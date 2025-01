Más motosierra de Javier Milei: Repudio universitario y científico

La resolución de la Jefatura de Gabinete, con la firma de Guillermo Francos, le encomendó a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación evaluar exhaustivamente todos los programas creados por el ex Ministerio del área -eliminado por la gestión libertaria- para dar de baja los que no se ajusten a los “parámetros de economicidad”. Así, se facultó a la Secretaría a eliminar aquellas iniciativas que no sean de agroindustria, energía, mineria, economía del conocimiento, innovación y salud.