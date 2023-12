Israel atacó Rafah contra el ingreso de armas: ¿y el cruce?

image.png Bombardeo de Israel en Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto. Foto: REUTERS.

Ubicado en el norte del Sinaí de Egipto, el cruce de Rafah es el único paso fronterizo entre Gaza y jurisdicción egipcia. Allí hay una valla de 12,8 kilómetros que separa al enclave palestino del desierto del Sinaí.

Ahora Bien, en el ataque israelí a Jan Yunis, 2 civiles murieron y otros 30 resultaron heridos: entre las victimas hay desplazados desde el norte, según lo reportó un corresponsal de la agencia de noticias local WAFA.

Además ocho personas más fallecieron en un ataque aéreo contra una vivienda en el área de Ma'an, al este de Jan Yunis. En cuanto a las víctimas fatales del bombardeo a Rafah, 25 personas murieron y hay decenas de heridos.

image.png Jan Yunis después de bombardeos israelíes | Gentileza RT

image.png Palestinos inspeccionan el lugar de un ataque israelí contra una casa en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, el 15 de diciembre de 2023.(Crédito de la foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS)

No obstante, las FDI destruyeron la infraestructura terrorista de Hamas, sus puestos de vigilancia y almacenamientos de armas. Con ello se reduce la capacidad de la milicia palestina de rearmarse y reabastecerse en municiones, en medio de la guerra. A su vez, esto ha minimizado la capacidad de que Hamas secuestre convoys humanitarios del paso fronterizo, pese a que organismos de DD.HH. internacionales han condenado este ataque de Israel.

image.png Hombres y niños viven en refugios improvisados fuera de las escuelas de la ONU en Rafah, mientras decenas de mujeres y niñas se apiñan en cada aula

Estados Unidos solicita a Israel que "baje un cambio"

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo al premier israelí Benjamín Netanyahu que la Casa Blanca pretende que Israel vaya hacia una fase menos intensa de guerra en Gaza “en un futuro próximo”.

Sullivan está ahora en Israel para discutir la ofensiva militar de las FDI en el enclave palestino, ‘craneando’ la asistencia humanitaria y evaluando las secuelas de la guerra a nivel regional. También visitó Riad para reunirse con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman, el gobernante de facto del reino, quien ha tenido un papel clave en la liberación de los rehenes.

image.png Los palestinos dicen que los niños y los ancianos hacinados en las zonas de evacuación sufren enfermedades respiratorias y de la piel debido a la falta de higien

"[Jake] habló sobre una posible transición de lo que llamaríamos operaciones de alta intensidad, que es lo que estamos viendo hacer ahora, a operaciones de menor intensidad en algún momento en el futuro cercano", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kirby, este jueves.

La declaración de Kirby sucede poco después de Sullivan se reuniera con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, quien advirtió que “se necesitará un largo período de tiempo, durará más de varios meses” para que Israel derrote a Hamás.

Pero la administración de Joe Biden está enfrascada en los decesos de civiles palestinos, que para la Casa Blanca nada tienen que ver con el terrorismo de Hamas, calificándolos como una violación a los derechos humanos e incluso han pedido al gobierno israelí un poco más de ‘mesura’ con el tema de bloqueo humanitario y el asedio a hospitales.

Quiero que se centren en cómo salvar vidas civiles. No dejen de perseguir a Hamás, pero tengan más cuidado Quiero que se centren en cómo salvar vidas civiles. No dejen de perseguir a Hamás, pero tengan más cuidado

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se distancia de Israel por el asedio brutal en Gaza y aconseja a tal país un cambio de gobierno.

image.png Biden y el premier de Israel

Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, quien advirtió en su última visita a Israel que no persigan la sed de venganza tras el ataque de Hamas, cuestionó públicamente el “bombardeo indiscriminado” del Estado judío a la Franja de Gaza, haciendo alusión a las embestidas de las FDI a los hospitales y centros de refugiados del enclave palestino – ya sea por error o a drede–- lo que constituye un claro delito de lesa humanidad al violar los tratados de Ginebra.

image.png

"Están empezando a perder apoyo", dijo el líder demócrata en un evento privado en Washington para recaudar fondos destinados a su campaña de reelección en las presidenciales del 2024.

Biden criticó duramente al actual gobierno de Benjamin Netanyahu, catalogándolo como el "más conservador de la historia de Israel" y aseverando que éste "no quiere una solución de dos Estados", es decir, la convivencia pacífica de una Nación Palestina y un Estado judío.

Tenemos la oportunidad de empezar a unir la región [...] y ellos siguen queriendo hacerlo. Pero tenemos que asegurarnos de que 'Bibi' (Netanyahu) entienda que tiene que hacer algunos movimientos. No se puede decir que no haya ningún Estado palestino en el futuro Tenemos la oportunidad de empezar a unir la región [...] y ellos siguen queriendo hacerlo. Pero tenemos que asegurarnos de que 'Bibi' (Netanyahu) entienda que tiene que hacer algunos movimientos. No se puede decir que no haya ningún Estado palestino en el futuro

El gobierno de USA se opone a la recolonización de Israel sobre el enclave palestino una vez finalizada la guerra y apuesta por que la Autoridad Nacional Palestina, que actualmente dirige partes de la Cisjordania ocupada y está hace años en reyerta con Hamas, asuma también el gobierno de Gaza.

image.png

Ahora bien, tales declaraciones de tal mandatario concuerdan con el malestar social al interior del Estado de Israel. Es que la ciudadanía considera que los servicios de Inteligencia, los cuales responden a Netanyahu, fallaron en la masacre del 7 de octubre al no anticiparse a la embestida sorpresa de Hamas. Y es más, previo al ataque, la sociedad israelita se había manifestado en las calles más de 27 veces contra la polémica reforma judicial impulsada por el actual gobierno judío.

Ello se debe al aspecto más controvertido de la reforma judicial, que es la privación a la Corte Suprema de una de sus armas más poderosas: la capacidad de censurar la acción del gobierno como “irrazonable ”. Permite al Tribunal Supremo revisar y revocar decisiones del Gobierno sobre la base de si es razonable o no sobre cuestiones éticas, señalar riesgos de corrupción o conflicto de intereses, sin tener que calificarlos sobre el fondo. Es una salvaguardia, cuya mera existencia impone cierta moderación al ejecutivo.

image.png

“[Netanyahu] sabe que una vez que Israel reduzca su ofensiva terrestre en Gaza –casi con seguridad en unas pocas semanas– no podrá contener la inundación política: en un futuro no muy lejano, su coalición de gobierno perderá su poder y mayoría parlamentaria”, escribió Anshel Pfeffer, columnista y biógrafo de Netanyahu, en el periódico israelí Haaretz. “Intentará retrasar ese momento, pero sus instintos políticos le dicen que tendrá que luchar en unas elecciones pronto, y todas las encuestas dicen que perderá, por un amplio margen. Por eso está tratando de trazar las líneas de batalla de la campaña”, añadió.

Dicho esto, en el discurso de Joe Biden del martes en Washington, tal líder demócrata planteó que Israel debería cambiar a su gobierno para encontrar una solución razonable al actual conflicto bélico en Gaza, activado claramente por el ataque sorpresa de Hamas.

No obstante, Estados Unidos fue el único miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) que votó la semana pasada en contra de una resolución que pedía un alto el fuego en Gaza, y por ende la medida no salió adelante por el poder de veto que posee tal país en el organismo.

image.png

“La seguridad de Israel puede descansar en Estados Unidos, pero ahora mismo tiene más que Estados Unidos. Tiene a la Unión Europea, tiene a Europa, tiene a la mayor parte del mundo apoyándoles", expresó Biden en su oratoria en Washington.

Estados Unidos viene presionando a Israel para que reduzca la baja de civiles y desbloquee la ayuda humanitaria en Gaza, en medio del desplazamiento de 2,5 millones de palestinos ante el asedio israelí.

“Está muy claro que [Israel] quiere continuar la operación militar en el sur, que quiere sacar a los rehenes y quiere degradar la infraestructura de Hamas y matar o capturar a los líderes. Y van a continuar hasta haber hecho las tres cosas”, dijo un funcionario occidental.

Antes de la actual guerra Israel-Hamas, incluso Biden y otros funcionarios estadounidenses habían expresado su preocupación por figuras “extremas” –como los ministros ultranacionalistas Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich– en el gabinete de Netanyahu, así como por la violencia de los colonos judíos contra los palestinos en la ocupada Cisjordania, según el Financial Times, violencia que se incrementó con nuevos 336 ataques de colonos contra palestinos en cifras oficiales de la ONU.

