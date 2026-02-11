urgente24
ACTUALIDAD Federico Achával > Javier Milei > Leonardo Nardini

ALCALDES DEL GBA

Federico Achával superó a Leonardo Nardini (y a Javier Milei)

Federico Achával, alcalde Pilar, lidera el más reciente ranking de valoración que realiza CB Consultora, superando a Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas.

11 de febrero de 2026 - 00:03
Federico Achával.

El intendente de Pilar, Federico Achával, lidera el ránking que elabora cada mes CB Consultora: él es el alcalde municipal más valorado por sus vecinos en el conurbano, con una imagen positiva del 62,2%.

Achával también es el referente político mejor valorado por los pilarenses, 23,1 puntos arriba del presidente Javier Milei, que cayó 4 puntos desde noviembre.

Achával acumula

  • 35,2% de respuestas por la opción “Buena”,
  • 27% de “Muy Buena”,
  • 16,9% “Mala” y
  • 17,3% “Muy Mala”.

Entonces, él consigue 62,2% de valoraciones positivas contra 34,2% negativas, con un diferencial positivo de 28 puntos.

intendentes

En cuanto a Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), tiene 61,5%.

Y detrás Jaime Méndez (San Miguel), con 59,7%.

El 4to. puesto es para Federico Otermin (Lomas de Zamora), con 58,9%.

Detrás vienen Fernando Gray (Esteban Echeverría) con 58,1%; y

Juio Zamora (Tigre), con 58,4%.

Los intendentes con peores desempeños fueron

  • Lucas Ghi (Morón), con un diferencial negativo de -15,8 puntos, seguido por
  • Pablo Descalzo (Ituzaingó), con -14,3% y
  • Fernando Moreira (San Martín), con -12,2%.

Acerca de Javier Milei, muestra su imagen positiva más alta en Vicente López (44,5%) y su nivel más bajo de aprobación se registra en La Matanza, con (23,1%).

milei en municipios

En Pilar está en el 5to. escalón, con un 39,1% de imagen positiva.

El gobernador Axel Kicillof tiene su imagen positiva más alta en Florencio Varela (52,8%) y su más baja en San Isidro (25,2%).

En Pilar él tiene un 38,9% y se ubica en el puesto 20 del conurbano.

Milei tiene una imagen positiva más alta que Kicillof sólo en 4 de los 24 distritos del conurbano: Pilar, San Isidro, Tigre y Vicente López.

