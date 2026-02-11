Federico Achával superó a Leonardo Nardini (y a Javier Milei)

Y detrás Jaime Méndez (San Miguel), con 59,7%.

El 4to. puesto es para Federico Otermin (Lomas de Zamora), con 58,9%.

Detrás vienen Fernando Gray (Esteban Echeverría) con 58,1%; y

Juio Zamora (Tigre), con 58,4%.

Los intendentes con peores desempeños fueron

Lucas Ghi (Morón) , con un diferencial negativo de -15,8 puntos, seguido por

, con un diferencial negativo de -15,8 puntos, seguido por Pablo Descalzo (Ituzaingó) , con -14,3% y

, con -14,3% y Fernando Moreira (San Martín), con -12,2%.

Acerca de Javier Milei, muestra su imagen positiva más alta en Vicente López (44,5%) y su nivel más bajo de aprobación se registra en La Matanza, con (23,1%).

milei en municipios

En Pilar está en el 5to. escalón, con un 39,1% de imagen positiva.

El gobernador Axel Kicillof tiene su imagen positiva más alta en Florencio Varela (52,8%) y su más baja en San Isidro (25,2%).

En Pilar él tiene un 38,9% y se ubica en el puesto 20 del conurbano.

Milei tiene una imagen positiva más alta que Kicillof sólo en 4 de los 24 distritos del conurbano: Pilar, San Isidro, Tigre y Vicente López.

