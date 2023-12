Reclaman a Israel el cese de hostilidades en Gaza

Además, la organización mundial exigió a las partes en conflicto cumplir con el derecho internacional humanitario y garantizar la seguridad de los civiles.

Al mismo tiempo, el principal órgano deliberativo y representativo de la ONU se negó a incluir la enmienda propuesta por USA en el proyecto de resolución que condenaba los ataques de Hamás contra el Estado judío: obtuvo menos de los dos tercios de los votos requeridos.

Joe Biden

Diario The Washington Post, de Jeff Bezos:

"El presidente Joe Biden criticó duramente la conducta del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la guerra contra Hamás en Gaza el martes 12/12, sugiriendo que el aliado más cercano y mayor donante de Israel está preocupado por una campaña que ha matado a miles de palestinos y provocado una catástrofe humanitaria en Gaza.

Biden dijo a sus partidarios que “los bombardeos indiscriminados que se están produciendo” estaban empezando a costarle el apoyo a Israel en todo el mundo.

“Bibi tiene que tomar una decisión difícil”, dijo Biden, refiriéndose a Netanyahu por su apodo. "Creo que tiene que cambiar, y con este gobierno, este gobierno en Israel le está haciendo muy difícil moverse".

Los comentarios, pronunciados en un evento para recaudar fondos en Washington DC, fueron de los más directos que el Presidente ha utilizado al hablar sobre su homólogo israelí.

Biden y Netanyahu, quienes se conocen desde hace décadas, han expresado en los últimos días opiniones cada vez más divergentes sobre el conflicto.

La Administración Biden ha expresado cada vez más su preocupación por el costo humano de la guerra, que ha matado al menos a 18.412 personas en poco más de 2 meses, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El creciente número de víctimas civiles ha irritado a los funcionarios de la Administración, que han presionado por otra pausa humanitaria para permitir la liberación de más rehenes israelíes y la entrega de más ayuda al enclave asediado."

Israel

Mientras tanto, Netanyahu ha rechazado varias propuestas estadounidenses.

Netanyahu, bajo presión de la derecha de Israel, ha rechazado los llamados de USA para permitir que la Autoridad Palestina con sede en Cisjordania tome el control de Gaza después de la guerra.

"Me gustaría aclarar mi posición: no permitiré que Israel repita el error de Oslo" (los acuerdos de paz de la década de 1990 mediados por Estados Unidos). "Después del gran sacrificio de nuestros civiles y nuestros soldados, no permitiré la entrada a Gaza de quienes educan para el terrorismo, apoyan el terrorismo y financian el terrorismo".

Netanyahu dijo a los legisladores que Gaza permanecería bajo “control militar israelí” y que su gobierno civil sería “rehabilitado bajo el liderazgo de los países del Golfo”.

"No cederemos a la presión internacional", afirmó.

Lo más grave: así maten 100.000 personas no eliminarán el odio palestino a Israel ni forzarán el olvido de que sus fuerzas militares, de seguridad e inteligencia hicieron el ridículo ante el mundo el 07/10.

