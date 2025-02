Milo J denunció censura de Milei: Cancelaron su show con pruebas falsas y represión

El propio Milo J denunció en sus redes sociales que el Gobierno usó información falsa para impedir el show. "Mostraron papeles y datos de salud y planes de evacuación que eran falsos, de salidas de emergencias que sí están y dijeron que no estaban", expresó en un video. "Se lo llevaron a una jueza y nos suspendieron el evento porque ya saben cómo funciona todo esto… No voy a poder dar el show que tenía pensado, estoy muy triste", agregó. "Supongo que juntar a 20 mil personas en un espacio de memoria no le gusta al Gobierno", concluyó.