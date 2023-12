Javier Milei en GTA VI estalla las redes: ¿Real o fake? 

También podés leer: El videojuego más ambicioso de la década anunció estreno

El GTA VI lo dará todo

El GTA VI estuvo más de diez años en desarrollo y no será lanzado sino hasta el 2025, en lo que, se espera, resultará el estreno más esperado de los últimos tiempos. Confirmado para PS5 y Xbox One, aunque no para PC.

No se sabe nada de la historia, solo que seguirá la vida de dos delincuentes que deberán adoptar una actitud fuerte ante la ciudad Vice y darle todo por cumplir con sus fechorías y subir de nivel, como en cualquier otro juego de la franquicia.

image.png

Hay expectativas altas en la sexta entrega, en especial porque RockStar viene del Red Dead Redemption 2 que, a nivel de estructura narrativa, es considerado uno de los mejores juegos de la historia. Y no es para menos, todo un logro que no tiene nada que envidiarle a las grandes películas de Coppola ni a producciones seriéfilas más recientes como Breaking Bad.

La gran duda es si el GTA VI estará a la altura, o será otro juego más con buena jugabilidad e historia mediocre, u olvidable. Queda esperar. El tráiler de por sí alcanzó más de 88 millones de reproducciones en 24 horas.

Por cierto: ¿tendrá más de Javier Milei?

Netflix y GTA: ¿Cómo podrán jugarse videojuegos en streaming?

Netflix y GTA. Sí, se viene una grande. La 'N roja' se alía con Rockstar Games para ofrecer la trilogía original de Grand Theft Auto en streaming. Los suscriptores de Netflix podrán disfrutar de los clásicos GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas en sus dispositivos móviles a partir de diciembre.

image.png

Netflix no se conforma con ser el líder indiscutible del streaming de series y películas. Ahora también quiere conquistar el mercado de los videojuegos y, para ello, ha cerrado un acuerdo con Rockstar Games, la compañía detrás de la exitosa saga Grand Theft Auto (GTA).

Así, los usuarios de Netflix podrán jugar a la trilogía original de GTA, compuesta por GTA III, GTA: Vice City y GTA: San Andreas, en sus teléfonos móviles a través de la aplicación de Netflix.

-------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Mar del Plata: Locura por precios para alquilar (+150%)

Florianópolis: 4 paseos que enamoran en la Isla de la Magia

Chau a las tarjetas de crédito y débito convencionales: Cómo serán en 2024

Banco Nación anuncia 12 cuotas sin interés: Cuándo comprar

La paradisíaca playa de Argentina con arena blanca y aguas claras