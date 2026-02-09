"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante

Sin embargo, Rincón asegura anticipar cada crítica y ya tiene su coraza lista. Consciente de que sus declaraciones la pondrían nuevamente en el banquillo de los acusados, decidió blindarse con una declaración de principios que deja claro su posicionamiento actual: ya no le importa lo que piensen de ella.

"Fue una liberación. Hoy no me interesa que digan que estoy loca, porque claramente está todo a la vista", cerró con firmeza.

Embed - LA NACION on Instagram: "En una entrevista con Pía Shaw (@piashaw) en LA NACION, Andrea Rincón habló sin rodeos sobre la música, los mensajes que —según su mirada— se transmiten en recitales masivos y el impacto que tienen en los jóvenes. Desde su experiencia personal, cuestionó letras, símbolos y rituales que considera ajenos a Dios. “Decirlo fue una liberación”, afirmó. Hoy, con un camino espiritual definido, sostiene que ya no le importa el qué dirán: dice sentirse protegida por su fe y convencida de que “todo está a la vista”. Mirá la entrevista completa en el canal de YouTube de LA NACION." View this post on Instagram Publicación en Instagram de La Nación.

La actriz transitó un largo camino de transformación personal que incluye años de rehabilitación, alejamiento de las adicciones y un giro espiritual radical que la llevó a abrazar el cristianismo evangélico. Esa nueva Andrea que emergió de las cenizas de su pasado turbulento es quien hoy se planta frente a las cámaras sin filtros y sin miedos. Mientras una parte del público la señala como fanática o desequilibrada, ella se muestra imperturbable, convencida de que su misión es alertar sobre lo que considera peligros reales que acechan a la juventud desde los escenarios.

