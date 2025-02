Cedes respondió a Alejandro Fantino (y Gordo Dan amenaza a Llach)

“Muchos de estos tipos y estas fundaciones, sobre todo como Cedes, viven vendiendo informes al exterior. Estos tipos cobran en dólares y sus informes también. Con tres informes mensuales se alquilan un yate en Rímini [en Italia], ponen a cuatro odaliscas a bailar, traen a dos cobras que salen de una canasta con un hindú tocando una flauta traversa, se hacen pasar Coppertone en la espalda, se van con el barquito a las Bahamas y nadan con los delfines. Todo mientras vos y yo estamos sacando el agua para ver si sacamos un paty para fritar en Sauce Viejo”, dijo el periodista oficialista en su programa de streaming.

"Cobran en dólares, boludo. Estos tipos necesitan la devaluación. El Gobierno cree que hay economistas como estos. ¿Vieron cuando Javier habla de ‘econochantas’? Habla de estos, de este tipo de personajes. Cobran en dólares, no les sirve este peso y los tipos juegan para el gran empresariado argentino”, agregó.

Estas declaraciones de Fantino fueron replicadas por todo el aparato en redes de los libertarios. Y provocó, incluso, un insólito cruce entre Gordo Dan y Lucas Llach, asesor de Federico Sturzenegger.

Gordo Dan a Lucas Llach: "Último aviso"

Lucas Llach defendió a los economistas de Cedes, y acusó a Alejandro Fantino de decir una "berreteada". Y el Gordo Dan salió con los tapones de punta,

"Lo de Fantino diciendo que economistas del CEDES quieren tipo de cambio alto para ganar más guita es de las mayores berreteadas que he escuchado últimamente. He discutido con varios de ellos durante décadas, especialmente porque no les disgusta el cepo y xq defendían el tc inflacionario de Néstor, pero es su posición de toda la vida, no es por guita. Tienen papers teóricos sobre el tema", argumentó Llach.

Rápidamente, Gordo Dan -Daniel Parisini- le advirtió: "no podés defender a los que bardean al Gobierno por no querer devaluarle el sueldo a los pobres, siendo parte del Gobierno". " Último aviso", amenazó.

Dato aparte: mientras se discute el atraso cambiario y el Gobierno niega devaluación, hay que recordar que Milei ya devaluó 118% cuando comenzó su gestión, muchos parecen olvidarlo...

Volviendo a la pelea virtual, lejos de amedrentarse, Llach le respondió fuerte: “Primero, no me rompas los huevos que estoy viendo Riestra-Central. Segundo, opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo!”, replicó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/lucasllach/status/1889789283822616992&partner=&hide_thread=false primero: no me rompas los huevos que estoy viendo riestra-central. segundo: opino lo que me chifla el moño. Fuerte abrazo! — lucas llach (@lucasllach) February 12, 2025

Ya ha quedado más que claro que cualquiera que cuestione o marque diferencias con el Presidente será "ejecutado" y recibirá la "guillotina", tal como graficó Javier Milei sobre la expulsión de Ramiro Marra de La Libertad Avanza.

Sin ir más lejos, esta misma semana Milei echó a Sonia Cavallo, la embajadora argentina ante la OEA, tras las críticas de su padre, Domingo Cavallo, y el mismo día desplazó también a Mariano de los Heros, titular del Anses, luego de anunciar un proyecto de reforma jubilatoria. "No tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda", fue la explicación del mandatario sobre la salida de este último.

En medio de las críticas de los libertarios a Cedes y a LLach, el periodista de La Nación Francisco Jueguen, mostró que el propio Javier Milei había publicado un escrito en Cedes. ¡Chan!

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/fjueguen/status/1889448821958070580&partner=&hide_thread=false En el CEDES publican muy buenos economistas. A saber… pic.twitter.com/V6B9tCKQGO — Francisco Jueguen ® (@fjueguen) February 11, 2025

Fantino contra Cedes: Fuerte respaldo a los economistas

En X, muchos economistas y comunicadores salieron a respaldar a Cedes, tras las críticas de Alejandro Fantino.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/juancahallak/status/1889402805267710295&partner=&hide_thread=false Tuve de profesores a Frenkel y a Fanelli en grado y posgrado hace años. Soy colega actualmente de @mgrapetti y Seba Katz. Profesionales de primera. Colegas economistas en el gobierno: cuánto van a dejar pasar sin levantar la voz? Así nos vamos a manejar? Vergonzoso, sin palabras. https://t.co/2NErZDiQ6A — Juan Carlos Hallak (@juancahallak) February 11, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eduardoyeyati/status/1889750917186015317&partner=&hide_thread=false Duele tener que aclarar esto: 1) CEDES es una institución decana de la economía argentina; 2) los citados son investigadores/docentes de la mayor honestidad intelectual (uno de ellos, alto funcionario del BCRA); 3) no hay odaliscas en Rimini.

No naturalicemos purgas y escraches. — eduardo yeyati (@eduardoyeyati) February 12, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/jgadano/status/1889634834621911300&partner=&hide_thread=false Tengo la sensación de que con lo del CEDES se cruzó un límite. Un ataque a un centro de investigación porque no les gusta lo que publican. No deberíamos normalizar eso. — Julián Gadano (@jgadano) February 12, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/cpallotti/status/1890039291927282001&partner=&hide_thread=false No es denostando a entidades como @cedes_org que se crece, sino por el debate plural y constructivo. El peor camino es el pensamiento monopólico que tanto daño ha causado en el pasado. https://t.co/zjerB1nCvy — Carlos Pallotti (@cpallotti) February 13, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/alejo_radonjic/status/1889425066267685027&partner=&hide_thread=false Papelón de Fantino con lo del Cedes. No sabía ni quiénes eran las personas a las que acusaba. Le pegaron desde los dos lados de la grieta. Chapoteando en el barro. Ojo, no es por ahí. — alejandro radonjic (@alejo_radonjic) February 11, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/gabrielmpalazzo/status/1889340248494117202&partner=&hide_thread=false Es surrealista Fantino acusando a Frenkel, Fanelli, Martín, Seba Katz y todo el CEDES, al cual pertenezco orgullosamente, de decir que hay apreciación por un interés propio. Dice que ellos van a un yate y no la reman como él...

Es una verguenza y una falta de respeto. — Gabriel Palazzo (@gabrielmpalazzo) February 11, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/agustincampero/status/1889481345081999436&partner=&hide_thread=false El CEDES es de altísimo nivel. Prestigioso en su producción, equipos y contribuciones al debate público.

Frenkel, Fanelli y Katz fueron docentes míos. Rigurosos, divertidos, arriesgados. Rapetti es un economista valiente y brillante.

Por más CEDES y menos operaciones miserables — Agustín Campero (@agustincampero) February 12, 2025

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/caterinack/status/1889443505786732629&partner=&hide_thread=false También soy economista, pero no tengo el cv para decirme colega de Roberto Frenkel. En todo caso adhiero a estas palabras. El cedes es un lugar serio con gente seria que opina lo mismo hace muchos años. No hace falta coincidir para darles apoyo. https://t.co/LVlTrWQh8A — CACK (@caterinack) February 11, 2025

-----------------

Más contenido en Urgente24:

Alarmas en el Gobierno: Dividir entre A24 y LN+ podría costarle caro

La estafa que usa a Mercado Pago como cebo y pocos detectan a tiempo

La miniserie de 8 episodios que está en Max y todos están recomendando

Se pudre: Productores advierten pérdida de toneladas de frutas

ARCA impone nuevos límites a transferencias desde billeteras virtuales