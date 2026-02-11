Javier Milei llegó al fatídico 'mes 25 de Macri': "La esperanza puede convertirse en ansiedad"

bullrich-villarruel-_large (1).jpg

Consultado sobre si el Gobierno tiene alguien que mida mejor en imagen que Milei, Giaccobe mencionó: “Durante 1 año Victoria Villarruel midió 1 o 2 puntos más que Milei. Hoy otra mujer de carácter fuerte mide más que Milei, que es Patricia Bullrich, a pesar de que saltó de un ministerio donde era muy valorada al Senado. Y así LLA pasa a tener de nuevo a una mujer fuerte”.

Sobre la Reforma laboral, el consultor dijo que tiene “una aprobación importante pero no mayoritaria, casi 46% está de acuerdo contra 43% que dice que está en desacuerdo y 10 puntos de gente no tiene opinión formada. El sistema político aprobará esta ley teniendo una porción un poco mayor a favor pero no del 50%. Otras reformas como la previsional e impositiva tienen menos aprobación, pero están menos discutidas” y tienen alto nivel de desconocimiento o falta de posición por parte de los encuestados.

Volviendo al riesgo de pasar de la esperanza a la ansiedad, Giaccobe advirtió sobre la gente que piensa que “si aprueban la reforma laboral mañana conseguirá un trabajo nuevo”.

Macri, Cristina y Axel

Sobre la ponderación de Macri y Cristina Kirchner, indicó: “Macri tiene 23% de imagen positiva y 20 de negativa, el público que en un momento intentó un país liberal con Macri todavía lo respeta, pero cree que es una herramienta vieja”.

macri cfk.webp

Sin embargo, resaltó que “la diferencia es simbólica, esa gente opina que Milei es un hombre decidido y Macri quedó en un lugar de tibio que le dio la posibilidad y no la pudo tomar”.

“Del otro lado de la grieta, que también mide entre 35%-45% del electorado, el 67% piensa que Cristina Kirchner es una personalidad política del pasado, donde solo el 11% la ve como una personalidad del futuro. Los antimileístas ven a CFK con cariño, hay una referencia emocional. Kicillof mide más que ella, pero no es un líder que los seduzca. El otro riesgo de Milei es que el progresismo pueda parir un candidato mejor, ese nombre hoy no está pero el hueco sí”, concluyó.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Estalló la bomba en Rosario: Escala la tensión con la policía y hay nuevo 'sirenazo'

"En el último año se produjeron 5 suicidios de policías santafesinos y luego evitamos un 6to caso"

Reforma Laboral: El Gobierno sacó el capítulo de Ganancias y otras 27 modificaciones para poder aprobarla

IPC de enero en 2,9%: La inflación acumuló 8 meses de suba