadios mundialistas y en sus alrededores .

La decisión tomada en vísperas del torneo provocó pérdidas para Budweiser, uno de los principales patrocinadores del torneo, que se vio obligada a retirar del mercado los productos que contenían alcohol, que se vendían en los estadios 3 horas antes y 1 hora después de cada partido.

La cervecera pagó US$ 75 millones para patrocinar el evento. Los aficionados extranjeros que viajaron a Qatar quedaron decepcionados con la prohibición de la cerveza, un tema que preocupaba a la FIFA desde el anuncio del país de Medio Oriente como anfitrión del Mundial.

La experiencia es vista por la entidad como una lección y será debatida nuevamente en los próximos años con la elección de Arabia Saudita como sede del Mundial de 2034, convirtiendo al reino en la nación islámica N°2 en albergar el mayor evento futbolístico.

messi budweiser4.jpg Lionel Messi, Budweiser & FIFA.

El Islam

El país, considerado más restrictivo que Qatar, se rige por leyes islámicas que prohíben el consumo de alcohol. Según la actual Constitución saudí, las sanciones por violar la norma podrían incluir multas, prisión o deportación para los expatriados. Este tipo de consumo fue prohibido en el país por el rey Ibn Saud en 1952.

Una rara concesión se anunció en 2024, cuando el gobierno indicó la apertura de una tienda en la capital, Riad, para vender alcohol a un público restringido, formado por funcionarios diplomáticos. La intención era "combatir el comercio ilícito de productos alcohólicos y bienes recibidos por las misiones diplomáticas", informó el CIC (Centro de Comunicación Internacional).

Pero eso no significa que el Mundial de 2034 también tendrá un permiso especial. Cuestionados por Folha, la FIFA y el gobierno saudí no se pronunciaron sobre el tema, pero, según el diario inglés The Guardian, no habrá venta de bebidas alcohólicas en los estadios y sus alrededores durante el megaevento.

A casi una década de la celebración del Mundial, el tema aún puede ser revisado, especialmente cuando el actual contrato entre la máxima entidad del fútbol y AB InBev, propietaria de la marca Budweiser, finaliza en 2026. La compañía quiere tener más claridad sobre el escenario hasta 2034 antes de discutir una renovación.

Sin embargo, declaraciones recientes del ministro de Deportes de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, indican que el país no debería ceder a la presión externa. En una entrevista con Sky News, afirmó que sería islamófobo obligar a Arabia Saudita a cambiar sus restricciones.

"Si estás en contra de esto, no deberías aprovechar tu visita [a Arabia Saudita]. Si no puedes respetar esta regla, entonces no vengas. Es así de simple", declaró el ministro.

laliga-budweiser-messi.jpeg Budweiser y Lionel Messi, polémico vínculo, que lo renovará el Mundial de Clubes 2025.

Arabia Saudita

En los últimos años, Arabia Saudita ha comenzado a invertir millones de dólares en la celebración de eventos deportivos, como carreras de F1, importantes eventos del circuito de tenis, combates de box e incluso decisiones de campeonatos europeos, como la Supercopa de España y la Supercopa de Italia. Ninguno de ellos permite la venta y consumo de alcohol. En la F1, por ejemplo, en lugar del tradicional champán, los pilotos celebran sus victorias en el podio con agua de rosas.

Entidades defensoras de los derechos humanos, como la organización Human Rights Watch, acusan al país de utilizar el deporte para intentar reconstruir su reputación, el llamado "sportswashing", utilizado por los gobiernos, especialmente los autócratas, para cambiar su imagen ante la comunidad internacional. .

La candidatura de Arabia Saudita para albergar la Copa del Mundo es parte del programa Visión 2030, que tiene como objetivo promover un "proyecto transformador de reforma económica y social" para abrir el país al mundo. El objetivo principal, sin embargo, es diversificar la economía, actualmente basada en la producción de petróleo y gas.

La antropóloga Francirosy Campos Barbosa, que realizó un posdoctorado en teología islámica en la Universidad de Oxford, afirma que, incluso con este proyecto, Arabia Saudita no debería cambiar su posición en relación al consumo de alcohol.

budweiser fifa.jpg Budweiser con FIFA.

Qatar no fue Brasil

"Además de las cuestiones religiosas y éticas presentes en el Corán y los hadices, la prohibición del consumo de alcohol en el Islam también refleja valores sociales que buscan prevenir conflictos, crímenes y desigualdades que a menudo se ven agravadas por su uso", afirma el antropólogo. .

La investigadora, sin embargo, cree que se podrían crear lo que ella llama "bolsillos occidentalizados", donde podría existir una excepción.

"Si Arabia Saudita se permite organizar un Mundial y la FIFA acepta y ya tiene la experiencia de Qatar, tenemos que mirar a ambas partes. Seguramente habrá algunas concesiones", afirma.

En 2014, al celebrar el Mundial de Brasil, la FIFA se impuso saltándose leyes estatales como la de São Paulo, que prohíbe la venta de alcohol en estadios deportivos como medida para reducir la violencia en el fútbol.

8 años después, en 2022, fue el máximo órgano rector del fútbol el que tuvo que ceder a la presión del gobierno qatarí y aceptar la prohibición de la cerveza. Por tanto, no será una sorpresa que la entidad sufra otra derrota en la pulseada con Arabia Saudita.

