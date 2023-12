Javier Milei. Para la muestra basta un botón

La megadevaluación de Javier Milei es la más agresiva del último quinquenio. El aumento del tipo de cambio oficial de casi 120 por ciento, no tiene precedentes en una gestión presidencial de siete días. A pesar de que muchos no lo tomaron en serio, el presidente de la nación no se abstuvo de nada. Muchos le reprochan un hacer símil a de su admirado Carlos Menem, quien todos recordamos supo sincerar en su momento: "Si les hubiera dicho lo que iba a hacer, no me hubieran votado..."