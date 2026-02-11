El intendente de Pilar, Federico Achával, lidera el ránking que elabora cada mes CB Consultora: él es el alcalde municipal más valorado por sus vecinos en el conurbano, con una imagen positiva del 62,2%.
ALCALDES DEL GBA
Federico Achával superó a Leonardo Nardini (y a Javier Milei)
Federico Achával, alcalde Pilar, lidera el más reciente ranking de valoración que realiza CB Consultora, superando a Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas.
Achával también es el referente político mejor valorado por los pilarenses, 23,1 puntos arriba del presidente Javier Milei, que cayó 4 puntos desde noviembre.
Achával acumula
- 35,2% de respuestas por la opción “Buena”,
- 27% de “Muy Buena”,
- 16,9% “Mala” y
- 17,3% “Muy Mala”.
Entonces, él consigue 62,2% de valoraciones positivas contra 34,2% negativas, con un diferencial positivo de 28 puntos.
En cuanto a Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), tiene 61,5%.
Y detrás Jaime Méndez (San Miguel), con 59,7%.
El 4to. puesto es para Federico Otermin (Lomas de Zamora), con 58,9%.
Detrás vienen Fernando Gray (Esteban Echeverría) con 58,1%; y
Juio Zamora (Tigre), con 58,4%.
Los intendentes con peores desempeños fueron
- Lucas Ghi (Morón), con un diferencial negativo de -15,8 puntos, seguido por
- Pablo Descalzo (Ituzaingó), con -14,3% y
- Fernando Moreira (San Martín), con -12,2%.
Acerca de Javier Milei, muestra su imagen positiva más alta en Vicente López (44,5%) y su nivel más bajo de aprobación se registra en La Matanza, con (23,1%).
En Pilar está en el 5to. escalón, con un 39,1% de imagen positiva.
El gobernador Axel Kicillof tiene su imagen positiva más alta en Florencio Varela (52,8%) y su más baja en San Isidro (25,2%).
En Pilar él tiene un 38,9% y se ubica en el puesto 20 del conurbano.
Milei tiene una imagen positiva más alta que Kicillof sólo en 4 de los 24 distritos del conurbano: Pilar, San Isidro, Tigre y Vicente López.
------------------------------------
Más contenido en Urgente24
El Trece se queda sin el pan y sin la torta: La conductora que amenaza con irse si no vuelve otra
Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así
"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante
ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias