Informe: los 10 talentos Sub 21 que deslumbran en LATAM, con cuatro argentinos

"Futbolista inteligente, con lectura de espacios y manejo de tiempos. Puede jugar abierto por derecha o por dentro como enganche", lo define el informe. "Perfil técnico y elegante, zurdo con sensibilidad y andar natural. Comparable en estilo a Nico Paz, Valentín Carboni o Soulé", añade.

Sorprendió a propios y extraños, pero lo cierto es que Baroni es un baluarte para el equipo de Tévez. Vaya que lo es, que el partido de su debut -ante Newell's, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026-, dio una asistencia. Pocos días después, ante Vélez, volvió a dar otra asistencia. A los pocos días, ante Argentino de Merlo por Copa Argentina, marcó un gol.

El relevamiento distingue como fortalezas el uso inteligente del cuerpo para generar superioridades; buen posicionamiento defensivo; participación en pelota parada; controles orientados de calidad, buena pegada y remate; visión periférica y claridad en el pase.

El año pasado tuvo una citación a la Selección Argentina Sub17, comandada por Diego Placente.

Tobías Andrada, jugador de Selección en Vélez

Andrada es, con 19 años, titular indiscutido para Guillermo Barros Schelotto en Vélez. Ha sido titular en todos los partidos del Apertura 2026, con un gol incluido.

Fue parte de la Selección Argentina Sub 20 que salió subcampeona del Mundial disputado en 2025. Aquel equipo, dirigido por Placente, cayó en la final frente a Marruecos. A pesar de no ser titular, jugó todos los partidos.

"Extremo determinante que se integra de forma natural al juego. Ataca con diagonales, desmarques y ocupación inteligente de espacios", señala el informe. "Jugador demandante, siempre involucrado. Impacto en ambos lados del campo", dice.

Y las fortalezas que destaca son: rapidez en escaneos bajo presión; apoyos constantes y compromiso defensivo; intensidad sostenida en presión y persecuciones.

Nicolás Barros Schelotto, líder en Gimnasia de La Plata

Con la 10 en la espalda, Nicolás Barros Schelotto va camino a hacer todo para que lo dejen de asociar con su padre -Guillermo, actual DT de Vélez e ídolo de Boca- y lo empiecen a asociar exclusivamente por sus cualidades en el campo.

Su gol olímpico en la primera fecha del campeonato recorrió las redes sociales. Con 19 años, demostró cualidades para ser referente en la pelota parada de Gimnasia La Plata aunque no solo: "Carácter competitivo y liderazgo temprano. Buen entendimiento del juego colectivo", expresa el relevamiento.

Las fortalezas son: resistencia física bajo presión; protección de balón y pase vertical preciso; lectura para pausar y acelerar; compromiso defensivo en retroceso por banda.

Fabricio Pérez, explosión en la banda de Estudiantes

En un equipo que tiene al sector lateral -tanto izquierdo como derecho- uno de los caminos más importantes para atacar y que busca ser pragmático con sus ofensivas, Fabricio Pérez se inserta muy bien como delantero extremo. En el elenco de Eduardo Domínguez jugó todos los cotejos del Apertura 2026, debutando con Independiente y marcando un gol.

"Extremo proactivo, con rupturas constantes desde la gestación y transiciones rápidas de campo propio a rival. Ataca espacios ciegos y desequilibra en el último tercio", indica el relevamiento sobre este futbolista de 20 años.

Las fortalezas que menciona son: velocidad, profundidad y cambios de ritmo; apoyos y rupturas constantes; aporte en presión y recuperación; fuerte en duelos 1v1.

Ryoga Kida, el jugador más exótico lo tiene Argentinos Juniors

Ryoga Kida tiene 20 años y llegó a préstamo en 2024 a La Paternal. Proveniente del Nagoya Grampus, de Japón, tuvo un buen desempeño en la Reserva y Nico Diez lo subió a Primera este año. La dirigencia del Bicho decidió extender la cesión hasta fines de 2026.

Tuvo su debut en Argentinos Juniors en el primer partido del campeonato en juego, ante Sarmiento de Junín.

"Perfil ofensivo con buen 1v1, engaño y generación de espacios", enfatiza el informe, además de "jugador vertical y directo".

Fortalezas: soltura para encarar; lectura para atacar espacios; resolución rápida en el último tercio

Chile, Paraguay, Colombia y Uruguay: las otras promesas de América Latina

El informe de LDP pone el foco en otros cinco futbolistas:

Agustín Dos Santos (categoría 2008) - Nacional, de Uruguay

César Miño (categoría 2007) - Guaraní, de Paraguya

Felipe Faúndez (categoría 2006) - O'Higgins FC, de Chile

Patricio Pacífico (categoría 2006) - Defensor Sporting, de Uruguay

Halam Stiven Loboa (categoría 2006) - Deportivo Independiente de Medellín (DIM), de Colombia

