Javier Milei superó las tensiones económicas de 2025 y ganó las elecciones legislativas. Todo indica que en 2026 los que lo respaldaron en las urnas esperan un alivio tras el esfuerzo realizado por el ajuste. El consultor Jorge Giacobbe (H) recuerda que el Presidente hoy está en el fatídico 'mes 25' donde Mauricio Macri empezó a decaer.
SIMILITUDES
Javier Milei llegó al fatídico 'mes 25 de Macri': "La esperanza puede convertirse en ansiedad"
El consultor Jorge Giacobbe (H) comentó su último informe sobre imagen pública de los dirigentes políticos y advirtió sobre el momento decisivo de Javier Milei.
El mes 25 de Macri a Javier Milei
En marzo de 2018, la imagen de Macri sufrió una caída total de unos 9 puntos de enero a febrero. Solo 2 meses. Algunas encuestas incluso ubicaron esa baja hasta en 15 puntos. Las razones fueron el rechazo a la reforma previsional, el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, las apariciones de funcionarios con cuentas offshore, pero especialmente el rebrote inflacionario.
Javier Milei llegó al mes 25 como Macri y también arrastra problemas similares a los que tenía el líder del PRO con sus funcionarios como los casos $Libra y Andisgate y también, como Macri, lo más importante es el rebote inflacionario. En el caso del libertario este último punto fue su principal promesa de campaña en 2023 y activo electoral en 2025, pero el dato del Indec del IPC de enero pareció consolidar la tendencia de la suba de precios.
Con esos antecedentes, el consultor Jorge Giacobbe (H) advirtió este miércoles (11/2) en declaraciones a Radio Continental: "Tenemos al Presidente Milei con casi 43 puntos de imagen positiva y 47 de imagen negativa, y en los últimos dos meses cayó de 47 a 43 puntos, en cuanto a la positiva. No es alarmante todavía, pero el riesgo es que este año puede ser más bravo para Milei, porque se puede dar el fenómeno que la esperanza de ese público puede convertirse en ansiedad y en angustia. Esto ya le pasó a Mauricio Macri: al mes 25 de gobierno están exactamente en el mismo lugar y el público a Macri lo mandó para abajo".
Reforma laboral y Patricia Bullrich
“Tenemos una merma de opinión pública ni bien terminan las elecciones de octubre de 2025. Hay diferencias simbólicas importantes entre Milei y Macri, pero el comportamiento puede ser el mismo y ese público del 45% a veces no le dan las rodillas para el esfuerzo que hay que hacer”, consignó el analista político y consultor de opinión pública, al comentar su último informe sobre imagen pública de los dirigentes políticos.
Consultado sobre si el Gobierno tiene alguien que mida mejor en imagen que Milei, Giaccobe mencionó: “Durante 1 año Victoria Villarruel midió 1 o 2 puntos más que Milei. Hoy otra mujer de carácter fuerte mide más que Milei, que es Patricia Bullrich, a pesar de que saltó de un ministerio donde era muy valorada al Senado. Y así LLA pasa a tener de nuevo a una mujer fuerte”.
Sobre la Reforma laboral, el consultor dijo que tiene “una aprobación importante pero no mayoritaria, casi 46% está de acuerdo contra 43% que dice que está en desacuerdo y 10 puntos de gente no tiene opinión formada. El sistema político aprobará esta ley teniendo una porción un poco mayor a favor pero no del 50%. Otras reformas como la previsional e impositiva tienen menos aprobación, pero están menos discutidas” y tienen alto nivel de desconocimiento o falta de posición por parte de los encuestados.
Volviendo al riesgo de pasar de la esperanza a la ansiedad, Giaccobe advirtió sobre la gente que piensa que “si aprueban la reforma laboral mañana conseguirá un trabajo nuevo”.
Macri, Cristina y Axel
Sobre la ponderación de Macri y Cristina Kirchner, indicó: “Macri tiene 23% de imagen positiva y 20 de negativa, el público que en un momento intentó un país liberal con Macri todavía lo respeta, pero cree que es una herramienta vieja”.
Sin embargo, resaltó que “la diferencia es simbólica, esa gente opina que Milei es un hombre decidido y Macri quedó en un lugar de tibio que le dio la posibilidad y no la pudo tomar”.
“Del otro lado de la grieta, que también mide entre 35%-45% del electorado, el 67% piensa que Cristina Kirchner es una personalidad política del pasado, donde solo el 11% la ve como una personalidad del futuro. Los antimileístas ven a CFK con cariño, hay una referencia emocional. Kicillof mide más que ella, pero no es un líder que los seduzca. El otro riesgo de Milei es que el progresismo pueda parir un candidato mejor, ese nombre hoy no está pero el hueco sí”, concluyó.
