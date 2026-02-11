Siguen las bombas en Boca: Dicen que Riquelme se calentó con Cavani y Paredes

En Picado TV, Diego Yudcovsky aseguró que el presidente también estaría molesto con Edinson Cavani: “Yo creo que es muy difícil que Cavani vuelva a jugar. En Boca no gustó el video de las plantas. Riquelme siente que Cavani no hizo lo necesario con los tratamientos que le otorgó el club para volver a estar a la par del grupo”.

Cabe remarcar que el presidente optó por reunirse con Agustín Marchesín, Leandro Paredes y Miguel Merentiel como referentes del plantel, lo que sugiere que el uruguayo no estaría dentro de ese grupo considerado por Riquelme.

Será interesante ver cómo continúa la situación en Boca Juniors tras las reuniones mantenidas el pasado lunes 9 de febrero, ya que el nivel futbolístico mostrado hasta el momento por el equipo está lejos de ser el esperado.

Incluso en las victorias frente a Deportivo Riestra y Newell’s, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda no logró un buen rendimiento colectivo, más allá del resultado.

En ese contexto, el próximo compromiso del Xeneize será el domingo 15 de febrero, cuando reciba a Platense en la Bombonera por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, un encuentro clave para empezar a mostrar una mejor versión.

En cuanto al mercado de pases, la llegada de Edwuin Cetré está frenada y no está claro si su futuro estará en el club de la Ribera o si continuará en Estudiantes de La Plata.

El Xeneize tiene la posibilidad de incorporar hasta el 18 de febrero por la operación de Rodrigo Battaglia. Aún no utilizó ese cupo y el tiempo apremia.

