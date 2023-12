Israel/USA: Crecen las diferencias sobre el día después

De hecho la semana pasada, Netanyahu ha dicho ante los los legisladores que la única diferencia entre entre él y Hamás es que este último quiere destruir a Israel inmediatamente, mientras que el primero simplemente quiere hacerlo por etapas.

En ese sentido, según consignó The Times of Israel, Israel instó a Estados Unidos a no seguir hablando públicamente sobre la solución de dos Estados.

Incluso el mismo líder de la oposición, Yair Lapid, también ha expresado su malestar por la retórica revivida de la administración Biden sobre la necesidad de una solución de dos Estados desde el estallido de la guerra.

El presidente Isaac Herzog explicó que la nación está traumatizada aún por la masacre del 7 de octubre y que no es momento de discutir el día después en Gaza.

“Lo que quiero instar es a que no se diga simplemente 'solución de dos Estados'. ¿Por qué? Porque aquí hay un capítulo emocional que hay que abordar. Mi nación está de luto. Mi nación está traumatizada”, dijo Herzog en una entrevista con The Associated Press.

“Para volver a la idea de dividir la tierra, negociar la paz o hablar con los palestinos, etc., hay que lidiar ante todo con el trauma emocional que estamos atravesando y con la necesidad y demanda de una solución total. Sensación de seguridad para todas las personas”.

Uno de los funcionarios israelíes consultado por el diario sostuvo: “Una solución de dos Estados después de lo ocurrido el 7 de octubre es una recompensa para Hamás. No hay ningún apetito en Israel en todo el espectro político por la idea de dos Estados".

Netanyahu es “un buen amigo, pero creo que tiene que cambiar”, dijo Biden en un acto de recaudación de fondos de campaña el martes. "No se puede decir que no habrá ningún Estado palestino en el futuro".

image.png Funcionarios de Israel claman ocupación completa de Gaza después de la guerra y reconstrucción de los asentamientos.

"Tenemos que trabajar para unir a Israel de una manera que prevea el comienzo de... una solución de dos Estados", añadió.

Incluso, hay otros funcionarios que adelantan una ocupación completa de Gaza después de la guerra y reconstrucción de los asentamientos.

El vocero de esta postura fue el ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, del partido de extrema derecha Otzma Yehudit. Argumentó su visión alegando que los palestinos son incapaces de controlar el territorio sin convertirlo en un foco de terrorismo.

“Cualquiera que hoy esté vendiendo la idea de que [los palestinos] pueden volver a dirigir las cosas no recuerda lo que pasó el [7 de octubre]”.

Israel retiró sus fuerzas y colonos de Gaza en 2005 y desde entonces ha enfrentado repetidos ataques desde el territorio por parte de grupos terroristas.

El mismo funcionario fue el que dijo en noviembre fue una de las opciones de Israel en la guerra contra Hamas podría ser lanzar una bomba nuclear sobre Gaza.

Gantz opinó que en “esta guerra no hay un 'día después', hay un proceso largo, difícil y necesario" añadiendo que esto llevará "días, meses y años". Y evitó hablar de estado palestino y se detuvo en “entidades”.

“En el aspecto civil, sería correcto encontrar entidades locales que se ocuparan de las aguas residuales, las medicinas y las cuestiones civiles con el apoyo de una administración compuesta en su mayoría por países árabes moderados que trabajaría con Israel para iniciar el proceso de normalización y el proceso de cambiar la realidad en Gaza a largo plazo”.

Palestinos

Del otro lado, las posiciones también son extremas. El jueves (15/12) el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, ha dicho que cualquier plan para la Gaza de posguerra que no involucre al grupo militante palestino es sólo una “ilusión”. Desde el 7 de octubre, visto como la resistencia palestina, el grupo terrorista goza de una creciente popularidad.

Cabe destacar que apoyar a Hamas es respaldar la “extinción de los judíos” y la evitación de la paz.

Tal como contó Urgente24, el primer ministro palestino, Mohammad Shtayyeh afirmó que la Autoridad Palestina no regresaría a Gaza “a lomos de un tanque israelí”. Además aseguró que la Autoridad Palestina no se prestará a cooperar sin "una solución para Cisjordania”. Otra condición que impuso: la solución integral incluye elecciones palestinas en Gaza y en Cisjordania (Jerusalén Este incluido) y un gobierno israelí sin Netanyahu. “No es nuestro socio, no nos ve como socios”.

image.png Hamas se niega a desaparecer del mapa y quiere reclama protagonismo en la posguerra.

En ese contexto, un acuerdo de paz entre ambos bandos es difuso. Los relatos dramáticos de los rehenes, el auge del antisemitismo en todo el mundo y aquel trauma imborrable del sangriento 7 de octubre endurecieron la posición general israelí; los incesantes y masivos ataques aéreos y las 19.000 muertes en Gaza, la palestina.

La mera existencia de uno supone la extinción del otro. Al menos así lo presentan tanto los líderes palestinos como israelíes.

Sobre este punto resulta pertinente destacar las palabras del historiador israelí Yuyal Noah Harari quién sostiene que es irracional buscar la justica absoluta y que el mundo debe conservar un espacio para la paz. "La suma de dos injusticias no conduce a la justicia. Cada tratado de paz en la historia se ha basado en un compromiso. La justicia es esencial, pero la búsqueda de una absoluta puede llevarte a perpetuar el conflicto indefinidamente, nunca a alcanzar la paz. Si necesitas elegir entre justicia y paz, elige la paz.

