Independientemente del pase truncado de Edwuin Cetré, Boca Juniors volvió a quedar en el ojo de la tormenta desde lo futbolístico tras la derrota ante Vélez Sarsfield el pasado domingo 8 de febrero por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
¿SE PUDRE TODO?
Siguen las bombas en Boca: Dicen que Riquelme se calentó con Cavani y Paredes
Son horas movidas en Boca Juniors y algunos afirman que Juan Román Riquelme se enojó con Leandro Paredes y Edinson Cavani.
Como si eso fuera poco, algunos deslizaron que el presidente del Xeneize, Juan Román Riquelme, se habría enojado por ciertas actitudes de Leandro Paredes y Edinson Cavani.
Juan Román Riquelme, Leandro Paredes y Edinson Cavani
Hace algunas semanas, Golazo24 informó sobre la posibilidad de que Juan Román Riquelme y Leandro Paredes estén distanciados.
De igual manera, la versión fue difundida por Antonio Serpa, un periodista crítico de Riquelme.
En este sentido, también tomó relevancia lo que informó el periodista Jerónimo Torres Santoro sobre una actitud del volante que no le habría gustado al presidente del club de la Ribera: “A Riquelme no le gustó que Paredes se mostrara posando en la revista Gente sobre finales del año pasado. Él sentía que Boca se estaba jugando el campeonato y eso lo distrajo”.
En Picado TV, Diego Yudcovsky aseguró que el presidente también estaría molesto con Edinson Cavani: “Yo creo que es muy difícil que Cavani vuelva a jugar. En Boca no gustó el video de las plantas. Riquelme siente que Cavani no hizo lo necesario con los tratamientos que le otorgó el club para volver a estar a la par del grupo”.
Cabe remarcar que el presidente optó por reunirse con Agustín Marchesín, Leandro Paredes y Miguel Merentiel como referentes del plantel, lo que sugiere que el uruguayo no estaría dentro de ese grupo considerado por Riquelme.
Más sobre Boca de Claudio Úbeda
Será interesante ver cómo continúa la situación en Boca Juniors tras las reuniones mantenidas el pasado lunes 9 de febrero, ya que el nivel futbolístico mostrado hasta el momento por el equipo está lejos de ser el esperado.
Incluso en las victorias frente a Deportivo Riestra y Newell’s, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda no logró un buen rendimiento colectivo, más allá del resultado.
En ese contexto, el próximo compromiso del Xeneize será el domingo 15 de febrero, cuando reciba a Platense en la Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, un encuentro clave para empezar a mostrar una mejor versión.
En cuanto al mercado de pases, la llegada de Edwuin Cetré está frenada y no está claro si su futuro estará en el club de la Ribera o si continuará en Estudiantes de La Plata.
El Xeneize tiene la posibilidad de incorporar hasta el 18 de febrero por la operación de Rodrigo Battaglia. Aún no utilizó ese cupo y el tiempo apremia.
