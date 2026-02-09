"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante

Andrea Rincón parece haber encontrado su nuevo lugar en el ojo del huracán, y lejos de incomodarle, lo habita con una convicción que descoloca a propios y extraños. La actriz y modelo lleva meses siendo el blanco de críticas despiadadas por su conversión al evangelismo, un cambio de vida que muchos simplemente no digieren. Pero si pensaban que ya había tocado el límite de lo polémico, las recientes declaraciones sobre Milo J dejaron a todos con la boca abierta.
Durante una entrevista con Pía Shaw para La Nación, Andrea Rincón criticó un show de Milo J y sus dichos, una vez más, provocaron polémica.
En una entrevista con Pía Shaw para La Nación, Rincón lanzó acusaciones que hicieron temblar el mundo del espectáculo argentino. La ex participante de Gran Hermano apuntó directamente contra el rapero del momento, asegurando que en su última presentación en el estadio de Vélez realizó un ritual umbanda que, según su visión, tiene connotaciones oscuras y peligrosas para quienes asistieron al show.
"Hacen ritos satánicos en los recitales, están comprando almas con la música", disparó sin anestesia. Pero lejos de quedarse en generalidades, fue más allá y profundizó en lo que considera una estrategia deliberada de ciertos artistas para captar seguidores vulnerables. Según su perspectiva, estos músicos se aprovechan de jóvenes desprotegidos espiritualmente, manipulándolos a través de performances cargadas de simbolismo religioso afrobrasileño.
La polémica escaló cuando mencionó específicamente al intérprete de "Rara vez" y detalló lo que vio en su recital. "Claramente Milo J está totalmente poseído. Le meten cosas a la gente con la música. En un recital metió un 'santo' y después lo empezó a acuchillar; claramente no es un santo bueno", afirmó con una seguridad que no deja espacio para matices.
Sus palabras generaron un terremoto instantáneo en redes sociales, donde los fanáticos del cantante salieron en masa a defenderlo, mientras que otros apoyaban completamente los dichos de la actriz.
Sin embargo, Rincón asegura anticipar cada crítica y ya tiene su coraza lista. Consciente de que sus declaraciones la pondrían nuevamente en el banquillo de los acusados, decidió blindarse con una declaración de principios que deja claro su posicionamiento actual: ya no le importa lo que piensen de ella.
La actriz transitó un largo camino de transformación personal que incluye años de rehabilitación, alejamiento de las adicciones y un giro espiritual radical que la llevó a abrazar el cristianismo evangélico. Esa nueva Andrea que emergió de las cenizas de su pasado turbulento es quien hoy se planta frente a las cámaras sin filtros y sin miedos. Mientras una parte del público la señala como fanática o desequilibrada, ella se muestra imperturbable, convencida de que su misión es alertar sobre lo que considera peligros reales que acechan a la juventud desde los escenarios.
