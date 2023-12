Tensión USA-Israel por 'falta de humanidad' en Gaza

Tenemos la oportunidad de empezar a unir la región [...] y ellos siguen queriendo hacerlo. Pero tenemos que asegurarnos de que 'Bibi' (Netanyahu) entienda que tiene que hacer algunos movimientos. No se puede decir que no haya ningún Estado palestino en el futuro Tenemos la oportunidad de empezar a unir la región [...] y ellos siguen queriendo hacerlo. Pero tenemos que asegurarnos de que 'Bibi' (Netanyahu) entienda que tiene que hacer algunos movimientos. No se puede decir que no haya ningún Estado palestino en el futuro