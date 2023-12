Donald Trump admitió que tomará represalias contra demócratas

image.png Donald Trump y el presentador de Fox News Sean Hannity.

El martes (6/12) en una entrevista con Fox News prometió convertirse en “dictador” solo el primer día si los estadounidenses vuelven a ubicarlo en el Despacho Oval.

"Bajo ninguna circunstancia, ¿le promete a Estados Unidos esta noche que nunca abusará del poder como represalia contra nadie?” le preguntó el presentador a Trump en la entrevista grabada en Davenport, Iowa, el martes.

“Excepto el primer día”, respondió Trump. En ese “primer día” confesó que usaría sus poderes presidenciales para cerrar la frontera sur con México y ampliar la extracción de petróleo.

Trump luego repitió su afirmación. "Amo a este tipo", dijo sobre el presentador de Fox News. “Él dice: 'No vas a ser un dictador, ¿verdad?' Le dije: 'No, no, no, excepto el primer día. Estamos cerrando la frontera y estamos perforando, perforando, perforando. Después de eso, ya no soy un dictador'”, amplió.

1 mes atrás en diálogo con Univision, Trump adelantó que utilizará al FBI y al Departamento de Justicia como armas contra sus oponentes de la misma manera que han sido utilizadas contra él.

“Han hecho algo que permite que el próximo partido... si resulta que soy presidente y veo a alguien a quien le está yendo bien y me golpea muy mal, digo: 'Baja y acusalo'. Estarían fuera del negocio. Estarían fuera de las elecciones”.

Los demócratas pensaron que las imputaciones penales extinguirían sus aspiraciones electorales; por el contrario, Trump sigue gozando de un liderazgo fuerte en los sondeos y en la nómina republicana que aventaja a la mayoría de su correligionarios por mucho. Proveen el alimento de su discurso que estalla contra sus caras.

Una encuesta de SSRS del 8 de noviembre corroboró los resultados de otra anterior del New York Times y Siena College, publicada el pasado 5 de noviembre. El expresidente Donald Trump le sacaba cuatro puntos de ventaja (49 % frente a 45 %) al actual gobernante de Estados Unidos, Joe Biden. Algo es cierto. La revancha entre el republicano y el demócrata es algo ineludible.

Sin embargo, en sondeo de 16 de noviembre revelado por Telemundo la diferencia se achicó: Trump (48%) y Biden (46%). Asimismo el expresidente sigue liderando con (64 %) en la nómina republicana; lo sigue Ron Desantis con apenas (16%).

Trump, a sabiendas de la amplia ventaja, no participa de los debates republicanos. Mientras estos rivales se reunirán este miércoles en la Universidad de Alabama en Tuscaloosa para el cuarto debate interno, el favorito del Partido Republicano pasará la noche en un evento para recaudar fondos en Florida.

Biden en caída

Impopular y débil, el principal argumento electoral de Joe Biden es el peligro a la democracia que representa la vuelta de Trump a la presidencia. El demócrata lucha por obtener la aprobación de un público escéptico, con una creciente insatisfacción por su manejo de la economía y la inmigración, su vejez y sus relaciones con Ucrania.

Él mismo sabe que bajo las circunstancias actuales de USA él no es la mejor oferta demócrata. Incluso recientemente no se mostró fuerte y convincente con su candidatura.

image.png Joe Biden sigue incomodando a sus seguidores con sus lapsus, tropiezos y parálisis.

Tras la entrevista de Trump, Biden expresó no estar seguro de buscar la reelección si Trump no estuviera en la carrera presidencial. Pareciera que su candidatura solo existe en función de la del favorito republicano,

“Pero no podemos dejarlo ganar”. “Él está aspirando, y yo tengo que aspirar”. Biden, de 81 años, si gana los comicios, concluiría su segundo mandato en 2029 con 86 años.

Más contenido de Urgente24

La metamorfosis (Javier Milei según Franz Kafka)

Javier Milei: Giacomini objeta que imite a Carlos Menem}

Ciudadanía Italiana: Cambios inesperados y nuevos requisitos

Javier Milei en GTA VI estalla las redes: ¿Real o fake?

Con Bausili en el Central Luis Caputo advierte: "Recibimos la peor herencia de la historia"