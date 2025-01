JPRO quiere convencer a Mauricio Macri para que compita en 2025 por el Senado

Embed MM 2025: la Ciudad amaneció con carteles amarillos que postulan a @mauriciomacri como candidato a senador nacional por la Ciudad en estas elecciones parlamentarias. Lo firma la Juventud del PRO @JProArg. Ya el jueves @jorgemacri lo adelantó. Ampliaremos. pic.twitter.com/cQJibKhvIo — Ezequiel Spillman (@ezequielmauro) January 11, 2025

Bueno, en verdad ni Jorge Macri ni los afiches explicitaron la precandidatura a senador nacional del cofundador del PRO. Pero Spillman confirmó lo que hasta entonces era solo una sospecha ya que en 2025 también se eligen diputados nacionales, legisladores de la Ciudad....

Se desconoce quién financió la 'pegatina' porque las carteleras de color verde se pagan. Alguna vez el circuito mayor fue de Enrique Albistur / Wall Street, se desconoce quién es el actual concesionario de los circuitos donde se pusieron los afiches. Algunos afirman que el empresario amigo de los Macri, Orlando Terranova -aquel a quien Mauricio había propuesto para comprarle C5N a Fabián de Sousa cuando lo tenía prisionero- participa del mobiliario urbano más allá de los 'chupetes' que tiene su Publicidad Sarmiento. También se mencionan negocios con el mobiliario urbano en sociedad con Nicolás Caputo, socio y amigo de Mauricio Macri. Vaya uno a saber qué de todo esto es especulación y cuál es la verdad.

En concreto, los afiches los firma JPRO, que viene a ser Juventud PRO, hoy día con la jefatura de Pedro Roulet, oriundo de Canals, localidad de la provincia de Córdoba en la 'Pampa Gringa', según su avatar en X.

Los diferentes jefes que tuvo la JPRO desde su fundación:

Marcos Peña: 2005 - 2010

Soledad Martínez: 2010 - 2013

Gustavo Senetiner: 2013 - 2016

Pedro Robledo: 2016 - julio de 2018

Camila Crescimbeni: julio de 2018 - marzo de 2020

Martín Tomás César: 25 de marzo de 2020 - 4 de abril de 2022

Pedro Roulet: desde abril de 2022.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Roulet (@pedroroulet)

Según Wikipedia, es compleja la historia de la agrupación. Consejo: revisen el contenido de la página de JPRO, no está bueno para andar pegando afiches en el que proponen un eventual candidato.

Pero en el texto de Wikipedia sobre el PRO es interesante un fragmento que ayudaría a explicar por qué motivo Javier Milei no concretaría una alianza con el PRO:

"(…) Por otro lado, en 2016 y 2018 el economista liberal-libertario Javier Milei y el jefe de gabinete Marcos Peña coincidieron en afirmar que el gobierno de Mauricio Macri fue socialista. En 2019 el propio Macri declaró que su gobierno fue de «corte socialista». También el gobierno de Cambiemos fue declarado de centro-izquierda por el investigador del Conicet, Julio Montero. Erico Valadares, editor de la revista política «Hegemonía» y el sitio «La Batalla Cultural», con una línea editorial que se presenta como «peronista ortodoxa», también caracteriza al PRO como «socialdemócrata».

Como para profundizar esta dualidad, PRO está afiliado a la Unión Internacional Demócrata (de ideología liberal conservadora), pero también tiene vínculos con redes internacionales de 'think tanks' como la socialcristiana Fundación Konrad Adenauer. Entre 2015 y 2023 integró una alianza electoral (llamada Cambiemos en un primer momento y, desde 2019 Juntos por el Cambio) junto a la Unión Cívica Radical, afiliada a la Internacional Socialista y cuya rama universitaria, Franja Morada, se define expresamente como socialdemócrata. (…)".

Devolución a Ezequiel Spillman en X:

@josesaa62: Yo no voto en CABA, pero no lo veo a Macri yendo al congreso a labor parlamentaria.... quizas me equivoque

@RuthFraga4: Esooo es lo que queremos! El PRO AMARILLO AMIGOS!

@DoctorCampeon: Hoy lo oí a Ud.por Mitre,pero antes a (N. de la R.: Sebastián) Pareja (N. de la R.: presidente de La Libertad Avanza en PBA) y ahí me parece es la clave contra Ing. Macri. Pareja dice para qué equipo? si ya hay gente del PRO en altos cargos del Gob. Como Bullrich y el mediático Valenzuela ya no son de nuestro PRO, eso les duele, porque Macri los madrugó.

@thebokeman: Eso quién lo paga? Los contribuyentes?

@MariaTodaro13: No me gusto y no coincido lo que dijiste hoy en radio Mitre sobre MAURICIO MACRI, el PRO y defendiendo y mucho a MILEI. Tampoco la "defensa" que hiciste de LIJO, que tiene un enorme "poder " y "conocimiento " en Comodoro Py y que fue una jugada *brillante" del Presidente.

@Ender_Jr17: En vías de extinción.

@migeroli: Me encanta

@caienunaestafa: ahi tenes el aumento de abl

@ielece10: Discrepo totalmente con tus declaraciones en radio Mitre. Te creí otra cosa. Qué decepción!!!

@Elenazubieta2: El gato no puede bajar a ser legislador... Fue presidente y tiebe que hacer la diferencia como en los países serios... No se va a presentar porque hace la diferencia... Bien cat!!

