De Javier Milei a Elon Musk. "Tenemos que hablar, Elon"

John Stuart Mill

También evocó a otro teórico, John Stuart Mill que planteó que "una sociedad donde hace tanto hincapié en la igualdad a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde".

"Es la historia de la Argentina. El punto es que la justicia social es injusta, no hay nada más injusto que eso", se lo escucha expresar al libertario.

Logro liberal

En la misma línea destacó que "el gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley" y resaltó:

Cuando vas por el tema de la justicia social que es la redistribución del ingreso, lo que haces es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso para distribuir antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona Cuando vas por el tema de la justicia social que es la redistribución del ingreso, lo que haces es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso para distribuir antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona

La publicación superó los 25 mil me gusta y fue compartida unas 30 mil veces, incluso por el propio Milei, junto con un breve mensaje: “We need to talk, Elon…”, que traducido sería. “Tenemos que hablar, Elon”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAgustinLaje%2Fstatus%2F1732066794611904517&partner=&hide_thread=false Elon Musk comparte un clip de @JMilei en el que explica la estafa y la violencia que supone la concepción socialista de la justicia. https://t.co/dXITQilhN9 — Agustín Laje (@AgustinLaje) December 5, 2023

